Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:И почему нет ни одного патриотического репортажа
Чтоб ты , старый ватный мешок, не помер от несчастья)) Хотя, с твоей пенсии могло бы получиться в месяц + 1 тонна керосина. Не хочешь помочь армии, как все равно нечто лишнее и ненужное для Украины? Если уж к березкам ты никак)))
shapo написав:профессия твоя становится никому не нужна и баксы под матрасом могут превратиться в фантики как советские рули.
Дед, про баксы-фантики рассказы идут ещё от твоего деда нквд-ника. Ты дожил до висящих яиц до колен , а так и не понял ничего, пластинку никак не сменишь))).
Пацан, я пол-жизни прожил в стране развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ, так что в отличие от тебя верю во все, особенно если Трамп проиграет. Но у тебя все еще впереди и есть немного времени чтобы понять что ты обычный тупой заробитчанин
shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады только и ожидая приказа пойти отвоевывать исконно украинские земли
Війна це гроші, а не патріоти.
Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали
Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні. Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту. Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці?
«Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель», - добавил он
Он отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран. "Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия", - подчеркнул Арахамия
Дурень, вы уже слили операцию и фактически разорвали международное сотрудничество. А блокировка Брауном создание ВСК только подтверждает информацию, что операция была