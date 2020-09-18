Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6561656265636564 Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:26 Replay написав: shapo С такими результатами опросов будущее страны печально

не согласен, наоборот.

Понимание приходит, что такое "политика"!

Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!

То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!

Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.



Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!

Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!

В Украине, уже нет такого массового явления!

Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! не согласен, наоборот.Понимание приходит, что такое "политика"!Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!В Украине, уже нет такого массового явления!Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси!

Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.



Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.



Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті. Я тут погоджусь з, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті. andrijk777

Повідомлень: 2484 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:55 andrijk777 Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.

Та ну, какая ненависть?

Ненависть - это сильное чуйство!

Здесь отношение как к глистам, к паразитам, от которых нет никакой пользы!

Глисты, они тоже, считают себя Великими и Необходимыми!

Презрение тут!



Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

Ага!

А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти?

А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру?

Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!



А с беларусами, общаюсь регулярно.

Они просто славяне, которые остались в СэСэСэРэ!

Не, ну прикольно со стороны наблюдать, поржать можна!

Мы тут, уже поумнели, понимаем, что от перемены "названия" на фасаде "Завода", производительность труда не изменится!

А они, веруют!

Бросили работать и всей станой "Вывеску" меняют, клоуны. Та ну, какая ненависть?Ненависть - это сильное чуйство!Здесь отношение как к глистам, к паразитам, от которых нет никакой пользы!Глисты, они тоже, считают себя Великими и Необходимыми!Презрение тут!Ага!А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти?А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру?Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!А с беларусами, общаюсь регулярно.Они просто славяне, которые остались в СэСэСэРэ!Не, ну прикольно со стороны наблюдать, поржать можна!Мы тут, уже поумнели, понимаем, что от перемены "названия" на фасаде "Завода", производительность труда не изменится!А они, веруют!Бросили работать и всей станой "Вывеску" меняют, клоуны. Replay

Повідомлень: 2168 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6561656265636564 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Replay і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор