Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения
Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму. А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки.
Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается, ни ты над Кремлём не летаешь предпочитая за баксы Африку? Или вам Зе с ватниками мешают осуществить блиц-криг? ПС С каких пор вояки за свои что-то покупать стали?
Напевно тому що наша армія все-таки трішки слабша за армію РФ.
ЛАД написав:Прочитал последнюю страницу. Всё те же, всё то же, всё так же.
Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ. Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады. "Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.
Мне понятно, что все эти вильхи/нептуны... - проекты власти барыг. Как и "велике будивництво" - всего лишь достройка остановленных самокатчиками объектов правительства Гройсмана. Где начинания от новой власти? Кстати, шо там с Павлоградским химзаводом? Восстановили производство? Если нет, то вся ракетная программа вскоре накроется медным тазом. А вот она, реальность: Рік Айвараса Абромавичуса в "Укроборонпромі": круте піке "нової команди"
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 вер, 2020 13:46, всього редагувалось 2 разів.
shapo написав:Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму. А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки.
Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается, ни ты над Кремлём не летаешь предпочитая за баксы Африку? Или вам Зе с ватниками мешают осуществить блиц-криг? ПС С каких пор вояки за свои что-то покупать стали?
Напевно тому що наша армія все-таки трішки слабша за армію РФ. [/quote]
Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады только и ожидая приказа пойти отвоевывать исконно украинские земли
shapo написав:Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается
Может быть потому,что сколько бы ты ватный дед-пердед не ходил в боксёрскую секцию, но Кличку ты лицо не начистишь один на один. Но относительно себя самого , каким ты был 4 года назад, ты стал сильнее. И вполне может быть накидаешь ему вместе с кем-то адвоем-втроем)) Понятно твоей бестолковой ватной черепушке?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается
Может быть потому,что сколько бы ты ватный дед-пердед не ходил в боксёрскую секцию, но Кличек ты лицо не начистишь. Но относительно себя самого , каким ты был 4 года назад, ты стал сильнее. Понятно твоей бестолковой ватной черепушке?
Кроме дешевого хамства на которое мне тьфу и растереть лучше расскажи если сможешь как оборонял родину раньше и будешь теперь ее освобождать при усилившейся боеспособности всех частей. Понятно, что ты не из ВВС ЦАХАЛ,но я что-то не припоминаю воздушных боев над Донбассом кроме сбитого Ил-76 с генералом именем которого как и пр.нынешними героями названа улица в моем районе. Ты там воздушным таксистом работал как и в Африке, Чкалов?
shapo , тебе не говорили, что вертолеты не участвуют в воздушных боях? А что касается моего конкретного участия, было бы у тебя желание искать. На этом форуме много инфы,включая 14 год. А тебя , если расскажу тебе что-то, надо валить без суда и следствия, а то отстучишь же на родину)). Хотя валить и так надо тебя.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.