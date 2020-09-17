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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6559656065616562 Додано: Чет 17 вер, 2020 19:42 shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав: Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали Афганцы в 1980 и чеченцы в 1993 это не знали

Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні.

Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту.

Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці? Почитай для загального розвитку що таке війна в Афганістані і Чечні.Це не класична, а партизанська війна. Там не було лінії фронту.Ти хочеш щоб РФ захопила всю Україну, а потім "патріоти" партизанили, як афганці чи чеченці?





Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.

И что такое классическая война , ась, Клаузевиц и какие классический войны были после ВМВ?

Разве что войны на БВ Израиля с арабами,да и те закончились в 1982г в Ливане.

Возможно, 8-летняя войну Ирана с Ираком или иракская авантюра с Кувейтом.

У амеров во Вьетнаме что было?

А у англичан на Фольклендах?

В Афгане стояла 40 армия, армия, Карл, и война длилась 10 лет с 15 тыс.официальных трупов.

А в Чечне в 1-ю и 2-ю не лучшие российские войска в составе почти всех родов войск не меньше полка повоевали с самолетами и пр.?

Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?

Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь? Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.И что такое классическая война , ась, Клаузевиц и какие классический войны были после ВМВ?Разве что войны на БВ Израиля с арабами,да и те закончились в 1982г в Ливане.Возможно, 8-летняя войну Ирана с Ираком или иракская авантюра с Кувейтом.У амеров во Вьетнаме что было?А у англичан на Фольклендах?В Афгане стояла 40 армия, армия, Карл, и война длилась 10 лет с 15 тыс.официальных трупов.А в Чечне в 1-ю и 2-ю не лучшие российские войска в составе почти всех родов войск не меньше полка повоевали с самолетами и пр.?Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь?

там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21569 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1567 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 19:49 zРадио написав: Это то, о чем я пишу давно - на чиновничьи морды бюджеты растут, на социалку -

сокращаются. Дело "реформаторов" живет... Это то, о чем я пишу давно - на чиновничьи морды бюджеты растут, на социалку -сокращаются. Дело "реформаторов" живет...

Не перекладывай с больной головы на здоровую

Это твоя зеленая плесень повышает расходы на саму себя, хотя обещали

И ты повёлся на эти обещания. Совершенно иное Не перекладывай с больной головы на здоровуюЭто твоя зеленая плесень повышает расходы на саму себя, хотя обещалиИ ты повёлся на эти обещания. Совершенно иное "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5239 З нами з: 31.08.09 Подякував: 339 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 19:51 shapo написав: Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай. Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.

Это когда тебе маячил срок за уклонение от призыва, а ты не хотел садится ?

Потом ты месил бетон на Байконуре, как осужденный Это когда тебе маячил срок за уклонение от призыва, а ты не хотел садится ?Потом ты месил бетон на Байконуре, как осужденный "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5239 З нами з: 31.08.09 Подякував: 339 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 19:55 unicdima написав: pesikot написав: Дурень, вы уже слили операцию и фактически разорвали международное сотрудничество.

А блокировка Брауном создание ВСК только подтверждает информацию, что операция была

Дурень, вы уже слили операцию и фактически разорвали международное сотрудничество.А блокировка Брауном создание ВСК только подтверждает информацию, что операция была

Ні одна іноземна спецслужба не підтвердила існування спецоперації.

Ні одна українська спецслужба не підтвердила існування спецоперації.

Закінчуйте брехати. Ні одна іноземна спецслужба не підтвердила існування спецоперації.Ні одна українська спецслужба не підтвердила існування спецоперації.Закінчуйте брехати.

Ни одна спецслужба не признается в спец.операции

А вот Браун подтвердил наличие спец.операции своим запретом на создание ВСК



Так что, брешешь ты. Ни одна спецслужба не признается в спец.операцииА вот Браун подтвердил наличие спец.операции своим запретом на создание ВСКТак что, брешешь ты. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5239 З нами з: 31.08.09 Подякував: 339 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 20:00 shapo написав: Hotab написав: shapo написав: развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ, развал которой не снился даже в сладких снах агентам ЦРУ,

Это тебе в компартии он не снился. А ЦРУ делало все,чтобы цитадель зла была разрушена, наивный тюменьский школьник)) Это тебе в компартии он не снился. А ЦРУ делало все,чтобы цитадель зла была разрушена, наивный тюменьский школьник))



Щенок, я в компартии никогда не состоял и из комсомола в 23 года вышел в отличие от бывшего второго коммуниста Украины Кравчука или секретаря Днепропетровского райкома комсомола Турчинова. Щенок, я в компартии никогда не состоял и из комсомола в 23 года вышел в отличие от бывшего второго коммуниста Украины Кравчука или секретаря Днепропетровского райкома комсомола Турчинова.

Почему-то меня это радует

И вот это "щенок", потому что shapo так себя высоко несёт, что не доплюнуть



И то, что его выгнали из комсомола и срок ему светил.

Поэтому он поехал месить бетон на Байконур. Мама же помогла, чтобы лес не валил в Сибири

Потом, он гордо писал, что строил ВПП на Байконуре Почему-то меня это радуетИ вот это "щенок", потому чтотак себя высоко несёт, что не доплюнутьИ то, что его выгнали из комсомола и срок ему светил.Поэтому он поехал месить бетон на Байконур. Мама же помогла, чтобы лес не валил в СибириПотом, он гордо писал, что строил ВПП на Байконуре "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5239 З нами з: 31.08.09 Подякував: 339 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 20:04 unicdima

Скоро и вас сократят.

Это тебе мой совет

Скоро ты от Федорова получишь большой толстый хрен "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5239 З нами з: 31.08.09 Подякував: 339 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 20:29 Schmit

Повідомлень: 1620 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 20:36 pesikot написав: shapo написав: Щенок, я в компартии никогда не состоял и из комсомола в 23 года вышел в отличие от бывшего второго коммуниста Украины Кравчука или секретаря Днепропетровского райкома комсомола Турчинова. Щенок, я в компартии никогда не состоял и из комсомола в 23 года вышел в отличие от бывшего второго коммуниста Украины Кравчука или секретаря Днепропетровского райкома комсомола Турчинова.

Почему-то меня это радует

И вот это "щенок", потому что shapo так себя высоко несёт, что не доплюнуть



И то, что его выгнали из комсомола и срок ему светил.

Поэтому он поехал месить бетон на Байконур. Мама же помогла, чтобы лес не валил в Сибири

Потом, он гордо писал, что строил ВПП на Байконуре Почему-то меня это радуетИ вот это "щенок", потому чтотак себя высоко несёт, что не доплюнутьИ то, что его выгнали из комсомола и срок ему светил.Поэтому он поехал месить бетон на Байконур. Мама же помогла, чтобы лес не валил в СибириПотом, он гордо писал, что строил ВПП на Байконуре



Клоун, переписывай с Униан политинформации, сопи в две ноздри и читай мурзилку - остальное для тебя слишком сложно Клоун, переписывай с Униан политинформации, сопи в две ноздри и читай мурзилку - остальное для тебя слишком сложно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4053 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 20:38 pesikot написав: shapo написав: Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай. Мои сокурсники участвовали в 80-е в Афгане, так что это ты читай.

Это когда тебе маячил срок за уклонение от призыва, а ты не хотел садится ?

Потом ты месил бетон на Байконуре, как осужденный Это когда тебе маячил срок за уклонение от призыва, а ты не хотел садится ?Потом ты месил бетон на Байконуре, как осужденный



Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4053 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39 flyman написав: shapo написав: Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?

Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь? Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь?

там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу



Это как? Это как? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4053 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6559656065616562 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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