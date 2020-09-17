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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6563656465656566 Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:05 Re: Політичні дискусії shapo написав: ответить тебе нечего. ответить тебе нечего.

Я за тебя должен ответить?)))

Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства". Потому что ложь - отличительная черта кацапа. Так и монголы делали.

Нравится тебе твой ответ?)))) Я за тебя должен ответить?)))Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства". Потому что ложь - отличительная черта кацапа. Так и монголы делали.Нравится тебе твой ответ?)))) Hotab

Повідомлень: 3074 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:09 Hotab написав: shapo написав: ответить тебе нечего. ответить тебе нечего.

Я за тебя должен ответить?)))

Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства".

Нравится тебе твой ответ?)))) Я за тебя должен ответить?)))Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства".Нравится тебе твой ответ?))))

Ты суслика видишь?

Нет.

А он там есть.

Дерьмо заробитчанское, доказательства нужны любому суду, особенно международному, а от того, что кто-то видит что ты херой войны, а я вижу что ты обычный пиз.. бол суд к рассмотрению не принимает.

ПС Я то знаю что ВС РФ с августа 2014 по февраль 2015г воевали на территории Донбасса, но вот почему твоя "патриотическая" шоколадная власть это не зафиксировала и не предъявила в международные инстанции большой вопрос, особенно у близких тех кто потерял своих родных в этой бессмысленной войне Ты суслика видишь?Нет.А он там есть.Дерьмо заробитчанское, доказательства нужны любому суду, особенно международному, а от того, что кто-то видит что ты херой войны, а я вижу что ты обычный пиз.. бол суд к рассмотрению не принимает.ПС Я то знаю что ВС РФ с августа 2014 по февраль 2015г воевали на территории Донбасса, но вот почему твоя "патриотическая" шоколадная власть это не зафиксировала и не предъявила в международные инстанции большой вопрос, особенно у близких тех кто потерял своих родных в этой бессмысленной войне Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4060 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:16 shapo написав: Hotab написав: shapo написав: ответить тебе нечего. ответить тебе нечего.

Я за тебя должен ответить?)))

Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства".

Нравится тебе твой ответ?)))) Я за тебя должен ответить?)))Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства".Нравится тебе твой ответ?))))

Ты суслика видишь?

Нет.

А он там есть.

Дерьмо заробитчанское, доказательства нужны любому суду, особенно международному, а от того, что кто-то видит что ты херой войны, а я вижу что ты обычный пиз.. бол суд к рассмотрению не принимает.

ПС Я то знаю что ВС РФ с августа 2014 по февраль 2015г воевали на территории Донбасса, но вот почему твоя "патриотическая" шоколадная власть это не зафиксировала и не предъявила в международные инстанции большой вопрос, особенно у близких тех кто потерял своих родных в этой бессмысленной войне Ты суслика видишь?Нет.А он там есть.Дерьмо заробитчанское, доказательства нужны любому суду, особенно международному, а от того, что кто-то видит что ты херой войны, а я вижу что ты обычный пиз.. бол суд к рассмотрению не принимает.ПС Я то знаю что ВС РФ с августа 2014 по февраль 2015г воевали на территории Донбасса, но вот почему твоя "патриотическая" шоколадная власть это не зафиксировала и не предъявила в международные инстанции большой вопрос, особенно у близких тех кто потерял своих родных в этой бессмысленной войне

Старая решистская обезьяна)) Причем здесь суд и все , что ты лопочешь?))

В суд доказательства предоставлены, и по Боингу, и помимо, и суды уже идут. Но об этом речь не идёт.

Мы говоримлично о тебе лично! Ты старый сухой кусок рашисткого говна, знаешь об участии своей путлеровскрй армии в войне? Или ты слепое и дурное?))

Но я ответил за тебя на этот вопрос, можешь не отвечать)). Уверен, что я чётко передал твою позицию в этом вопросе))) Старая решистская обезьяна)) Причем здесь суд и все , что ты лопочешь?))В суд доказательства предоставлены, и по Боингу, и помимо, и суды уже идут. Но об этом речь не идёт.Мы говоримлично о тебе лично! Ты старый сухой кусок рашисткого говна, знаешь об участии своей путлеровскрй армии в войне? Или ты слепое и дурное?))Но я ответил за тебя на этот вопрос, можешь не отвечать)). Уверен, что я чётко передал твою позицию в этом вопросе))) Hotab

Повідомлень: 3074 З нами з: 15.02.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6563656465656566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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