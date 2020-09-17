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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:50

  Schmit написав:

Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:55

  pesikot написав:Ни одна спецслужба не признается в спец.операции
А вот Браун подтвердил наличие спец.операции своим запретом на создание ВСК

Так что, брешешь ты.

чисто кнуроботська логіка
відсутність доказів замінюють своїми шизофренічними фантазіями.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:46

  shapo написав:Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе


Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.
Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:02

Libo
Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.

Неужели таки всё так плохо, шо опять ищут виновных среди евреев?
Вы конечно меня извините, но причины проблем не в евреях и не в индустриализации а таки в отсутствии национальной политики в самой Украине.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:10

  Replay написав:Неужели таки всё так плохо, шо опять ищут виновных среди евреев?


Никак нет. Ровно наоборот. Этот соломоша все время пытается тут доказать, что все беды человечества из-за украинцев, которые не любят его кумира Путина. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 05:08

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Німецький тонкий гумор :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 06:47

  Libo написав:
  shapo написав:Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе


Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.
Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов. :lol:


Вообще-то в приличной стране на приличном форуме такая мразь как ты за высказывания в адрес русских и евреев давно был бы забанен навечно.
Но если здесь этого не происходит, то можно сделать однозначные выводы и о форуме, и о стране.
Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:33

  unicdima написав:
  Schmit написав:

Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.


Та зрозуміло, що тобі безвіз не потрібен. Але він потрібен мільйонам українців, навіть більшості прихильників Зе. Якщо європейці вже заговорили про відміну безвізу, то загрози серйозні і московський реванш (якого ти не помічаєш) виходить на новий рівень.
Втрата безвізу зеленою владою буде епік фейлом і навіть до самих забитих зелебобіків дійде (можливо), що вони накоїли в 2019.

Конституцию и закон об антикоррупционном бюро необходимо привести в соответствие, иначе Украина лишится безвиза и макрофинансовой помощи ЕС.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:35

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:высказывания в адрес русских........давно был бы забанен навечно.
Но если здесь этого не происходит..

Значит кацапье пришло в эту страну и убивает украинцев. И потому ни на какие другие высказывания в свой адрес не заслуживает.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:36

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве

Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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