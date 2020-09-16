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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6557655865596560
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:21

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И почему нет ни одного патриотического репортажа

Чтоб ты , старый ватный мешок, не помер от несчастья))
Хотя, с твоей пенсии могло бы получиться в месяц + 1 тонна керосина. Не хочешь помочь армии, как все равно нечто лишнее и ненужное для Украины? :)
Если уж к березкам ты никак)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:27

  Hotab написав:
  shapo написав:профессия твоя становится никому не нужна и баксы под матрасом могут превратиться в фантики как советские рули.

Дед, про баксы-фантики рассказы идут ещё от твоего деда нквд-ника. Ты дожил до висящих яиц до колен , а так и не понял ничего, пластинку никак не сменишь))).


Пацан, я пол-жизни прожил в стране развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ, так что в отличие от тебя верю во все, особенно если Трамп проиграет.
Но у тебя все еще впереди и есть немного времени чтобы понять что ты обычный тупой заробитчанин
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

  Hotab написав:
  shapo написав:И почему нет ни одного патриотического репортажа

Чтоб ты , старый ватный мешок, не помер от несчастья))


Какие мы секретные, даже амеры со спутников ваши подвиги не зафиксировали, как
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ,

Это тебе в компартии он не снился. А ЦРУ делало все,чтобы цитадель зла была разрушена, наивный тюменьский школьник))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады только и ожидая приказа пойти отвоевывать исконно украинские земли

Війна це гроші, а не патріоти.


Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали

Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні.
Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту.
Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:32

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:даже амеры со спутников ваши подвиги не зафиксировали

Для таких клоунов как ты амеры и сбитие Боинга твоими рашефашисиами не зафиксировали. Только лишь потому "не зафиксировали" ,что тебе по почте не отправили видео. )))
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38

  Hotab написав:
  shapo написав:даже амеры со спутников ваши подвиги не зафиксировали

Для таких клоунов как ты амеры и сбитие Боинга твоими рашефашисиами не зафиксировали. Только лишь потому "не зафиксировали" ,что тебе по почте не отправили видео. )))


Да-да, в рукаве держат как пятый туз, Аника-воин просравший родину которая тебя учила,кормила, платила чтоб ты ее защитил в нужный момент, а ты оказался никем и ничем
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