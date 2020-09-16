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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6554655565566557
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:09

  pesikot написав:
  shapo написав:Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье.
Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир.
За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?

По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из Украины

Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны
Или ты не способен читать информацию ?

А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера.
Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вера
Критического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет


1) Почему должен уезжать я , а не такие политинформаторы-патриоты как ты предлагающие повоевать сидя далеко от боевых действий как и все патриоты этой ветки?
2)Созданные твоим шоколадным кумирам многочисленные органам типа ГБР,НАБУ,НАЗК (добавь если что забыл) в дополнение к уже имевшимся Генпрокуратуре,СБУ и пр. бездельникам очень дорого стоящими бюджету,но не сделавших ничего по расследованию убийств на майдане и,естественно, в очередной раз навравших про Крым рекомендую https://www.yakaboo.ua/krazha-ili-beloe ... kryma.html
Кража, или Белое солнце Крыма
3) В отличие от тебя никогда не голосовал за Порошенко,даже в 2014г когда была эйфория у основной массы населения что этот прохвост способен на что-то кроме личного обогащения
3) За Зеленского голосовал во втором туре т.к. это был выбор из плохого и отвратительного, и не жалею. За его партию СН не голосовал.
ПС О мышлении лучше помолчи, это точно не о тебе
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:12

  ЛАД написав:Прочитал последнюю страницу.
Всё те же, всё то же, всё так же. :(

Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ.
Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады.
"Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html
Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.


Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить
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shapo
 
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  #<1 ... 6554655565566557
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