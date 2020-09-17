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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6559656065616562
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:42

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали

Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні.
Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту.
Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці?



Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.
И что такое классическая война , ась, Клаузевиц и какие классический войны были после ВМВ?
Разве что войны на БВ Израиля с арабами,да и те закончились в 1982г в Ливане.
Возможно, 8-летняя войну Ирана с Ираком или иракская авантюра с Кувейтом.
У амеров во Вьетнаме что было?
А у англичан на Фольклендах?
В Афгане стояла 40 армия, армия, Карл, и война длилась 10 лет с 15 тыс.официальных трупов.
А в Чечне в 1-ю и 2-ю не лучшие российские войска в составе почти всех родов войск не меньше полка повоевали с самолетами и пр.?
Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?
Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь?

там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу
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