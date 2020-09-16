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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6554655565566557 Додано: Сер 16 вер, 2020 22:09 pesikot написав: shapo написав: Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье.

Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир.

За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно? Политинформатор, а в чем для тебя, патриота-порохобота, состоит измена если Крым сдал Турчинов с майданщиками и Н. Влащенко об этом даже книжку написала сказав что отсутствие боеспособных украинских военных на тот момент вранье.Что твой кумир торговал и делал конфетки у агрессора когда чужие дети гибли неизвестно за что и именно он подписал Минские соглашения в которых вы теперь обвиняете Зеленского также обманувшего своих избирателей и ведущего ту же бездарную политику что и армовир.За что ты призываешь там воевать, за угробленные земли с минами и подтопленными шахтами или за людей которые таких как вы не любят и это взаимно?

По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из Украины



Расследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороны

Или ты не способен читать информацию ?



А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера.

Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вера

Критического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет По сути есть что сказать ? Если нет, то продолжай страдать, что не уехал из УкраиныРасследование ГБР показало, что боеспособных частей не было на момент 2014 года, благодаря действиям генштаба и министров обороныИли ты не способен читать информацию ?А по поводу Зеленского, так ты сам его выбрал, у тебя была вера.Ты и дальше продолжай верить всяким фейкам. У тебя же вераКритического мышления у тебя - ноль. Даже рефлексов нет



1) Почему должен уезжать я , а не такие политинформаторы-патриоты как ты предлагающие повоевать сидя далеко от боевых действий как и все патриоты этой ветки?

2)Созданные твоим шоколадным кумирам многочисленные органам типа ГБР,НАБУ,НАЗК (добавь если что забыл) в дополнение к уже имевшимся Генпрокуратуре,СБУ и пр. бездельникам очень дорого стоящими бюджету,но не сделавших ничего по расследованию убийств на майдане и,естественно, в очередной раз навравших про Крым рекомендую https://www.yakaboo.ua/krazha-ili-beloe ... kryma.html

Кража, или Белое солнце Крыма

3) В отличие от тебя никогда не голосовал за Порошенко,даже в 2014г когда была эйфория у основной массы населения что этот прохвост способен на что-то кроме личного обогащения

3) За Зеленского голосовал во втором туре т.к. это был выбор из плохого и отвратительного, и не жалею. За его партию СН не голосовал.

ПС О мышлении лучше помолчи, это точно не о тебе 1) Почему должен уезжать я , а не такие политинформаторы-патриоты как ты предлагающие повоевать сидя далеко от боевых действий как и все патриоты этой ветки?2)Созданные твоим шоколадным кумирам многочисленные органам типа ГБР,НАБУ,НАЗК (добавь если что забыл) в дополнение к уже имевшимся Генпрокуратуре,СБУ и пр. бездельникам очень дорого стоящими бюджету,но не сделавших ничего по расследованию убийств на майдане и,естественно, в очередной раз навравших про Крым рекомендуюКража, или Белое солнце Крыма3) В отличие от тебя никогда не голосовал за Порошенко,даже в 2014г когда была эйфория у основной массы населения что этот прохвост способен на что-то кроме личного обогащения3) За Зеленского голосовал во втором туре т.к. это был выбор из плохого и отвратительного, и не жалею. За его партию СН не голосовал.ПС О мышлении лучше помолчи, это точно не о тебе Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 22:12 ЛАД написав: Прочитал последнюю страницу.

Всё те же, всё то же, всё так же.



Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ.

Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады.

"Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html

Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно. Прочитал последнюю страницу.Всё те же, всё то же, всё так же.Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ.Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады.Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.



Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 22:51 flyman написав: ну зря ти ПАПу порівняв з охороною праці, бери вище: начальнік транспортного цеха ну зря ти ПАПу порівняв з охороною праці, бери вище: начальнік транспортного цеха



Так ПАП тогда не был властью, по крайней мере формальной. Это я так метко про "три тушки"



detroytred написав: ЗЫ. Относительно Васи, Тани, Толика))

Из Доктрины:

39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України ЗЫ. Относительно Васи, Тани, Толика))Из Доктрины:39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України



Тоже уже не вспомню полный состав того смехо-СНБО, но вообще актив самообороны майдана Турчинов, Парубий и Махницкий, мягко говоря, весьма неуверено вели себя за круглым столом Совета... Самая близкая аналогия - ГКЧП СССР со всеми вытекающими Так ПАП тогда не был властью, по крайней мере формальной. Это я так метко про "три тушки"Тоже уже не вспомню полный состав того смехо-СНБО, но вообще актив самообороны майдана Турчинов, Парубий и Махницкий, мягко говоря, весьма неуверено вели себя за круглым столом Совета... Самая близкая аналогия - ГКЧП СССР со всеми вытекающими zРадио

Повідомлень: 7414 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1325 раз. Подякували: 3060 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 00:15 Экс-замминистра информполитики рассказал, откуда взялся фейк о 25-летней главе аппарата СБУ



https://zn.ua/POLITICS/eks-zamministra-informpolitiki-rasskazal-otkuda-vzjalsja-fejk-o-25-letnej-hlave-apparata-sbu.html





Сразу біло понятно, что это "кремлёвский фейк" (других у нас нет), потому что она уже слишком старая для такой должности.

На такую должность в МВД, СБУ и т.п. берут от 20 до 24 лет. Доказано Деевой Сразу біло понятно, что это "кремлёвский фейк" (других у нас нет), потому что она уже слишком старая для такой должности.На такую должность в МВД, СБУ и т.п. берут от 20 до 24 лет. Доказано Деевой Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12602 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7140 раз. Подякували: 3327 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 05:14 Алла Михайловна из Марьинки: "Это моя страна, моя Украина! Я войну прошла, фашисты были добрее, чем эта падаль из днр"



Бывшая учительница русского языка и литературы, 80-летняя жительница



Жительница Марьинки об атаке ДНР: "Фашисты того не делали, что делают эти падлы"



В Сети появилось видео общения с 80-летней Аллой Михайловной из Марьинки, которая описывается подробности боя, случившегося в эту среду, 3 июня. По словам женщины, которая пережила войну, "фашисты были добрее...", чем те сволочи, которые насаждают сейчас на Донбассе "республики".



"13 часов мы с соседкой сидели в погребе, - сообщила пенсионерка. - Сын позвонил и сказал: "Мам, рачком, бочком -беги в погреб. Потому что вас будут там месить". И нас били как собак. 13 часов ни воды, ни, извините, в туалет... За что нас бьют? Я войну пережила. Фашисты того не делали, что делают эти падлы. Это не люди, это сволочи. Немцы были добрее, чем эта падаль, которая сейчас пришла".



Била именно ДНР. "Ну, подойди, ты, падло, с автоматом, пройдись по нам живым, зачем вы дома наши уничтожаете?!" - возмущается Алла Михайловна. - Какой х.. их просил организовывать эту республику?! Я нормально жила в Украине. ...Понимаете, мне не били окна, в меня не стреляли, меня ногами в грязь не топтали, я 13 часов не лежала, не сходя в туалет. Это - позор!"



"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8992 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 06:47 Ukrainian написав: Алла Михайловна из Марьинки: "Это моя страна, моя Украина! Я войну прошла, фашисты были добрее, чем эта падаль из днр"



Бывшая учительница русского языка и литературы, 80-летняя жительница



Жительница Марьинки об атаке ДНР: "Фашисты того не делали, что делают эти падлы"

Алла Михайловна из Марьинки: "Это моя страна, моя Украина! Я войну прошла, фашисты были добрее, чем эта падаль из днр"Бывшая учительница русского языка и литературы, 80-летняя жительницаЖительница Марьинки об атаке ДНР: "Фашисты того не делали, что делают эти падлы"

В 2015г таких интервью и с противоположной стороны было полно.

Зачем ты это запостил? В 2015г таких интервью и с противоположной стороны было полно.Зачем ты это запостил? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 08:41 shapo написав: ЛАД написав: Прочитал последнюю страницу.

Всё те же, всё то же, всё так же.



Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ.

Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады.

"Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html

Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно. Прочитал последнюю страницу.Всё те же, всё то же, всё так же.Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ.Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады.Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.



Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить

Понимаю, что здесь своя атмосфера, которая приводит к некоторой аберрации зрения, но я не к тому.

Понятно, что "парад на Красной площади" это из серии "фантастика в следующем зале".

Я о том, что здесь всякие политинформаторы пытаются доказать, что "Зе - предатель Родины", который всеми силами пытается сдать Украину клятим москалям и лично Пу и похерить всё, что сделано горячо любимым По. Это всё же не совсем так. Или совсем не так. Понимаю, что здесь своя атмосфера, которая приводит к некоторой аберрации зрения, но я не к тому.Понятно, что "парад на Красной площади" это из серии "фантастика в следующем зале".Я о том, что здесь всякие политинформаторы пытаются доказать, что "Зе - предатель Родины", который всеми силами пытается сдать Украину клятим москалям и лично Пу и похерить всё, что сделано горячо любимым По. Это всё же не совсем так. Или совсем не так. ЛАД 2 Повідомлень: 17208 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4541 раз. Подякували: 4220 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 10:40 ЛАД написав: shapo написав:

Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить Ну, после такого перевооружения осталось только дату парада на Красной площади назначить

Понимаю, что здесь своя атмосфера, которая приводит к некоторой аберрации зрения, но я не к тому.

Понятно, что "парад на Красной площади" это из серии "фантастика в следующем зале".

Я о том, что здесь всякие политинформаторы пытаются доказать, что "Зе - предатель Родины", который всеми силами пытается сдать Украину клятим москалям и лично Пу и похерить всё, что сделано горячо любимым По. Это всё же не совсем так. Или совсем не так. Понимаю, что здесь своя атмосфера, которая приводит к некоторой аберрации зрения, но я не к тому.Понятно, что "парад на Красной площади" это из серии "фантастика в следующем зале".Я о том, что здесь всякие политинформаторы пытаются доказать, что "Зе - предатель Родины", который всеми силами пытается сдать Украину клятим москалям и лично Пу и похерить всё, что сделано горячо любимым По. Это всё же не совсем так. Или совсем не так.

Из последнего личного опыта - длительное пребывание на форуме в любой ветке приводит к аберрации.

Зе, к сожалению, оказался таким же дерьмом как и все предыдущие, особенно кумир политинформатора.

А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения и ничего не стоит в сравнении с российской Из последнего личного опыта - длительное пребывание на форуме в любой ветке приводит к аберрации.Зе, к сожалению, оказался таким же дерьмом как и все предыдущие, особенно кумир политинформатора.А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения и ничего не стоит в сравнении с российской Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 10:56 Re: Політичні дискусії shapo написав: А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения

Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму.

А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки. Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму.А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки. Hotab

Повідомлень: 3053 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 12:32 Hotab написав: shapo написав: А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения

Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму.

А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки. Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму.А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки.

Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается, ни ты над Кремлём не летаешь предпочитая за баксы Африку?

Или вам Зе с ватниками мешают осуществить блиц-криг?

ПС С каких пор вояки за свои что-то покупать стали? Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается, ни ты над Кремлём не летаешь предпочитая за баксы Африку?Или вам Зе с ватниками мешают осуществить блиц-криг?ПС С каких пор вояки за свои что-то покупать стали? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4031 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6554655565566557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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