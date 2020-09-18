Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6560656165626563 Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:54 Schmit написав:



Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4049 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:56 Replay написав: shapo С такими результатами опросов будущее страны печально

не согласен, наоборот.

Понимание приходит, что такое "политика"!

Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!

То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!

Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.



Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!

Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!

В Украине, уже нет такого массового явления!

Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! не согласен, наоборот.Понимание приходит, что такое "политика"!Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!В Украине, уже нет такого массового явления!Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси!

Заключение более чем странное.

Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителях

Те, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки Заключение более чем странное.Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителяхТе, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4049 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:11 shapo

Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителях

не "рахочарование" а Осознание!

Руководители - сами не явзяются заинтересованными в Развитии страны!

Руководители, идут в Руководство ради сиюминутного извлечения Прибыли и не несут никакой ответственности за будущие поколения, собственно за "сотрудников".

Т.е., вот на местные выборы, бывшие депутвты от той или иной политсилы, Самопомощ, Укроп и даже БПП, покупают места в более перспективных партиях(в том или ином регионе), например "Победа Пальчевского" или там "Слуга народа" и пр.

Естественно, они изменяют ориентацию не потому, что не смогли что-то сделать для местных "общин" во время своего правления в составе другой Политсилы а просто потому, что хотят и дальше сидеть "у кормушки" и Зарабатывать на депутатстве!



Осознание того, что от смены Порошенко на Зеленского, политика в Украине не изменилась, что от перехода "Мыколы" из ЕС в "Слугу народа", Мыкола останется Мыколой со своими "Бизнес-интересами", приводит к пониманию Собственной ответственности за собственное Будущее, за своих детей!

Те, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки

Одни уезжают, другие оптимизируют свой Бизнес и даже Хозяйство, распродают убыточные "активы", снижают потребление, выводят средства из "оборота", готовятся к Большому "вырезано цензурой".

Это даёт им надежду на то, что они смогут пережить "тёмные времена"!



Это не моё, это из общения...

Власть думает о себе, народ - о себе!

Никто из попавших во власть, не будет думать о народе, т.к. власть в стране - у Олигархов и Капиталистов.

Поэтому - "спасение утопающего - дело рук самого утопающего"!

Ждать помощи от власти, снижения коммуналки, медицины, нормального налогообложения для бизнеса или там образования для детей - не стоит!

Твои дети? Твои проблемы!

Твой бизнес? Твои проблемы!

Каждый сам за себя, вокруг враги и чем выше Положение у человека, тем больший он враг для тебя. не "рахочарование" а Осознание!Руководители - сами не явзяются заинтересованными в Развитии страны!Руководители, идут в Руководство ради сиюминутного извлечения Прибыли и не несут никакой ответственности за будущие поколения, собственно за "сотрудников".Т.е., вот на местные выборы, бывшие депутвты от той или иной политсилы, Самопомощ, Укроп и даже БПП, покупают места в более перспективных партиях(в том или ином регионе), например "Победа Пальчевского" или там "Слуга народа" и пр.Естественно, они изменяют ориентацию не потому, что не смогли что-то сделать для местных "общин" во время своего правления в составе другой Политсилы а просто потому, что хотят и дальше сидеть "у кормушки" и Зарабатывать на депутатстве!Осознание того, что от смены Порошенко на Зеленского, политика в Украине не изменилась, что от перехода "Мыколы" из ЕС в "Слугу народа", Мыкола останется Мыколой со своими "Бизнес-интересами",Одни уезжают, другие оптимизируют свой Бизнес и даже Хозяйство, распродают убыточные "активы", снижают потребление, выводят средства из "оборота", готовятся к Большому "вырезано цензурой".Это даёт им надежду на то, что они смогут пережить "тёмные времена"!Это не моё, это из общения...Власть думает о себе, народ - о себе!Никто из попавших во власть, не будет думать о народе, т.к. власть в стране - у Олигархов и Капиталистов.Поэтому - "спасение утопающего - дело рук самого утопающего"!Ждать помощи от власти, снижения коммуналки, медицины, нормального налогообложения для бизнеса или там образования для детей - не стоит!Твои дети? Твои проблемы!Твой бизнес? Твои проблемы!Каждый сам за себя, вокруг враги и чем выше Положение у человека, тем больший он враг для тебя. Replay

Повідомлень: 2166 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:17

Ожидают ли они Улучшения в стране, снижения налогового давления, повышения уровня жизни и пр. пр.?

Среди всех, кого я опрашивал, все ждут Ухудшения ситуации, т.к. прекрасно понимают, что к чему и не только Короновирус есть причиной или там раша с её агрессией.



Люди не ждут ничего хорошего, ни при какой смене власти!

https://www.youtube.com/watch?v=3nN_KRYHwUM ПыСы Да Вы опрос проведите, среди населения, что на Западе Украины, что на Востоке!Ожидают ли они Улучшения в стране, снижения налогового давления, повышения уровня жизни и пр. пр.?Среди всех, кого я опрашивал, все ждут Ухудшения ситуации, т.к. прекрасно понимают, что к чему и не только Короновирус есть причиной или там раша с её агрессией.Люди не ждут ничего хорошего, ни при какой смене власти! Replay

Повідомлень: 2166 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:22

Опять власть меняется!

https://www.youtube.com/watch?v=BRsF0jd5Ow8 Йой, точно про наших депутатов!Опять власть меняется! Replay

Повідомлень: 2166 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:33 unicdima написав: Не збираються європейці відміняти безвіз, впевнений на 100% що то Петро попросив ту курицю написати в твітері своє занепокоєння, але її швидко поставлять на місце. Не збираються європейці відміняти безвіз, впевнений на 100% що то Петро попросив ту курицю написати в твітері своє занепокоєння, але її швидко поставлять на місце.

Ще й як відмінять і макрофінансову допомогу скасують, ніхто з Україною панькатися не буде.

shapo написав: Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной

Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью, на которой зеленые и въехали во власть. Рябошапка не просто так назвал этот ДБРовский цирк юридическим трэшэм. Короче говоря, вас вместе с большинством украинцев в очередной раз просто развели, как лохов.

Могут конечно посадить "по беспределу" (о чем вы сильно мечтаете), но это грозит серьезными проблемами с «западом», а терять финансовую поддержку, безвизы и прочие ништяки зекоманда пока не готова. Ще й як відмінять і макрофінансову допомогу скасують, ніхто з Україною панькатися не буде.Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью, на которой зеленые и въехали во власть. Рябошапка не просто так назвал этот ДБРовский цирк юридическим трэшэм. Короче говоря, вас вместе с большинством украинцев в очередной раз просто развели, как лохов.Могут конечно посадить "по беспределу" (о чем вы сильно мечтаете), но это грозит серьезными проблемами с «западом», а терять финансовую поддержку, безвизы и прочие ништяки зекоманда пока не готова. Schmit

Повідомлень: 1623 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:15 Schmit Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью,

Власть в Украине у больших денег, которые есть у Петра Алексеевича.

Соответственно, его невозможно посадить, по определению, если нет значительно больших денег!

Кроме того, при посадке Петра Алексеевича, возникнет прецедент, по которому - надо будет садить и многих его предшественников.

Учитывая то, что все его предшественники, так или иначе "завязаны" на олигархов, которые при власти были есть и будут, ни о каких посадках - речи и быть не может!



Создание Проукраинской Политсил - нереально в условиях олигархата!

Выход, в прямом народном управлении, через Реферндумы!

Но, даже страшно представить, какой бы срок заключения, избрал бы наш украинский народ для "некоторых" политиков!

Ще й як відмінять і макрофінансову допомогу скасують, ніхто з Україною панькатися не буде.

Безвиз - был нужен, прежде всего, самим европейцам. Дешевая раб.сила с Украины, спасение демографической ситуации в Европе(прежде всего в Польше), втягивание Украины в свою сферу влияния для построения Речи Посполитой.

Вариант отмены безвиза - существует, но только в случае сильной волны короновируса и новой волны мирового кризиса.

Что касается "финансовой помощи", то - те условия, на которых она предоставляется и пр., вообще не соответствуют тем усилиям по сдерживанию агрессора на востоке, которые затрачивает Украина.

Это не помощь, а таки Кредит и на весьма выгодных для Кредитора условиях! Власть в Украине у больших денег, которые есть у Петра Алексеевича.Соответственно, его невозможно посадить, по определению, если нет значительно больших денег!Кроме того, при посадке Петра Алексеевича, возникнет прецедент, по которому - надо будет садить и многих его предшественников.Учитывая то, что все его предшественники, так или иначе "завязаны" на олигархов, которые при власти были есть и будут, ни о каких посадках - речи и быть не может!Создание Проукраинской Политсил - нереально в условиях олигархата!Выход, в прямом народном управлении, через Реферндумы!Но, даже страшно представить, какой бы срок заключения, избрал бы наш украинский народ для "некоторых" политиков!Безвиз - был нужен, прежде всего, самим европейцам. Дешевая раб.сила с Украины, спасение демографической ситуации в Европе(прежде всего в Польше), втягивание Украины в свою сферу влияния для построения Речи Посполитой.Вариант отмены безвиза - существует, но только в случае сильной волны короновируса и новой волны мирового кризиса.Что касается "финансовой помощи", то - те условия, на которых она предоставляется и пр., вообще не соответствуют тем усилиям по сдерживанию агрессора на востоке, которые затрачивает Украина.Это не помощь, а таки Кредит и на весьма выгодных для Кредитора условиях! Replay

Повідомлень: 2166 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6560656165626563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор