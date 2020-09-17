Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:50
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:55
чисто кнуроботська логіка
відсутність доказів замінюють своїми шизофренічними фантазіями.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:46
Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.
Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:02
Libo
Неужели таки всё так плохо, шо опять ищут виновных среди евреев?
Вы конечно меня извините, но причины проблем не в евреях и не в индустриализации а таки в отсутствии национальной политики в самой Украине.
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