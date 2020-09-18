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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:26

  Replay написав:shapo
С такими результатами опросов будущее страны печально

не согласен, наоборот.
Понимание приходит, что такое "политика"!
Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!
То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!
Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.

Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!
Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!
В Украине, уже нет такого массового явления!
Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! :)

Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.

Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:55

andrijk777
Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.

Та ну, какая ненависть?
Ненависть - это сильное чуйство!
Здесь отношение как к глистам, к паразитам, от которых нет никакой пользы! :D
Глисты, они тоже, считают себя Великими и Необходимыми!
Презрение тут!

Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

Ага!
А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти?
А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру?
Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской! :D

А с беларусами, общаюсь регулярно.
Они просто славяне, которые остались в СэСэСэРэ!
Не, ну прикольно со стороны наблюдать, поржать можна!
Мы тут, уже поумнели, понимаем, что от перемены "названия" на фасаде "Завода", производительность труда не изменится!
А они, веруют!
Бросили работать и всей станой "Вывеску" меняют, клоуны. :D
Replay
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