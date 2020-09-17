Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:54
Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:56
Заключение более чем странное.
Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителях
Те, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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