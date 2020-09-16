Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье. Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир. За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?
По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из Украины
Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны Или ты не способен читать информацию ?
А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера. Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вера Критического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет
1) Почему должен уезжать я , а не такие политинформаторы-патриоты как ты предлагающие повоевать сидя далеко от боевых действий как и все патриоты этой ветки? 2)Созданные твоим шоколадным кумирам многочисленные органам типа ГБР,НАБУ,НАЗК (добавь если что забыл) в дополнение к уже имевшимся Генпрокуратуре,СБУ и пр. бездельникам очень дорого стоящими бюджету,но не сделавших ничего по расследованию убийств на майдане и,естественно, в очередной раз навравших про Крым рекомендую https://www.yakaboo.ua/krazha-ili-beloe ... kryma.html Кража, или Белое солнце Крыма 3) В отличие от тебя никогда не голосовал за Порошенко,даже в 2014г когда была эйфория у основной массы населения что этот прохвост способен на что-то кроме личного обогащения 3) За Зеленского голосовал во втором туре т.к. это был выбор из плохого и отвратительного, и не жалею. За его партию СН не голосовал. ПС О мышлении лучше помолчи, это точно не о тебе
ЛАД написав:Прочитал последнюю страницу. Всё те же, всё то же, всё так же.
Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ. Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады. "Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.
Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить
flyman написав:ну зря ти ПАПу порівняв з охороною праці, бери вище: начальнік транспортного цеха
Так ПАП тогда не был властью, по крайней мере формальной. Это я так метко про "три тушки"
detroytred написав:ЗЫ. Относительно Васи, Тани, Толика)) Из Доктрины: 39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України
Тоже уже не вспомню полный состав того смехо-СНБО, но вообще актив самообороны майдана Турчинов, Парубий и Махницкий, мягко говоря, весьма неуверено вели себя за круглым столом Совета... Самая близкая аналогия - ГКЧП СССР со всеми вытекающими
Вкладчик1234 написав:Пока "агрессивный агрессор" агрессирует, а "ІТ-нація" рожает свой фейсбук, вконтактєк "просто працює"
Он уже год нормально работает. Гораздо демократичнее фейсбука, который время от времени банит пользователей непонятно за что. Вконтактик никогда никого не банит. Группы Евромайдана, Правого сектора и т.п. спокойно себе работали, пока не самозабанились после того указа Пороха. И страница самого Пороха присутствовала до самого конца. Очень удобна также функция поиска и прослушки музыки и просмотра видео, которых нет в фейсбуке.
Алла Михайловна из Марьинки: "Это моя страна, моя Украина! Я войну прошла, фашисты были добрее, чем эта падаль из днр"
Бывшая учительница русского языка и литературы, 80-летняя жительница
Жительница Марьинки об атаке ДНР: "Фашисты того не делали, что делают эти падлы"
В Сети появилось видео общения с 80-летней Аллой Михайловной из Марьинки, которая описывается подробности боя, случившегося в эту среду, 3 июня. По словам женщины, которая пережила войну, "фашисты были добрее...", чем те сволочи, которые насаждают сейчас на Донбассе "республики".
"13 часов мы с соседкой сидели в погребе, - сообщила пенсионерка. - Сын позвонил и сказал: "Мам, рачком, бочком -беги в погреб. Потому что вас будут там месить". И нас били как собак. 13 часов ни воды, ни, извините, в туалет... За что нас бьют? Я войну пережила. Фашисты того не делали, что делают эти падлы. Это не люди, это сволочи. Немцы были добрее, чем эта падаль, которая сейчас пришла".
Била именно ДНР. "Ну, подойди, ты, падло, с автоматом, пройдись по нам живым, зачем вы дома наши уничтожаете?!" - возмущается Алла Михайловна. - Какой х.. их просил организовывать эту республику?! Я нормально жила в Украине. ...Понимаете, мне не били окна, в меня не стреляли, меня ногами в грязь не топтали, я 13 часов не лежала, не сходя в туалет. Это - позор!"
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
ЛАД написав:Прочитал последнюю страницу. Всё те же, всё то же, всё так же.
Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ. Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады. "Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.
Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить
Понимаю, что здесь своя атмосфера, которая приводит к некоторой аберрации зрения, но я не к тому. Понятно, что "парад на Красной площади" это из серии "фантастика в следующем зале". Я о том, что здесь всякие политинформаторы пытаются доказать, что "Зе - предатель Родины", который всеми силами пытается сдать Украину клятим москалям и лично Пу и похерить всё, что сделано горячо любимым По. Это всё же не совсем так. Или совсем не так.