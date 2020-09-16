Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье. Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир. За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?
По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из Украины
Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны Или ты не способен читать информацию ?
А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера. Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вера Критического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет
1) Почему должен уезжать я , а не такие политинформаторы-патриоты как ты предлагающие повоевать сидя далеко от боевых действий как и все патриоты этой ветки? 2)Созданные твоим шоколадным кумирам многочисленные органам типа ГБР,НАБУ,НАЗК (добавь если что забыл) в дополнение к уже имевшимся Генпрокуратуре,СБУ и пр. бездельникам очень дорого стоящими бюджету,но не сделавших ничего по расследованию убийств на майдане и,естественно, в очередной раз навравших про Крым рекомендую https://www.yakaboo.ua/krazha-ili-beloe ... kryma.html Кража, или Белое солнце Крыма 3) В отличие от тебя никогда не голосовал за Порошенко,даже в 2014г когда была эйфория у основной массы населения что этот прохвост способен на что-то кроме личного обогащения 3) За Зеленского голосовал во втором туре т.к. это был выбор из плохого и отвратительного, и не жалею. За его партию СН не голосовал. ПС О мышлении лучше помолчи, это точно не о тебе
ЛАД написав:Прочитал последнюю страницу. Всё те же, всё то же, всё так же.
Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ. Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады. "Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.
Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить
flyman написав:ну зря ти ПАПу порівняв з охороною праці, бери вище: начальнік транспортного цеха
Так ПАП тогда не был властью, по крайней мере формальной. Это я так метко про "три тушки"
detroytred написав:ЗЫ. Относительно Васи, Тани, Толика)) Из Доктрины: 39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України
Тоже уже не вспомню полный состав того смехо-СНБО, но вообще актив самообороны майдана Турчинов, Парубий и Махницкий, мягко говоря, весьма неуверено вели себя за круглым столом Совета... Самая близкая аналогия - ГКЧП СССР со всеми вытекающими