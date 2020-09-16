Может потому,что у них достаточно денег учить свою армию у себя дома?))
Как считаешь, дедулька?)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:56
Может потому,что у них достаточно денег учить свою армию у себя дома?))
Как считаешь, дедулька?)
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:00
Летун, мне еще 45 лет назад побывавшие там такие же заробитчане как ты рассказывали на военной кафедре как во время войны Судного дня вертолеты с птурсами работали по танкам.
Про свои подвиги и дешевые угрозы расскажешь вечером африканским шлюхам,мне и так понятны твои "бои", "херой"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:01
Нет,пацан,они знают что у негров ничему не научишься, это у них негры учатся
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:02
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:03
Учатся не у кого-то))
Учатся по книжкам и закрепляют навыки в небе, чеж тупой то такой))
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:09
А що брехливий пропагандон Олешко скаже на ці факти?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:09
Ну, если тебе,пацан, кажется что ты такой разумный и бога за бороду схватил т.к. до сих пор жив и даже что-то заработал учась аж у негров в Африке которая для нынешней Украины становится ориентиром во всем, от военного дела до экономики ,то будущее у тебя совсем пасмурное - профессия твоя становится никому не нужна и баксы под матрасом могут превратиться в фантики как советские рули.
Поэтому начинай обучаться у своего бздящего в танке коллеги-патриота как спасти нахомяченное на крови.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:11
Т.е. ты тоже в Донбассе шмалял с своего вертолета птурсами по российским позициям?
И почему нет ни одного патриотического репортажа по этому поводу,неужели корреспондента с камерой пришил чтоб такой "секрет" 47-летней давности не поведал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:13
Re: Політичні дискусії
Зрада!!!
Зеленський громадянин Росії!
Всі на Майдан!!!
"Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают."
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:19
Re: Політичні дискусії
Дед, про баксы-фантики рассказы идут ещё от твоего деда нквд-ника. Ты дожил до висящих яиц до колен , а так и не понял ничего, пластинку никак не сменишь))).
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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