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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 65626563656465656566> Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:26 Replay написав: shapo С такими результатами опросов будущее страны печально

не согласен, наоборот.

Понимание приходит, что такое "политика"!

Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!

То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!

Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.



Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!

Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!

В Украине, уже нет такого массового явления!

Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! не согласен, наоборот.Понимание приходит, что такое "политика"!Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках!То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ!Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"!Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше!В Украине, уже нет такого массового явления!Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси!

Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.



Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.



Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті. Я тут погоджусь з, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті. andrijk777

Повідомлень: 2486 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:55 andrijk777 Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.

Та ну, какая ненависть?

Ненависть - это сильное чуйство!

Здесь отношение как к глистам, к паразитам, от которых нет никакой пользы!

Глисты, они тоже, считают себя Великими и Необходимыми!

Презрение тут!



Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

Ага!

А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти?

А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру?

Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!



А с беларусами, общаюсь регулярно.

Они просто славяне, которые остались в СэСэСэРэ!

Не, ну прикольно со стороны наблюдать, поржать можна!

Мы тут, уже поумнели, понимаем, что от перемены "названия" на фасаде "Завода", производительность труда не изменится!

А они, веруют!

Бросили работать и всей станой "Вывеску" меняют, клоуны. Та ну, какая ненависть?Ненависть - это сильное чуйство!Здесь отношение как к глистам, к паразитам, от которых нет никакой пользы!Глисты, они тоже, считают себя Великими и Необходимыми!Презрение тут!Ага!А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти?А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру?Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!А с беларусами, общаюсь регулярно.Они просто славяне, которые остались в СэСэСэРэ!Не, ну прикольно со стороны наблюдать, поржать можна!Мы тут, уже поумнели, понимаем, что от перемены "названия" на фасаде "Завода", производительность труда не изменится!А они, веруют!Бросили работать и всей станой "Вывеску" меняют, клоуны. Replay

Повідомлень: 2173 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:03 andrijk777 написав: Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.



Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті. Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті.



В чем состоит зрелость граждан Украины?

В разочаровании властью,тотальном неверении, разрушенной экономике, погрязшей в долгах стране и отсутствии за 30 лет хоть какой-то вменяемой программы развития страны?

И что такое узнают белорусы сейчас?

Что крикуны типы украинских соросят и "патриотов" это не совесть нации , а говно?

Что председатель совхоза всеми правдами и неправдами надувая и восток, и запад, давя политических конкурентов хотя бы пытался строить альтернативную пост-советскую реальность и они жили не хуже всех на пост-советском европейском пространстве не говоря о диких среднезиатских диктатурах расцветших на обломках СССР? В чем состоит зрелость граждан Украины?В разочаровании властью,тотальном неверении, разрушенной экономике, погрязшей в долгах стране и отсутствии за 30 лет хоть какой-то вменяемой программы развития страны?И что такое узнают белорусы сейчас?Что крикуны типы украинских соросят и "патриотов" это не совесть нации , а говно?Что председатель совхоза всеми правдами и неправдами надувая и восток, и запад, давя политических конкурентов хотя бы пытался строить альтернативную пост-советскую реальность и они жили не хуже всех на пост-советском европейском пространстве не говоря о диких среднезиатских диктатурах расцветших на обломках СССР? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4057 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:06 andrijk777 написав: 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

а почему в других странах это нормально, а в Белоруссии нет?... а почему в других странах это нормально, а в Белоруссии нет?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4852 З нами з: 06.08.08 Подякував: 254 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:11 Replay написав: Ага!

А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти?

А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру?

Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!

Ага!А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти?А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру?Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!

И чем сейчас владеют Морганы, Дюпоны,Рокфеллеры и вообще старые деньги в США?

Кроме фантастических богатств приписываемых Ротшильдам любителями конспирологии они давно не в первой десятке ФОРБС.

Английская королева выполняет как и остальные монархи европы церемониальные функции, в Британском содружестве правят премьеры от выгравших партий.

В штатх после Рузвельта больше 8 лет править не получиться, в Израиле у власти примерно столько же сколько и бацька Нетаньягу который надоел уже всем примерно также как Григорьевич,но из-за огромного опыта политических интриг и отсутствия центриста на политическом небосклоне до сих пор чудом удерживается. И чем сейчас владеют Морганы, Дюпоны,Рокфеллеры и вообще старые деньги в США?Кроме фантастических богатств приписываемых Ротшильдам любителями конспирологии они давно не в первой десятке ФОРБС.Английская королева выполняет как и остальные монархи европы церемониальные функции, в Британском содружестве правят премьеры от выгравших партий.В штатх после Рузвельта больше 8 лет править не получиться, в Израиле у власти примерно столько же сколько и бацька Нетаньягу который надоел уже всем примерно также как Григорьевич,но из-за огромного опыта политических интриг и отсутствия центриста на политическом небосклоне до сих пор чудом удерживается. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4057 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:12 О дружбе Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.

Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.

На секунду показалось, что попал на канал Киселева antey1969 1

Повідомлень: 9894 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1163 раз. Подякували: 2695 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:15 antey1969 написав: Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.

Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.

На секунду показалось, что попал на канал Киселева Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.На секунду показалось, что попал на канал Киселева



Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4057 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:26 andrijk777 Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті.

Именно, Коллега!

Жизнь, понимаешь, это именно Приключения, События..так сказать, испытания!

Ну что за жизнь, тупо ходить на работу, там сайты рисовать или софт какой генерить? Или даже, вот инвестировать куда-то, реально - скучно!

А вот у нас, читаешь новости:

В Ивано-Франковске неизвестный «забыл» на лавочке гранатомет

https://nv.ua/ukraine/events/v-ivano-fr ... 12233.html



Согласитесь, намного веселее и интереснее!

То газ дорожает, то свет, то предприятие отжимают, то "плёнки" какие-то публикуют и всем эти плёнки интересны только с точки зрения - Поржать, типа "ну нифига себе, как же "они" народ кидать умеют!"



События, насыщенная жизнь, Майданы, протесты, гранаты, перестрелки, самоубийства с контрольным выстрелом и пр. пр. пр., это настолько изменят мировоззрение!



Украинец, после пережитого за последние годы, намного более продвинут, чем беларусс!

Смотрите! Если нам сейчас скажут, что на Землю высадились инопланетяне, мы вряд ли эмоционально отреагируем!

Инопланетяне? Ну и фиг с ними, банально и не интересно!

У нас в ВР сплошные "инопланетяне", ДартВейдеры во плоти, насмотрелись.



Так шо, беларуссам - это всё ещё надо пройти! Вы правы! Вот, когда их самих от слов из СМИ и соц.сетей: "депутат", "политика", "покращення", "перемены к лучшему" и пр. тоже начнёт тянуть бле-вать, как многих из нас, вот тогда и они - Повзрослеют! Именно, Коллега!Жизнь, понимаешь, это именно Приключения, События..так сказать, испытания!Ну что за жизнь, тупо ходить на работу, там сайты рисовать или софт какой генерить? Или даже, вот инвестировать куда-то, реально - скучно!А вот у нас, читаешь новости:Согласитесь, намного веселее и интереснее!То газ дорожает, то свет, то предприятие отжимают, то "плёнки" какие-то публикуют и всем эти плёнки интересны только с точки зрения - Поржать, типа "ну нифига себе, как же "они" народ кидать умеют!"События, насыщенная жизнь, Майданы, протесты, гранаты, перестрелки, самоубийства с контрольным выстрелом и пр. пр. пр., это настолько изменят мировоззрение!Украинец, после пережитого за последние годы, намного более продвинут, чем беларусс!Смотрите! Если нам сейчас скажут, что на Землю высадились инопланетяне, мы вряд ли эмоционально отреагируем!Инопланетяне? Ну и фиг с ними, банально и не интересно!У нас в ВР сплошные "инопланетяне", ДартВейдеры во плоти, насмотрелись.Так шо, беларуссам - это всё ещё надо пройти! Вы правы! Вот, когда их самих от слов из СМИ и соц.сетей: "депутат", "политика", "покращення", "перемены к лучшему" и пр. тоже начнёт тянуть бле-вать, как многих из нас, вот тогда и они - Повзрослеют! Replay

Повідомлень: 2173 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:28 Re: Політичні дискусії shapo написав: antey1969 написав: Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.

Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.

На секунду показалось, что попал на канал Киселева Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.На секунду показалось, что попал на канал Киселева



Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом



Можно обменять на щедроты материальные.

Разбазарить все легко. Можно обменять на щедроты материальные.Разбазарить все легко. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18401 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4424 раз. Подякували: 7142 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:30 Replay написав: Schmit Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью,

Власть в Украине у больших денег, которые есть у Петра Алексеевича.

Соответственно, его невозможно посадить, по определению, если нет значительно больших денег!

Кроме того, при посадке Петра Алексеевича, возникнет прецедент, по которому - надо будет садить и многих его предшественников.

Учитывая то, что все его предшественники, так или иначе "завязаны" на олигархов, которые при власти были есть и будут, ни о каких посадках - речи и быть не может! Власть в Украине у больших денег, которые есть у Петра Алексеевича.Соответственно, его невозможно посадить, по определению, если нет значительно больших денег!Кроме того, при посадке Петра Алексеевича, возникнет прецедент, по которому - надо будет садить и многих его предшественников.Учитывая то, что все его предшественники, так или иначе "завязаны" на олигархов, которые при власти были есть и будут, ни о каких посадках - речи и быть не может!

Это ваши фантазии, не более.

Replay написав: Создание Проукраинской Политсил - нереально в условиях олигархата!

Выход, в прямом народном управлении, через Реферндумы!

Но, даже страшно представить, какой бы срок заключения, избрал бы наш украинский народ для "некоторых" политиков!

Создание Проукраинской Политсил - нереально в условиях олигархата!Выход, в прямом народном управлении, через Реферндумы!Но, даже страшно представить, какой бы срок заключения, избрал бы наш украинский народ для "некоторых" политиков!

Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?



Replay написав: Безвиз - был нужен, прежде всего, самим европейцам. Дешевая раб.сила с Украины, спасение демографической ситуации в Европе(прежде всего в Польше), втягивание Украины в свою сферу влияния для построения Речи Посполитой. Безвиз - был нужен, прежде всего, самим европейцам. Дешевая раб.сила с Украины, спасение демографической ситуации в Европе(прежде всего в Польше), втягивание Украины в свою сферу влияния для построения Речи Посполитой.

Это вообще бред. Рабочую визу до сих пор нужно открывать, а безвиз не дает права работать и предназначен для удобных краткосрочных путешествий без очередей и бумажной волокиты.

Отмена безвиза возможна только от нарушения Украиной соглашений.



Replay написав: Что касается "финансовой помощи", то - те условия, на которых она предоставляется и пр., вообще не соответствуют тем усилиям по сдерживанию агрессора на востоке, которые затрачивает Украина.

Это не помощь, а таки Кредит и на весьма выгодных для Кредитора условиях! Что касается "финансовой помощи", то - те условия, на которых она предоставляется и пр., вообще не соответствуют тем усилиям по сдерживанию агрессора на востоке, которые затрачивает Украина.Это не помощь, а таки Кредит и на весьма выгодных для Кредитора условиях!



Европа вообще не обязана помогать Украине, война – только наша проблема. Макрофинансовая помощь это долгосрочные кредиты на 15 лет почти под 0 %. По вашему лучше продавать евробонды под 10%? "Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?" Это ваши фантазии, не более.Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?Это вообще бред. Рабочую визу до сих пор нужно открывать, а безвиз не дает права работать и предназначен для удобных краткосрочных путешествий без очередей и бумажной волокиты.Отмена безвиза возможна только от нарушения Украиной соглашений.Европа вообще не обязана помогать Украине, война – только наша проблема. Макрофинансовая помощь это долгосрочные кредиты на 15 лет почти под 0 %. По вашему лучше продавать евробонды под 10%? "Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?" Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 вер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1626 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 65626563656465656566> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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