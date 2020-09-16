RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6557655865596560>
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:56

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады

И это тоже плюс. Учиться военному по своей профессии , на деньги других стран :).

Что-то израильтяне с амерами там не учатся,видимо,не доросли до таких высот

Может потому,что у них достаточно денег учить свою армию у себя дома?))
Как считаешь, дедулька?)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:00

  Hotab написав:shapo , тебе не говорили, что вертолеты не участвуют в воздушных боях? :)
А что касается моего конкретного участия, было бы у тебя желание искать. На этом форуме много инфы,включая 14 год.
А тебя , если расскажу тебе что-то, надо валить без суда и следствия, а то отстучишь же на родину)). Хотя валить и так надо тебя.


Летун, мне еще 45 лет назад побывавшие там такие же заробитчане как ты рассказывали на военной кафедре как во время войны Судного дня вертолеты с птурсами работали по танкам.
Про свои подвиги и дешевые угрозы расскажешь вечером африканским шлюхам,мне и так понятны твои "бои", "херой"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:01

  Hotab написав:
  shapo написав:Что-то израильтяне с амерами там не учатся,видимо,не доросли до таких высот

Может потому,что у них достаточно денег учить свою армию у себя дома?))
Как считаешь, дедулька?)


Нет,пацан,они знают что у негров ничему не научишься, это у них негры учатся
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:02

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:вертолеты с птурсами работали по танкам.

Все знаешь, а поешь про воздушные бои, чума ватная)))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:03

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:Что-то израильтяне с амерами там не учатся,видимо,не доросли до таких высот

Может потому,что у них достаточно денег учить свою армию у себя дома?))
Как считаешь, дедулька?)


Нет,пацан,они знают что у негров ничему не научишься, это у них негры учатся

Учатся не у кого-то))
Учатся по книжкам и закрепляют навыки в небе, чеж тупой то такой))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:09


А що брехливий пропагандон Олешко скаже на ці факти?
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/f ... oboty.html
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:09

  Hotab написав:
  shapo написав:Нет,пацан,они знают что у негров ничему не научишься, это у них негры учатся

Учатся не у кого-то))
Учатся по книжкам и закрепляют навыки в небе, чеж тупой то такой))



Ну, если тебе,пацан, кажется что ты такой разумный и бога за бороду схватил т.к. до сих пор жив и даже что-то заработал учась аж у негров в Африке которая для нынешней Украины становится ориентиром во всем, от военного дела до экономики ,то будущее у тебя совсем пасмурное - профессия твоя становится никому не нужна и баксы под матрасом могут превратиться в фантики как советские рули.
Поэтому начинай обучаться у своего бздящего в танке коллеги-патриота как спасти нахомяченное на крови.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:11

  Hotab написав:
  shapo написав:вертолеты с птурсами работали по танкам.

Все знаешь, а поешь про воздушные бои, чума ватная)))


Т.е. ты тоже в Донбассе шмалял с своего вертолета птурсами по российским позициям?
И почему нет ни одного патриотического репортажа по этому поводу,неужели корреспондента с камерой пришил чтоб такой "секрет" 47-летней давности не поведал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:13

Re: Політичні дискусії

Зрада!!!
Зеленський громадянин Росії!
Всі на Майдан!!!
"Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:19

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:профессия твоя становится никому не нужна и баксы под матрасом могут превратиться в фантики как советские рули.

Дед, про баксы-фантики рассказы идут ещё от твоего деда нквд-ника. Ты дожил до висящих яиц до колен , а так и не понял ничего, пластинку никак не сменишь))).
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 15.02.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6557655865596560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89466)
17.09.2020 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.