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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:42
shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав:
Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали
Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні.
Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту.
Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці?
Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.
И что такое классическая война , ась, Клаузевиц и какие классический войны были после ВМВ?
Разве что войны на БВ Израиля с арабами,да и те закончились в 1982г в Ливане.
Возможно, 8-летняя войну Ирана с Ираком или иракская авантюра с Кувейтом.
У амеров во Вьетнаме что было?
А у англичан на Фольклендах?
В Афгане стояла 40 армия, армия, Карл, и война длилась 10 лет с 15 тыс.официальных трупов.
А в Чечне в 1-ю и 2-ю не лучшие российские войска в составе почти всех родов войск не меньше полка повоевали с самолетами и пр.?
Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?
Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь?
там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:49
zРадио написав:
Это то, о чем я пишу давно - на чиновничьи морды бюджеты растут, на социалку -
сокращаются. Дело "реформаторов" живет...
Не перекладывай с больной головы на здоровую
Это твоя зеленая плесень повышает расходы на саму себя, хотя обещали
И ты повёлся на эти обещания. Совершенно иное
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:51
shapo написав:
Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.
Это когда тебе маячил срок за уклонение от призыва, а ты не хотел садится ?
Потом ты месил бетон на Байконуре, как осужденный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:55
unicdima написав: pesikot написав:
Дурень, вы уже слили операцию и фактически разорвали международное сотрудничество.
А блокировка Брауном создание ВСК только подтверждает информацию, что операция была
Ні одна іноземна спецслужба не підтвердила існування спецоперації.
Ні одна українська спецслужба не підтвердила існування спецоперації.
Закінчуйте брехати.
Ни одна спецслужба не признается в спец.операции
А вот Браун подтвердил наличие спец.операции своим запретом на создание ВСК
Так что, брешешь ты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:00
shapo написав: Hotab написав: shapo написав:
развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ,
Это тебе в компартии он не снился. А ЦРУ делало все,чтобы цитадель зла была разрушена, наивный тюменьский школьник))
Щенок, я в компартии никогда не состоял и из комсомола в 23 года вышел в отличие от бывшего второго коммуниста Украины Кравчука или секретаря Днепропетровского райкома комсомола Турчинова.
Почему-то меня это радует
И вот это "щенок", потому что shapo
так себя высоко несёт, что не доплюнуть
И то, что его выгнали из комсомола и срок ему светил.
Поэтому он поехал месить бетон на Байконур. Мама же помогла, чтобы лес не валил в Сибири
Потом, он гордо писал, что строил ВПП на Байконуре
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:04
unicdima
Скоро и вас сократят.
Это тебе мой совет
Скоро ты от Федорова получишь большой толстый хрен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:29
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:36
pesikot написав: shapo написав:
Щенок, я в компартии никогда не состоял и из комсомола в 23 года вышел в отличие от бывшего второго коммуниста Украины Кравчука или секретаря Днепропетровского райкома комсомола Турчинова.
Почему-то меня это радует
И вот это "щенок", потому что shapo
так себя высоко несёт, что не доплюнуть
И то, что его выгнали из комсомола и срок ему светил.
Поэтому он поехал месить бетон на Байконур. Мама же помогла, чтобы лес не валил в Сибири
Потом, он гордо писал, что строил ВПП на Байконуре
Клоун, переписывай с Униан политинформации, сопи в две ноздри и читай мурзилку - остальное для тебя слишком сложно
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:38
pesikot написав: shapo написав:
Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.
Это когда тебе маячил срок за уклонение от призыва, а ты не хотел садится ?
Потом ты месил бетон на Байконуре, как осужденный
Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39
flyman написав: shapo написав:
Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?
Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь?
там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу
Это как?
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