Ні одна іноземна спецслужба не підтвердила існування спецоперації.
Ні одна українська спецслужба не підтвердила існування спецоперації.
Закінчуйте брехати.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:13
Ні одна іноземна спецслужба не підтвердила існування спецоперації.
Ні одна українська спецслужба не підтвердила існування спецоперації.
Закінчуйте брехати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:15
Щенок, я в компартии никогда не состоял и из комсомола в 23 года вышел в отличие от бывшего второго коммуниста Украины Кравчука или секретаря Днепропетровского райкома комсомола Турчинова.
Ты тогда в лучшем случае под стол пешком ходил, а я прекрасно помню как страна стала терять управление и развалила ее начиная с окраин как раз часть бывшей партноменклатуры, гебисты и продажные писаки типа Яворивского которые жили с этой системы, а потом увидели что можно детишкам оставить что-то посущественнее госдач с инвентарными номерами на мебели и служебных машин при должности ,но не на пенсии.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:17
Де результати роботи цих антікорупціонних органів?
А нема.
По факту Петро створив чергові кормушки для своїх холуїв.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:26
Re: Політичні дискусії
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:35
Re: Політичні дискусії
В твою ватную голову не пришло,что это все следствие?
Тебе в партшколе не говорили, что эту обезьяну с ядерной дубиной всеми силами рушили, потому что если немцы, привитые от фашизма унизительным поражением ,больше никому не угрожали, то рашеваны на кураже порывались во всем мире комуняцкий нищенский и людоедский мир построить. И кому надо этот идиот с дубиной. Потому дада, кап.мир приложил усилия и правильно сделал, чтобы это недоразумение исчезло. Финансово в первую очередь уничтожили.
Только надо было как тех же немцев привить. Увы,не сделали. Озлобленный рашистский народец чуть разбогател,стал снова искать реванша. Таки надо жечь до тла ту землю. Любым способом. Может тогда угомонятся.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 вер, 2020 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:02
Re: Політичні дискусії
Українські правоохоронці заблокували діяльність міжрегіональної мережі ботоферм, яка діяла на території Києва та Запорізької області.
Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook
Деталі: Ботоферма мала потужність у приблизно 3,5 тисячі ботів. Її організатори керували обліковими записами у соціальних мережах, електронними поштовими скриньками та електронними гаманцями з використанням фейкових персональних даних. Для реєстрації акаунтів, окрім українських, також використовувались іноземні SIM-картки операторів зв’язку.
Вказані послуги надавалися в інтересах третіх осіб для інспірування соціальних конфліктів, поширення брехні щодо політичних конкурентів, підбурювання до протестів тощо.
Під час обшуків за адресами розташування обладнання вилучено технічне забезпечення, понад 6000 сім-карток та інші речові докази.
Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності ботоферм.
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Песікот, за вашу шоблу взялися.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12
Ты и тут своей инфопомойкой нагадить успел
Если ты готов раздвинуть булки перед РФ, то раздвигай и принимай.
Но не призывай других это делать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:18
Если действия зелени в унисон с ОПЗЖ приведет к отмене безвиза, будеш плясать и ликовать?
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:22
Так ты определись.
Ты не жалеешь, что выбрал Зеленского и но ты жалеешь, что Зеленский обманул
То есть, ты подерживаешь обман Зеленского
А сколько тут было постов о честности - Враньё обыкновенное
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:31
Шо там чути про корабєльні сОсни, чи соснИ.
https://fi202x.blogspot.com/
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