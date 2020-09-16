Чтоб ты , старый ватный мешок, не помер от несчастья))
Хотя, с твоей пенсии могло бы получиться в месяц + 1 тонна керосина. Не хочешь помочь армии, как все равно нечто лишнее и ненужное для Украины?
Если уж к березкам ты никак)))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:21
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:27
Пацан, я пол-жизни прожил в стране развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ, так что в отличие от тебя верю во все, особенно если Трамп проиграет.
Но у тебя все еще впереди и есть немного времени чтобы понять что ты обычный тупой заробитчанин
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29
Какие мы секретные, даже амеры со спутников ваши подвиги не зафиксировали, как
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29
Re: Політичні дискусії
Это тебе в компартии он не снился. А ЦРУ делало все,чтобы цитадель зла была разрушена, наивный тюменьский школьник))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29
Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні.
Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту.
Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці?
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:32
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38
Да-да, в рукаве держат как пятый туз, Аника-воин просравший родину которая тебя учила,кормила, платила чтоб ты ее защитил в нужный момент, а ты оказался никем и ничем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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