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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 65566557655865596560>
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:09

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:А боеспособность украинской армии не сильно изменилась от появления нескольких новых образцов стрелкового и артиллерийского вооружения

Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму.
А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки.

Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается, ни ты над Кремлём не летаешь предпочитая за баксы Африку?
Или вам Зе с ватниками мешают осуществить блиц-криг?
ПС С каких пор вояки за свои что-то покупать стали?

Напевно тому що наша армія все-таки трішки слабша за армію РФ. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:22

  ЛАД написав:Прочитал последнюю страницу.
Всё те же, всё то же, всё так же. :(

Зашёл только потому, что нашёл интересную статью о ВСУ.
Несколько опровергает теории сегодняшних проповедников нынешней зрады.
"Украине уже есть чем воевать, но лучше не надо" https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/16/1863700.html
Статья довольно большая, цитировать не буду. Желающие прочитают, а пропагандонам бесполезно.

Мне понятно, что все эти вильхи/нептуны... - проекты власти барыг. Как и "велике будивництво" - всего лишь достройка остановленных самокатчиками объектов правительства Гройсмана.
Где начинания от новой власти?
Кстати, шо там с Павлоградским химзаводом? Восстановили производство? Если нет, то вся ракетная программа вскоре накроется медным тазом.
А вот она, реальность:
Рік Айвараса Абромавичуса в "Укроборонпромі": круте піке "нової команди"

Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 вер, 2020 13:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:43

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Ватный дедушка,сильно изменилась. Сильно. И даже не потому,что появилось что-то новое. В начале 14 года и старое то выехать из парков не могло,так как не смотря на пробег порой 700 км, с момента прибытия в часть ни разу не менялись РТИ, патрубки, которые за многие годы сгнили. Двигателям и системам нужен был капремонт. Аналогичная ситуация была и в Крыму.
А почему? А потому что много лет ни копейки не выделялось на эту технику . А Ваня взводный замахался за свои деньги покупать в магазине КамазЦентр сальники и прокладки.

Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается, ни ты над Кремлём не летаешь предпочитая за баксы Африку?
Или вам Зе с ватниками мешают осуществить блиц-криг?
ПС С каких пор вояки за свои что-то покупать стали?

Напевно тому що наша армія все-таки трішки слабша за армію РФ. :D[/quote]

Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады только и ожидая приказа пойти отвоевывать исконно украинские земли
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:47

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается

Может быть потому,что сколько бы ты ватный дед-пердед не ходил в боксёрскую секцию, но Кличку ты лицо не начистишь один на один. Но относительно себя самого , каким ты был 4 года назад, ты стал сильнее. И вполне может быть накидаешь ему вместе с кем-то адвоем-втроем)) Понятно твоей бестолковой ватной черепушке? :)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:48

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады

И это тоже плюс. Учиться военному по своей профессии , на деньги других стран :).
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:51

  shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады только и ожидая приказа пойти отвоевывать исконно украинские земли

Війна це гроші, а не патріоти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:52

  Hotab написав:
  shapo написав:Так расскажи, летчик-налетчик, почему же тогда при такой боеспособности ни граница не сдвигается

Может быть потому,что сколько бы ты ватный дед-пердед не ходил в боксёрскую секцию, но Кличек ты лицо не начистишь. Но относительно себя самого , каким ты был 4 года назад, ты стал сильнее. Понятно твоей бестолковой ватной черепушке? :)


Кроме дешевого хамства на которое мне тьфу и растереть лучше расскажи если сможешь как оборонял родину раньше и будешь теперь ее освобождать при усилившейся боеспособности всех частей.
Понятно, что ты не из ВВС ЦАХАЛ,но я что-то не припоминаю воздушных боев над Донбассом кроме сбитого Ил-76 с генералом именем которого как и пр.нынешними героями названа улица в моем районе.
Ты там воздушным таксистом работал как и в Африке, Чкалов?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:54

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады только и ожидая приказа пойти отвоевывать исконно украинские земли

Війна це гроші, а не патріоти.


Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:55

shapo , тебе не говорили, что вертолеты не участвуют в воздушных боях? :)
А что касается моего конкретного участия, было бы у тебя желание искать. На этом форуме много инфы,включая 14 год.
А тебя , если расскажу тебе что-то, надо валить без суда и следствия, а то отстучишь же на родину)). Хотя валить и так надо тебя.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:55

  Hotab написав:
  shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады

И это тоже плюс. Учиться военному по своей профессии , на деньги других стран :).

Что-то израильтяне с амерами там не учатся,видимо,не доросли до таких высот
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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