Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
С такими результатами опросов будущее страны печально
не согласен, наоборот. Понимание приходит, что такое "политика"! Вот, на нынешние "местные", Партии - просто продают места в списках! То есть, фактически, выстьупают "Крышей" для тех или иных ОПГ! Когда у Партии падает рейтинг, "члены ОПГ" переходят под другого "Пахана" или даже Новую партию создают.
Так что, осознание "масс" что в политике все (нестандартной ориентации) -уже есть, а это таки шаг от "лошизма"! Смотрите, в Беларуси - лохи веруют, что сменив Бацьку - заживут лучше! В Украине, уже нет такого массового явления! Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси!
Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.
Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.
Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті.
Я тут погоджусь з shapo, тотальна ненависть до політиків - це скоріше мінус, ніж плюс. Тому що люди взагалі перестають цікавитись політикою і голосують за кого попало.
Та ну, какая ненависть? Ненависть - это сильное чуйство! Здесь отношение как к глистам, к паразитам, от которых нет никакой пользы! Глисты, они тоже, считают себя Великими и Необходимыми! Презрение тут!
Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.
Ага! А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти? А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру? Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!
А с беларусами, общаюсь регулярно. Они просто славяне, которые остались в СэСэСэРэ! Не, ну прикольно со стороны наблюдать, поржать можна! Мы тут, уже поумнели, понимаем, что от перемены "названия" на фасаде "Завода", производительность труда не изменится! А они, веруют! Бросили работать и всей станой "Вывеску" меняют, клоуны.
andrijk777 написав:Білоруси не лохи - вони просто хочуть змін. Просто ХОЧУТЬ ЗМІН. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.
Уровень Зрелости общества в Украине - выше, чем в Беларуси! - це звичайно вірно. Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті.
В чем состоит зрелость граждан Украины? В разочаровании властью,тотальном неверении, разрушенной экономике, погрязшей в долгах стране и отсутствии за 30 лет хоть какой-то вменяемой программы развития страны? И что такое узнают белорусы сейчас? Что крикуны типы украинских соросят и "патриотов" это не совесть нации , а говно? Что председатель совхоза всеми правдами и неправдами надувая и восток, и запад, давя политических конкурентов хотя бы пытался строить альтернативную пост-советскую реальность и они жили не хуже всех на пост-советском европейском пространстве не говоря о диких среднезиатских диктатурах расцветших на обломках СССР?
Replay написав:Ага! А в Британии, сколько лет Королевская Семья у власти? А в США, сколько лет Капитал у Власти? Вот Морганы, к примеру? Что-то не вижу массовых протестов против Морганов или там Корлевы Английской!
И чем сейчас владеют Морганы, Дюпоны,Рокфеллеры и вообще старые деньги в США? Кроме фантастических богатств приписываемых Ротшильдам любителями конспирологии они давно не в первой десятке ФОРБС. Английская королева выполняет как и остальные монархи европы церемониальные функции, в Британском содружестве правят премьеры от выгравших партий. В штатх после Рузвельта больше 8 лет править не получиться, в Израиле у власти примерно столько же сколько и бацька Нетаньягу который надоел уже всем примерно также как Григорьевич,но из-за огромного опыта политических интриг и отсутствия центриста на политическом небосклоне до сих пор чудом удерживается.
Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе. Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее. На секунду показалось, что попал на канал Киселева
antey1969 написав:Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе. Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее. На секунду показалось, что попал на канал Киселева
Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом
Все-таки ми пройшли шлях, а білоруси стояли на місті.
Именно, Коллега! Жизнь, понимаешь, это именно Приключения, События..так сказать, испытания! Ну что за жизнь, тупо ходить на работу, там сайты рисовать или софт какой генерить? Или даже, вот инвестировать куда-то, реально - скучно! А вот у нас, читаешь новости:
В Ивано-Франковске неизвестный «забыл» на лавочке гранатомет
Согласитесь, намного веселее и интереснее! То газ дорожает, то свет, то предприятие отжимают, то "плёнки" какие-то публикуют и всем эти плёнки интересны только с точки зрения - Поржать, типа "ну нифига себе, как же "они" народ кидать умеют!"
События, насыщенная жизнь, Майданы, протесты, гранаты, перестрелки, самоубийства с контрольным выстрелом и пр. пр. пр., это настолько изменят мировоззрение!
Украинец, после пережитого за последние годы, намного более продвинут, чем беларусс! Смотрите! Если нам сейчас скажут, что на Землю высадились инопланетяне, мы вряд ли эмоционально отреагируем! Инопланетяне? Ну и фиг с ними, банально и не интересно! У нас в ВР сплошные "инопланетяне", ДартВейдеры во плоти, насмотрелись.
Так шо, беларуссам - это всё ещё надо пройти! Вы правы! Вот, когда их самих от слов из СМИ и соц.сетей: "депутат", "политика", "покращення", "перемены к лучшему" и пр. тоже начнёт тянуть бле-вать, как многих из нас, вот тогда и они - Повзрослеют!
antey1969 написав:Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе. Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее. На секунду показалось, что попал на канал Киселева
Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом
Можно обменять на щедроты материальные. Разбазарить все легко.
Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью,
Власть в Украине у больших денег, которые есть у Петра Алексеевича. Соответственно, его невозможно посадить, по определению, если нет значительно больших денег! Кроме того, при посадке Петра Алексеевича, возникнет прецедент, по которому - надо будет садить и многих его предшественников. Учитывая то, что все его предшественники, так или иначе "завязаны" на олигархов, которые при власти были есть и будут, ни о каких посадках - речи и быть не может!
Это ваши фантазии, не более.
Replay написав: Создание Проукраинской Политсил - нереально в условиях олигархата! Выход, в прямом народном управлении, через Реферндумы! Но, даже страшно представить, какой бы срок заключения, избрал бы наш украинский народ для "некоторых" политиков!
Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?
Replay написав:Безвиз - был нужен, прежде всего, самим европейцам. Дешевая раб.сила с Украины, спасение демографической ситуации в Европе(прежде всего в Польше), втягивание Украины в свою сферу влияния для построения Речи Посполитой.
Это вообще бред. Рабочую визу до сих пор нужно открывать, а безвиз не дает права работать и предназначен для удобных краткосрочных путешествий без очередей и бумажной волокиты. Отмена безвиза возможна только от нарушения Украиной соглашений.
Replay написав: Что касается "финансовой помощи", то - те условия, на которых она предоставляется и пр., вообще не соответствуют тем усилиям по сдерживанию агрессора на востоке, которые затрачивает Украина. Это не помощь, а таки Кредит и на весьма выгодных для Кредитора условиях!
Европа вообще не обязана помогать Украине, война – только наша проблема. Макрофинансовая помощь это долгосрочные кредиты на 15 лет почти под 0 %. По вашему лучше продавать евробонды под 10%? "Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?"
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 вер, 2020 19:33, всього редагувалось 1 раз.