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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6557655865596560
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:21

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И почему нет ни одного патриотического репортажа

Чтоб ты , старый ватный мешок, не помер от несчастья))
Хотя, с твоей пенсии могло бы получиться в месяц + 1 тонна керосина. Не хочешь помочь армии, как все равно нечто лишнее и ненужное для Украины? :)
Если уж к березкам ты никак)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:27

  Hotab написав:
  shapo написав:профессия твоя становится никому не нужна и баксы под матрасом могут превратиться в фантики как советские рули.

Дед, про баксы-фантики рассказы идут ещё от твоего деда нквд-ника. Ты дожил до висящих яиц до колен , а так и не понял ничего, пластинку никак не сменишь))).


Пацан, я пол-жизни прожил в стране развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ, так что в отличие от тебя верю во все, особенно если Трамп проиграет.
Но у тебя все еще впереди и есть немного времени чтобы понять что ты обычный тупой заробитчанин
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

  Hotab написав:
  shapo написав:И почему нет ни одного патриотического репортажа

Чтоб ты , старый ватный мешок, не помер от несчастья))


Какие мы секретные, даже амеры со спутников ваши подвиги не зафиксировали, как
https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ,

Это тебе в компартии он не снился. А ЦРУ делало все,чтобы цитадель зла была разрушена, наивный тюменьский школьник))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Да вы шо,не может быть учитывая сколько патриотов шляется от Африки до Канады только и ожидая приказа пойти отвоевывать исконно украинские земли

Війна це гроші, а не патріоти.


Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали

Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні.
Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту.
Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:32

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:даже амеры со спутников ваши подвиги не зафиксировали

Для таких клоунов как ты амеры и сбитие Боинга твоими рашефашисиами не зафиксировали. Только лишь потому "не зафиксировали" ,что тебе по почте не отправили видео. )))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:38

  Hotab написав:
  shapo написав:даже амеры со спутников ваши подвиги не зафиксировали

Для таких клоунов как ты амеры и сбитие Боинга твоими рашефашисиами не зафиксировали. Только лишь потому "не зафиксировали" ,что тебе по почте не отправили видео. )))


Да-да, в рукаве держат как пятый туз, Аника-воин просравший родину которая тебя учила,кормила, платила чтоб ты ее защитил в нужный момент, а ты оказался никем и ничем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:38

Ітогі подвєдьом. 2020-09-17

Ітогі подвєдьом. 2020-09-17

1) Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим тишины возле Водяного и Катериновки

2) На Минских переговорах работа политической подгруппы и обмен пленными заблокированы - Гармаш
«Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель», - добавил он

Кравчук поставил на место представителя России Грызлова из-за слов о Донбассе на заседании ТКГ
По словам Кравчука, представителю РФ пришлось исправить свое заявление. Он отметил, что Грызлов вынужден был сказать, что он имел в виду, что это неконтролируемая Украиной территория

3) Арахамия о следственной комиссии Рады по "делу вагнеровцев": Буду блокировать лично
Он отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран. "Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия", - подчеркнул Арахамия

Дурень, вы уже слили операцию и фактически разорвали международное сотрудничество.
А блокировка Брауном создание ВСК только подтверждает информацию, что операция была

4) КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ

В Европарламенте заговорили об угрозе "безвизу" для украинцев из-за ситуации вокруг САП
Украинское правительство ставит под угрозу безвиз с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро

По факту, имеем наезд зеленой плесени на антикоррупционные органы.
И попутно, возможная потеря безвиза для Украины. Это станет очередной "победой" Бубочки в международной политике

Арахамия назвал слухом новость о возможном лишении Украины безвиза и транша от МВФ
Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать

Дурень, САП и есть антикоррупционная структура, а вы туда хотите поставить своих тупых, но исполнительных хомячков

5) "Криминальная сага имеет продолжение": Венедиктова подтвердила подозрение и ходатайство об аресте нардепа Юрченко
Сакральный кабанчик или система - будем наблюдать

6) На местных выборах за Слугу народа готовы голосовать только 16% по всей стране — опрос
Наибольший рейтинг у группы локальных партий, который баллотируются в один или несколько областных советов — за них готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился и намерен прийти на выборы

Ранее я высказывал предположение, что у региональный партий будет больше шансов, чем у СН, ЕС. Вот подтверждение

7) Официально. Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси
Парламентарии осудили гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Беларусь

Параноидальный бульбофюрер утащил целую страну в пинские болота

PS. Немного картинок
Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:49

  pesikot написав:Зображення


В процентах было бы нагляднее: ОП +40% :evil: :shock: :oops:

Это то, о чем я пишу давно - на чиновничьи морды бюджеты растут, на социалку - сокращаются. Дело "реформаторов" живет...
zРадио
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