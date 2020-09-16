Додано: Чет 17 вер, 2020 17:38

«Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель», - добавил он

По словам Кравчука, представителю РФ пришлось исправить свое заявление. Он отметил, что Грызлов вынужден был сказать, что он имел в виду, что это неконтролируемая Украиной территория

Он отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран. "Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия", - подчеркнул Арахамия

Украинское правительство ставит под угрозу безвиз с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро

Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать

Наибольший рейтинг у группы локальных партий, который баллотируются в один или несколько областных советов — за них готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился и намерен прийти на выборы

Парламентарии осудили гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Беларусь

Ітогі подвєдьом. 2020-09-17Дурень, вы уже слили операцию и фактически разорвали международное сотрудничество.А блокировка Брауном создание ВСК только подтверждает информацию, что операция былаПо факту, имеем наезд зеленой плесени на антикоррупционные органы.И попутно, возможная потеря безвиза для Украины. Это станет очередной "победой" Бубочки в международной политикеДурень, САП и есть антикоррупционная структура, а вы туда хотите поставить своих тупых, но исполнительных хомячковСакральный кабанчик или система - будем наблюдатьРанее я высказывал предположение, что у региональный партий будет больше шансов, чем у СН, ЕС. Вот подтверждениеПараноидальный бульбофюрер утащил целую страну в пинские болотаPS. Немного картинок