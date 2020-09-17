Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:50
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:55
чисто кнуроботська логіка
відсутність доказів замінюють своїми шизофренічними фантазіями.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:46
Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.
Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:02
Libo
Неужели таки всё так плохо, шо опять ищут виновных среди евреев?
Вы конечно меня извините, но причины проблем не в евреях и не в индустриализации а таки в отсутствии национальной политики в самой Украине.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:10
Додано: П'ят 18 вер, 2020 05:08
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 18 вер, 2020 06:47
Вообще-то в приличной стране на приличном форуме такая мразь как ты за высказывания в адрес русских и евреев давно был бы забанен навечно.
Но если здесь этого не происходит, то можно сделать однозначные выводы и о форуме, и о стране.
Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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