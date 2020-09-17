Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:50
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:55
чисто кнуроботська логіка
відсутність доказів замінюють своїми шизофренічними фантазіями.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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