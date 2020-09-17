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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6560656165626563 Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:54 Schmit написав:



Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4049 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:56 Replay написав: shapo С такими результатами опросов будущее страны печально

не согласен, наоборот.

Понимание приходит, что такое "политика"!

Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!

То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!

Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.



Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!

Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!

В Украине, уже нет такого массового явления!

Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! не согласен, наоборот.Понимание приходит, что такое "политика"!Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!В Украине, уже нет такого массового явления!Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси!

Заключение более чем странное.

Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителях

Те, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки Заключение более чем странное.Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителяхТе, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4049 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6560656165626563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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