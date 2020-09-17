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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6559656065616562
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39

  flyman написав:
  shapo написав:Я вообще не понимаю за что воюют на Донбассе сдав без боя Крым, за загаженную землю или людей ненавидящих нынешнюю Украину?
Может,ты,знаток военной стратегии и тактики,наконец ответишь?

там не воюють, а стримують поширення чужеродного елементу


Это как?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 05:08

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Німецький тонкий гумор :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:33

  unicdima написав:
  Schmit написав:

Жмурук за своїх холуїв хвилюється, видно прищемили хвоста свинофермі.


Та зрозуміло, що тобі безвіз не потрібен. Але він потрібен мільйонам українців, навіть більшості прихильників Зе. Якщо європейці вже заговорили про відміну безвізу, то загрози серйозні і московський реванш (якого ти не помічаєш) виходить на новий рівень.
Втрата безвізу зеленою владою буде епік фейлом і навіть до самих забитих зелебобіків дійде (можливо), що вони накоїли в 2019.

Конституцию и закон об антикоррупционном бюро необходимо привести в соответствие, иначе Украина лишится безвиза и макрофинансовой помощи ЕС.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:59

  Schmit написав:Та зрозуміло, що тобі безвіз не потрібен. Але він потрібен мільйонам українців, навіть більшості прихильників Зе. Якщо європейці вже заговорили про відміну безвізу, то загрози серйозні і московський реванш (якого ти не помічаєш) виходить на новий рівень.
Втрата безвізу зеленою владою буде епік фейлом і навіть до самих забитих зелебобіків дійде (можливо), що вони накоїли в 2019.

Конституцию и закон об антикоррупционном бюро необходимо привести в соответствие, иначе Украина лишится безвиза и макрофинансовой помощи ЕС.

Не збираються європейці відміняти безвіз, впевнений на 100% що то Петро попросив ту курицю написати в твітері своє занепокоєння, але її швидко поставлять на місце.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18

lapay
Німці, без євреїв, випускають Мерседеси анітрохи не гірші, ніж випускали з євреями. Так що не в євреях щастя.:)


Читаешь подобное, просто в шок впадаешь!
Вы как отличаете немца от еврея, если не секрет?
Вот Гитлер(Шикльегрубер), он был еврей или немец? :D
Или вот, русские, чем отличаются от украинцев генетически?
Вот Навальный, он, видимо не русский, если против Путина?
И кто тогда Навальный? Может он украинец или немец?
Дескать, если светлые глаза - уже москаль? Так у Турчинова светлые глаза, он что, москаль по-вашему? :D

А может проще всё?
Может Вы, пытаетесь мировоззрение привязать к генетике? :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:21

  Replay написав:Так у Турчинова светлые глаза, он что, москаль по-вашему?

он хуже москаля... :D
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:31

Положительное по политике.
Порадовала реакция тёщи на "политиков" на экране ТВ, про Раду и Депутатов.
"-Выключи цих (вырезано цензурой), не можу чути цю брехню!
Всi вони брешуть та брешуть, хай би повиздихали (вырезано цензурой)!"

Так что, дорогие политики и депутаты, есть Прогресс!
Вам, уже никому не верят и ставят свечки за ваш упокой(скорее Ад).

Сейчас проходят предвыборные "опросы"! Если бы поставили вариант "всех политиков сжечь в АД-у", вероятно - более 50 процентов было бы у этого варианта! :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:52

  Replay написав:Положительное по политике.
Порадовала реакция тёщи на "политиков" на экране ТВ, про Раду и Депутатов.
"-Выключи цих (вырезано цензурой), не можу чути цю брехню!
Всi вони брешуть та брешуть, хай би повиздихали (вырезано цензурой)!"

Так что, дорогие политики и депутаты, есть Прогресс!
Вам, уже никому не верят и ставят свечки за ваш упокой(скорее Ад).

Сейчас проходят предвыборные "опросы"! Если бы поставили вариант "всех политиков сжечь в АД-у", вероятно - более 50 процентов было бы у этого варианта! :D


С такими результатами опросов будущее страны печально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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