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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:59

  Schmit написав:Та зрозуміло, що тобі безвіз не потрібен. Але він потрібен мільйонам українців, навіть більшості прихильників Зе. Якщо європейці вже заговорили про відміну безвізу, то загрози серйозні і московський реванш (якого ти не помічаєш) виходить на новий рівень.
Втрата безвізу зеленою владою буде епік фейлом і навіть до самих забитих зелебобіків дійде (можливо), що вони накоїли в 2019.

Конституцию и закон об антикоррупционном бюро необходимо привести в соответствие, иначе Украина лишится безвиза и макрофинансовой помощи ЕС.

Не збираються європейці відміняти безвіз, впевнений на 100% що то Петро попросив ту курицю написати в твітері своє занепокоєння, але її швидко поставлять на місце.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18

lapay
Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.:)


Читаешь подобное, просто в шок впадаешь!
Вы как отличаете немца от еврея, если не секрет?
Вот Гитлер(Шикльегрубер), он был еврей или немец? :D
Или вот, русские, чем отличаются от украинцев генетически?
Вот Навальный, он, видимо не русский, если против Путина?
И кто тогда Навальный? Может он украинец или немец?
Дескать, если светлые глаза - уже москаль? Так у Турчинова светлые глаза, он что, москаль по-вашему? :D

А может проще всё?
Может Вы, пытаетесь мировоззрение привязать к генетике? :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:21

  Replay написав:Так у Турчинова светлые глаза, он что, москаль по-вашему?

он хуже москаля... :D
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:27

  Hotab написав:
  shapo написав:высказывания в адрес русских........давно был бы забанен навечно.
Но если здесь этого не происходит..

Значит кацапье пришло в эту страну и убивает украинцев. И потому ни на какие другие высказывания в свой адрес не заслуживает.

Что-то ты мало этого кацапья в плен взял, херой, все больше жители Украины и часто этнические украинцы как Захарченко
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:29

  Libo написав:
  shapo написав:Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе


Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.
Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов. :lol:

Анекдот - это опровергать конкретный частный случай обобщением.
К тому же, если жилы просто разводили несчастных на бабло и наливали труженикам, то свои же украинские паны выписывали этим труженикам палками по спине, отбирали землю и т.п.

Ну реально - ксенофобия выглядит глупо.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:31

  lapay написав:
  shapo написав:Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве

Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.:)

Если ты не понимаешь элементарного в моем ответе, то перечитай ещё раз.
Евреи как и любой другой народ очень разные, но называть всех евреев шинкарями, а русских выродками может только конченная мразь
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:34

  detroytred написав:
Ну реально - ксенофобия выглядит глупо.

Зато помогает объяснять собственные неудачи и собственную неполноценность.
На этом, собственно, и построен нацизм
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:35

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:высказывания в адрес русских........давно был бы забанен навечно.
Но если здесь этого не происходит..

Значит кацапье пришло в эту страну и убивает украинцев. И потому ни на какие другие высказывания в свой адрес не заслуживает.

Что-то ты мало этого кацапья в плен взял, херой, все больше жители Украины и часто этнические украинцы как Захарченко

Чучело ватное, то есть ты сейчас что хотело сказать?
Что кацапье там не воюет, или что в плен не попадало?
Что именно в престарелом киселе в черепной коробке не сложилось?
:)
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:42

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве

Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.:)

Если ты не понимаешь элементарного в моем ответе, то перечитай ещё раз.
Евреи как и любой другой народ очень разные, но называть всех евреев шинкарями, а русских выродками может только конченная мразь

Форум- наглядный пример зоологической, впитанных с молоком матери, русофобии и антисемитизма. Много раз писал, что в нормальной стране за подобную терпимость к опусам, достойным страниц Дер Штюрмер 80-ти летней давности, любое СМИ давно бы закрыли (или авторов подобных идеек навечно забанили, а полиция открыла бы против них уголовное производство)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:42

  Hotab написав:
  shapo написав:[quote="
Что-то ты мало этого кацапья в плен взял, херой, все больше жители Украины и часто этнические украинцы как Захарченко

Чучело ватное, то есть ты сейчас что хотело сказать?
Что кацапье там не воюет, или что в плен не попадало?
Что именно в престарелом киселе в черепной коробке не сложилось?
:)

Чморик, кацапы, вернее, русские, такие же коренные жители Украины как евреи, крымские татары и ещё много других народов.
Как ты повоевал защищая родину от конкретных граждан РФ и восточной Украины ты скромно умалчиваешь и потому брызгаешь здесь слюной чтобы компенсировать свое ничтожество
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