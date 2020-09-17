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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6560656165626563
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:54

  Schmit написав:
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Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:56

  Replay написав:shapo
С такими результатами опросов будущее страны печально

не согласен, наоборот.
Понимание приходит, что такое "политика"!
Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!
То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!
Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.

Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!
Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!
В Украине, уже нет такого массового явления!
Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! :)

Заключение более чем странное.
Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителях
Те, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4049
З нами з: 29.05.18
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Подякували: 719 раз.
 
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  #<1 ... 6560656165626563
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