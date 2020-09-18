Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:54
Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:56
Заключение более чем странное.
Ни одно государство, ни одна компания никогда не поднималась при полном разочаровании сотрудников в руководителях
Те, кто помоложе и поквалифицированнее давно покидают страну, остальные махнули рукой и просто ждут любой развязки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:11
shapo
не "рахочарование" а Осознание!
Руководители - сами не явзяются заинтересованными в Развитии страны!
Руководители, идут в Руководство ради сиюминутного извлечения Прибыли и не несут никакой ответственности за будущие поколения, собственно за "сотрудников".
Т.е., вот на местные выборы, бывшие депутвты от той или иной политсилы, Самопомощ, Укроп и даже БПП, покупают места в более перспективных партиях(в том или ином регионе), например "Победа Пальчевского" или там "Слуга народа" и пр.
Естественно, они изменяют ориентацию не потому, что не смогли что-то сделать для местных "общин" во время своего правления в составе другой Политсилы а просто потому, что хотят и дальше сидеть "у кормушки" и Зарабатывать на депутатстве!
Осознание того, что от смены Порошенко на Зеленского, политика в Украине не изменилась, что от перехода "Мыколы" из ЕС в "Слугу народа", Мыкола останется Мыколой со своими "Бизнес-интересами", приводит к пониманию Собственной ответственности за собственное Будущее, за своих детей!
Одни уезжают, другие оптимизируют свой Бизнес и даже Хозяйство, распродают убыточные "активы", снижают потребление, выводят средства из "оборота", готовятся к Большому "вырезано цензурой".
Это даёт им надежду на то, что они смогут пережить "тёмные времена"!
Это не моё, это из общения...
Власть думает о себе, народ - о себе!
Никто из попавших во власть, не будет думать о народе, т.к. власть в стране - у Олигархов и Капиталистов.
Поэтому - "спасение утопающего - дело рук самого утопающего"!
Ждать помощи от власти, снижения коммуналки, медицины, нормального налогообложения для бизнеса или там образования для детей - не стоит!
Твои дети? Твои проблемы!
Твой бизнес? Твои проблемы!
Каждый сам за себя, вокруг враги и чем выше Положение у человека, тем больший он враг для тебя.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:17
ПыСы Да Вы опрос проведите, среди населения, что на Западе Украины, что на Востоке!
Ожидают ли они Улучшения в стране, снижения налогового давления, повышения уровня жизни и пр. пр.?
Среди всех, кого я опрашивал, все ждут Ухудшения ситуации, т.к. прекрасно понимают, что к чему и не только Короновирус есть причиной или там раша с её агрессией.
Люди не ждут ничего хорошего, ни при какой смене власти!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:22
Йой, точно про наших депутатов!
Опять власть меняется!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:33
Ще й як відмінять і макрофінансову допомогу скасують, ніхто з Україною панькатися не буде.
Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью, на которой зеленые и въехали во власть. Рябошапка не просто так назвал этот ДБРовский цирк юридическим трэшэм. Короче говоря, вас вместе с большинством украинцев в очередной раз просто развели, как лохов.
Могут конечно посадить "по беспределу" (о чем вы сильно мечтаете), но это грозит серьезными проблемами с «западом», а терять финансовую поддержку, безвизы и прочие ништяки зекоманда пока не готова.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:15
Schmit
Власть в Украине у больших денег, которые есть у Петра Алексеевича.
Соответственно, его невозможно посадить, по определению, если нет значительно больших денег!
Кроме того, при посадке Петра Алексеевича, возникнет прецедент, по которому - надо будет садить и многих его предшественников.
Учитывая то, что все его предшественники, так или иначе "завязаны" на олигархов, которые при власти были есть и будут, ни о каких посадках - речи и быть не может!
Создание Проукраинской Политсил - нереально в условиях олигархата!
Выход, в прямом народном управлении, через Реферндумы!
Но, даже страшно представить, какой бы срок заключения, избрал бы наш украинский народ для "некоторых" политиков!
Безвиз - был нужен, прежде всего, самим европейцам. Дешевая раб.сила с Украины, спасение демографической ситуации в Европе(прежде всего в Польше), втягивание Украины в свою сферу влияния для построения Речи Посполитой.
Вариант отмены безвиза - существует, но только в случае сильной волны короновируса и новой волны мирового кризиса.
Что касается "финансовой помощи", то - те условия, на которых она предоставляется и пр., вообще не соответствуют тем усилиям по сдерживанию агрессора на востоке, которые затрачивает Украина.
Это не помощь, а таки Кредит и на весьма выгодных для Кредитора условиях!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:31
Вы описали существующую экономическую и политическую ситуацию как какую-то норму для страны, но это совсем не так.
Так живут страны третьего мира в которую превратилась за 30 лет Украина и это признаки отсталой страны.
Подготовка к тяжёлым временам вещь нужная, но малоосуществимая т. к. будущего не знает никто
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:41
Что такое "запад"?
Посольства в Киеве решающие кто будет прокурором и премьером или сыночки Байденов получающих за счёт нищих украинцев совсем нехилые зарплаты?
Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?
Открыл свои рынки для того немного что производила Украина или подарил технологии?
Или посадил в наблюдательные советы соросят на фантастические по украинским меркам зарплаты?
Или с помощью яресек реструктуризировал долги так что Украина вылезет из них лишившись всех активов?
Или улучшил здравоохранение с помощью Супрун?
Или, может, повоевал с Россией на Донбассе и не заставил сдать Крым проявив озабоченность?
А ваш любимый сивый гетьман сел бы при мало-мальски профессиональном расследовании его деятельности не только за последние 6 лет, но и за предыдущие 20,но кто же его посадит если большой западный брат не велит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:19
shapo
Ответственности - НЕТ!
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 18 вер, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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