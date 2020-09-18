Replay написав:shapoС такими результатами опросов будущее страны печально
не согласен, наоборот.
Понимание приходит, что такое "политика"!
Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!
То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!
Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.
Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!
Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!
В Украине, уже нет такого массового явления!
Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси!
Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.
Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.
Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті.