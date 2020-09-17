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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:59
Не збираються європейці відміняти безвіз, впевнений на 100% що то Петро попросив ту курицю написати в твітері своє занепокоєння, але її швидко поставлять на місце.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18
lapay
Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.
Читаешь подобное, просто в шок впадаешь!
Вы как отличаете немца от еврея, если не секрет?
Вот Гитлер(Шикльегрубер), он был еврей или немец?
Или вот, русские, чем отличаются от украинцев генетически?
Вот Навальный, он, видимо не русский, если против Путина?
И кто тогда Навальный? Может он украинец или немец?
Дескать, если светлые глаза - уже москаль? Так у Турчинова светлые глаза, он что, москаль по-вашему?
А может проще всё?
Может Вы, пытаетесь мировоззрение привязать к генетике?
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Replay
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:21
Replay написав:
Так у Турчинова светлые глаза, он что, москаль по-вашему?
он хуже москаля...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:27
Hotab написав: shapo написав:
высказывания в адрес русских........давно был бы забанен навечно.
Но если здесь этого не происходит..
Значит кацапье пришло в эту страну и убивает украинцев. И потому ни на какие другие высказывания в свой адрес не заслуживает.
Что-то ты мало этого кацапья в плен взял, херой, все больше жители Украины и часто этнические украинцы как Захарченко
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shapo
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:29
Libo написав: shapo написав:
Чморик, я инженер который руководит теми кто укладывает бетон, т.к. вручную месили последний раз на Днепрогессе и еще у тебя в колхозе
Анекдот. Еврей месил бетон на Днепрогессе. Перевирают все так, что скоро окажется, что они нам индустриализацию и электрофикацию всей страны подарили.
Самое полезное, что вы делали, так это шили кожухи и наливали труженикам в шинках. Всё. А в основном разводили на бабло и жухали несчастных гоев. Всё как велено по Протоколам сионских мудрецов.
Анекдот - это опровергать конкретный частный случай обобщением.
К тому же, если жилы просто разводили несчастных на бабло и наливали труженикам, то свои же украинские паны выписывали этим труженикам палками по спине, отбирали землю и т.п.
Ну реально - ксенофобия выглядит глупо.
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detroytred
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:31
lapay написав: shapo написав:
Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве
Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.
Если ты не понимаешь элементарного в моем ответе, то перечитай ещё раз.
Евреи как и любой другой народ очень разные, но называть всех евреев шинкарями, а русских выродками может только конченная мразь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:34
detroytred написав:
Ну реально - ксенофобия выглядит глупо.
Зато помогает объяснять собственные неудачи и собственную неполноценность.
На этом, собственно, и построен нацизм
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:35
shapo написав: Hotab написав: shapo написав:
высказывания в адрес русских........давно был бы забанен навечно.
Но если здесь этого не происходит..
Значит кацапье пришло в эту страну и убивает украинцев. И потому ни на какие другие высказывания в свой адрес не заслуживает.
Что-то ты мало этого кацапья в плен взял, херой, все больше жители Украины и часто этнические украинцы как Захарченко
Чучело ватное, то есть ты сейчас что хотело сказать?
Что кацапье там не воюет, или что в плен не попадало?
Что именно в престарелом киселе в черепной коробке не сложилось?
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Hotab
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:42
shapo написав: lapay написав: shapo написав:
Что касается того что сделали евреи за 5781г то для этого нужно просто открыть гугл созданный евреями как и огромное количество открытий и изобретений в технике, медицине, искусстве, вооружениях и т. д. без которых ты, обезьяна бздящая в танке, до сих пор бы сидел на дереве
Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.
Если ты не понимаешь элементарного в моем ответе, то перечитай ещё раз.
Евреи как и любой другой народ очень разные, но называть всех евреев шинкарями, а русских выродками может только конченная мразь
Форум- наглядный пример зоологической, впитанных с молоком матери, русофобии и антисемитизма. Много раз писал, что в нормальной стране за подобную терпимость к опусам, достойным страниц Дер Штюрмер 80-ти летней давности, любое СМИ давно бы закрыли (или авторов подобных идеек навечно забанили, а полиция открыла бы против них уголовное производство)
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:42
Hotab написав: shapo написав:
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Что-то ты мало этого кацапья в плен взял, херой, все больше жители Украины и часто этнические украинцы как Захарченко
Чучело ватное, то есть ты сейчас что хотело сказать?
Что кацапье там не воюет, или что в плен не попадало?
Что именно в престарелом киселе в черепной коробке не сложилось?
Чморик, кацапы, вернее, русские, такие же коренные жители Украины как евреи, крымские татары и ещё много других народов.
Как ты повоевал защищая родину от конкретных граждан РФ и восточной Украины ты скромно умалчиваешь и потому брызгаешь здесь слюной чтобы компенсировать свое ничтожество
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shapo
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