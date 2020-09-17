RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6560656165626563
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:50

  Schmit написав:

Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:55

  pesikot написав:Ни одна спецслужба не признается в спец.операции
А вот Браун подтвердил наличие спец.операции своим запретом на создание ВСК

Так что, брешешь ты.

чисто кнуроботська логіка
відсутність доказів замінюють своїми шизофренічними фантазіями.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 805
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6560656165626563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.