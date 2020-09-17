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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6563656465656566
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:05

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:ответить тебе нечего.

Я за тебя должен ответить?)))
Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства". Потому что ложь - отличительная черта кацапа. Так и монголы делали.
Нравится тебе твой ответ?))))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:09

  Hotab написав:
  shapo написав:ответить тебе нечего.

Я за тебя должен ответить?)))
Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства".
Нравится тебе твой ответ?))))

Ты суслика видишь?
Нет.
А он там есть.
Дерьмо заробитчанское, доказательства нужны любому суду, особенно международному, а от того, что кто-то видит что ты херой войны, а я вижу что ты обычный пиз.. бол суд к рассмотрению не принимает.
ПС Я то знаю что ВС РФ с августа 2014 по февраль 2015г воевали на территории Донбасса, но вот почему твоя "патриотическая" шоколадная власть это не зафиксировала и не предъявила в международные инстанции большой вопрос, особенно у близких тех кто потерял своих родных в этой бессмысленной войне
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:16

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:ответить тебе нечего.

Я за тебя должен ответить?)))
Ок, отвечаю - ты старое рашефашистские говно прекрасно знаешь об участии армии кацапии, регулярных ее войск в войне . И как всё лживые кацапы, живущие в моей стране, врешь в глаза "не знаю,не видел, какие ваши доказательства".
Нравится тебе твой ответ?))))

Ты суслика видишь?
Нет.
А он там есть.
Дерьмо заробитчанское, доказательства нужны любому суду, особенно международному, а от того, что кто-то видит что ты херой войны, а я вижу что ты обычный пиз.. бол суд к рассмотрению не принимает.
ПС Я то знаю что ВС РФ с августа 2014 по февраль 2015г воевали на территории Донбасса, но вот почему твоя "патриотическая" шоколадная власть это не зафиксировала и не предъявила в международные инстанции большой вопрос, особенно у близких тех кто потерял своих родных в этой бессмысленной войне

Старая решистская обезьяна)) Причем здесь суд и все , что ты лопочешь?))
В суд доказательства предоставлены, и по Боингу, и помимо, и суды уже идут. Но об этом речь не идёт.
Мы говоримлично о тебе лично! Ты старый сухой кусок рашисткого говна, знаешь об участии своей путлеровскрй армии в войне? Или ты слепое и дурное?))
Но я ответил за тебя на этот вопрос, можешь не отвечать)). Уверен, что я чётко передал твою позицию в этом вопросе)))
Hotab
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  #<1 ... 6563656465656566
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