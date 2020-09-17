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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6563656465656566>
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:50

shapo , не ватное унылое говно. Мы говорим именно о гражданах забордюрья, военнослужащих например 6 танковой бригады вс кацапстана. И других. Ты их до сих пор неувидело? Вместе с танками.
Может ты не только тупой, но и слепой?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:52

"Когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться своей национальностью.
Шопенгауэр

Знаете, чтобы критиковать еврейский народ, нужно пройти тот путь, который он прошел и достигнуть того, что достигли евреи!

Что касается русских, то не следует забывать, что до Речи Посполитой, подавляюшее большинство населения Украины -были руськими, как и кстати Данила Галицкий.

Поражает уровнеь "грамотности" на финансовом форуме, в том числе экономической.
Однако, подобный "уровень", присутствует и во власти, в Раде, что позволяет легко спрогнозировать будущее. :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:55

  Hotab написав:shapo , не ватное унылое говно. Мы говорим именно о гражданах забордюрья, военнослужащих например 6 танковой бригады вс кацапстана. И других. Ты их до сих пор неувидело? Вместе с танками.
Может ты не только тупой, но и слепой?

То, что я не увидел, это ничто не значит.
Проблема в том что мир этого не увидел и не признал агрессии России.
Аннексию Крыма признал, а участие в войне на Донбассе нет.
И ты тут можешь перечислять танковые бригады, десантные полки и отчество твоей бабушки, но доказательств Украина почему-то не представила.
Если это не так расскажи кто и на каком уровне это признал, вояка сраный
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:56

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:подавляюшее большинство населения Украины -были руськими

По этой терминологии они до сих пор русские. Только кацапье золотоордынское к русским никакого отношения не имеет.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:58

  Replay написав:"Когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться своей национальностью.
Шопенгауэр

Знаете, чтобы критиковать еврейский народ, нужно пройти тот путь, который он прошел и достигнуть того, что достигли евреи!

Что касается русских, то не следует забывать, что до Речи Посполитой, подавляюшее большинство населения Украины -были руськими, как и кстати Данила Галицкий.

Поражает уровнеь "грамотности" на финансовом форуме, в том числе экономической.
Однако, подобный "уровень", присутствует и во власти, в Раде, что позволяет легко спрогнозировать будущее. :D

Вообще-то русинами или руснаками как их называли в Польше, Словакии, Сербии, но тогда встанет вопрос о само названии украинцы по которому за последние 100 и особенно 30 лет незалежности написаны тонны макулатуры
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:, что я не увидел, это ничто не значит.

Как раз таки значит. Твой ватный череп потому и ватный, что он в песке, а анус кверху. Рассказывать мировым институтам - это дело мзс на трибуне ООН и в судах. . И этот орган тоже подал немало томов доказательств в суд. Как и с Боингом. Но не все сразу.
Ну а мы вернёмся к старому рашистскому делу, который ватный. Он видит или не видит,а? :)
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 вер, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:00

  Hotab написав:
  Replay написав:подавляюшее большинство населения Украины -были руськими

По этой терминологии они до сих пор русские. Только кацапье золотоордынское к русским никакого отношения не имеет.

Клоун, Золотая орда была мощнейший цивилизацией принесшей в мир ямщиков и обычай не убивать послов
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 18 вер, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:02

  Hotab написав:
  shapo написав:, что я не увидел, это ничто не значит.

Как раз таки значит. Твой ватный череп потому и ватный, что он в песке . Рассказывать мировым институтам - это дело мзс на трибуне ООН. И этот орган тоже подал немало томов доказательств в суд. Как и с Боингом. Но не все сразу.
Ну а мы вернёмся к старому рашистскому делу, который ватный. Он видит или не видит,а? :)

Т. е. переводя с русского на русский - ответить тебе нечего.
Все в будущем как и возврат Крыма и победа на Донбассе.
С такими как ты будущее легко угадывается
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:02

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Золотая орда

Пусть она несёт,что хочет. Речь о том,что эти московские орки , наследники Батыя, к Руси (Украине) никакого отношения не имеют.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:05

  Hotab написав:
  shapo написав:Золотая орда

Пусть она несёт,что хочет. Речь о том,что эти московские орки , наследники Батыя, к Руси (Украине) никакого отношения не имеют.

Да ты шо.
А Кагарлык в Киевской области это, конечно, исконно украинское название
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