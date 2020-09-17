Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе
Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили. Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов.
Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.
Неужели таки всё так плохо, шо опять ищут виновных среди евреев? Вы конечно меня извините, но причины проблем не в евреях и не в индустриализации а таки в отсутствии национальной политики в самой Украине.
shapo написав:Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе
Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили. Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов.
Вообще-то в приличной стране на приличном форуме такая мразь как ты за высказывания в адрес русских и евреев давно был бы забанен навечно. Но если здесь этого не происходит, то можно сделать однозначные выводы и о форуме, и о стране. Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве
Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.
Та зрозуміло, що тобі безвіз не потрібен. Але він потрібен мільйонам українців, навіть більшості прихильників Зе. Якщо європейці вже заговорили про відміну безвізу, то загрози серйозні і московський реванш (якого ти не помічаєш) виходить на новий рівень. Втрата безвізу зеленою владою буде епік фейлом і навіть до самих забитих зелебобіків дійде (можливо), що вони накоїли в 2019.
shapo написав:Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве
Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.