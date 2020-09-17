Это как?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:39
Это как?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 18 вер, 2020 05:08
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:33
Та зрозуміло, що тобі безвіз не потрібен. Але він потрібен мільйонам українців, навіть більшості прихильників Зе. Якщо європейці вже заговорили про відміну безвізу, то загрози серйозні і московський реванш (якого ти не помічаєш) виходить на новий рівень.
Втрата безвізу зеленою владою буде епік фейлом і навіть до самих забитих зелебобіків дійде (можливо), що вони накоїли в 2019.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:59
Не збираються європейці відміняти безвіз, впевнений на 100% що то Петро попросив ту курицю написати в твітері своє занепокоєння, але її швидко поставлять на місце.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18
lapay
Читаешь подобное, просто в шок впадаешь!
Вы как отличаете немца от еврея, если не секрет?
Вот Гитлер(Шикльегрубер), он был еврей или немец?
Или вот, русские, чем отличаются от украинцев генетически?
Вот Навальный, он, видимо не русский, если против Путина?
И кто тогда Навальный? Может он украинец или немец?
Дескать, если светлые глаза - уже москаль? Так у Турчинова светлые глаза, он что, москаль по-вашему?
А может проще всё?
Может Вы, пытаетесь мировоззрение привязать к генетике?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:21
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:31
Положительное по политике.
Порадовала реакция тёщи на "политиков" на экране ТВ, про Раду и Депутатов.
"-Выключи цих (вырезано цензурой), не можу чути цю брехню!
Всi вони брешуть та брешуть, хай би повиздихали (вырезано цензурой)!"
Так что, дорогие политики и депутаты, есть Прогресс!
Вам, уже никому не верят и ставят свечки за ваш упокой(скорее Ад).
Сейчас проходят предвыборные "опросы"! Если бы поставили вариант "всех политиков сжечь в АД-у", вероятно - более 50 процентов было бы у этого варианта!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:52
С такими результатами опросов будущее страны печально
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:32
shapo
не согласен, наоборот.
Понимание приходит, что такое "политика"!
Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!
То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!
Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.
Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!
Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!
В Украине, уже нет такого массового явления!
Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси!
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