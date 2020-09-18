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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6563656465656566>
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:32

shapo
И чем сейчас владеют Морганы, Дюпоны,Рокфеллеры и вообще старые деньги в США?

Чтобы чем-то владеть, не нужно "это" покупать, достаточно владеть деньгами тех, кто "владеет".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:39

Schmit
Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?

А элементарно!
Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!
Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.
Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!
Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!
И скажите, шо это не так?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:50

  freeze написав:
shapo написав:
  antey1969 написав:Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.
Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.
На секунду показалось, что попал на канал Киселева


Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом


Можно обменять на щедроты материальные.
Разбазарить все легко.


А еще евреев упрекают в корыстности.
Украинцы мечтающие получить гешефт за чужие кости им 100 очков дадут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:52

  Replay написав:shapo
И чем сейчас владеют Морганы, Дюпоны,Рокфеллеры и вообще старые деньги в США?

Чтобы чем-то владеть, не нужно "это" покупать, достаточно владеть деньгами тех, кто "владеет".


Не понял вашу глубокую мысль.
Вы Морганов с Рокфеллерами в управляющие произвели или они управляют айтишниками и пр. новыми деньгами?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:53

  Replay написав:Schmit
Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?

А элементарно!
Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!
Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.
Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!
Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!
И скажите, шо это не так?


Нет мовы и веры
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:01

Schmit
безвиз не дает права работать и предназначен для удобных краткосрочных путешествий без очередей и бумажной волокиты.

не даёт, официально :D
Макрофинансовая помощь это долгосрочные кредиты на 15 лет почти под 0 %.

Куда бабло идёт, если экономика не развивается, ВНП падает?

Смотри, вот есть алкаш Мыкола, которому ты дашь в долг 1000 грн под ноль процентов! Что он с баблом сделает? Пробухает!
Через неделю, он попросит снова 1000 грн на бухло, под ноль процентов!
И так будет до тех пор, пока Мыколу не выкинут с его хаты, за долги! :D
Стоимость "хаты" и "кредитов", как правило - несопоставима.
дадут "тыщу грн." а заберут активов на 100 тыщ. :D

Всё безумно Просто!
На Западе - капитализм и среди Богатых, лохов нет, их там истребили, как мамонтов!
так шо, сказки про то, что можно "вечно бузать на халявные бабки" - можете лохторату парить. :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:03

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной

Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью, на которой зеленые и въехали во власть. Рябошапка не просто так назвал этот ДБРовский цирк юридическим трэшэм. Короче говоря, вас вместе с большинством украинцев в очередной раз просто развели, как лохов.
Могут конечно посадить "по беспределу" (о чем вы сильно мечтаете), но это грозит серьезными проблемами с «западом», а терять финансовую поддержку, безвизы и прочие ништяки зекоманда пока не готова.

Что такое "запад"?
Посольства в Киеве решающие кто будет прокурором и премьером или сыночки Байденов получающих за счёт нищих украинцев совсем нехилые зарплаты?

Посольства не решают, кого назначать прокурором, это чисто ваши фантазии. Но и вести дела со страной, где на ключевые должности расставляются подконтрольные олигархам фигуры, не хотят.
  shapo написав:Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?

Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.

  shapo написав:Открыл свои рынки для того немного что производила Украина или подарил технологии?
Или посадил в наблюдательные советы соросят на фантастические по украинским меркам зарплаты?

Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?
  shapo написав:Или с помощью яресек реструктуризировал долги так что Украина вылезет из них лишившись всех активов?

Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.

  shapo написав:Или улучшил здравоохранение с помощью Супрун?

Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.

  shapo написав:Или, может, повоевал с Россией на Донбассе и не заставил сдать Крым проявив озабоченность?

Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.

  shapo написав:А ваш любимый сивый гетьман сел бы при мало-мальски профессиональном расследовании его деятельности не только за последние 6 лет, но и за предыдущие 20,но кто же его посадит если большой западный брат не велит

Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:11

  Replay написав:Schmit
Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?

А элементарно!
Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!
Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.


Вы про это?
Зображення

  Replay написав:Schmit
Макрофинансовая помощь это долгосрочные кредиты на 15 лет почти под 0 %.

Куда бабло идёт, если экономика не развивается, ВНП падает?

Смотри, вот есть алкаш Мыкола, которому ты дашь в долг 1000 грн под ноль процентов! Что он с баблом сделает? Пробухает!
Через неделю, он попросит снова 1000 грн на бухло, под ноль процентов!
И так будет до тех пор, пока Мыколу не выкинут с его хаты, за долги! :D
Стоимость "хаты" и "кредитов", как правило - несопоставима.
дадут "тыщу грн." а заберут активов на 100 тыщ. :D

Всё безумно Просто!
На Западе - капитализм и среди Богатых, лохов нет, их там истребили, как мамонтов!
так шо, сказки про то, что можно "вечно бузать на халявные бабки" - можете лохторату парить. :D

Ясно. Продавать евробонды под 10% лучше. "Логично". А потом Яресько виновата в невыгодной реструктуризации долгов.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 вер, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:14

  Тракторист написав:
  andrijk777 написав:31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

а почему в других странах это нормально, а в Белоруссии нет?... ;)

В яких конкретно країнах це нормально?
В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:25

shapo
Не понял вашу глубокую мысль.
Вы Морганов с Рокфеллерами в управляющие произвели или они управляют айтишниками и пр. новыми деньгами?

ОК, попробую "на пальцах".
Один из крупных активов JP Morgan Chase- SPY( ETF на основе S&P500).
На начало 2020-го, там было почти 24 ярда зелени...
Далее, мы все помним падение индекса и уверенный рост с обновлением хаёв!
Но интересно - другое.
"Кто-то" с большими деньгами, устроивший Обвал рынка на "короновирусе", смог взять тикеты "на дне" и даже сложно представить, сколько он смог поднять!
Основные бабки - сейчас крутятся там, а отнюдь не вокруг реального сектора.

"Морганы" - просто приведены в пример того, что в их руках Активы(Власть), в течении десятилетий и никто им не кричит "Уходи"!
"Морганы" - несут ответственность за то бабло, которое к ним приходит, за Будущее компании!
Аналогично, любой "Руководитель" - несёт ответственность за будущее своей Компании!
У нас, ни президент ни Рада не отвечают за то, что будет со страной через 5-ть и более лет!
Поэтому, "мы" нагребаем долгов, которые тупо проедаем и погашаем предыдущие долги, ведь "наши" долги - будут отдавать наши потомки, на которых "нам" нас..ть!

Разницу видите?
"Морганам" не плевать на своих "потомков", которые будут руководить и работать в Компании!

Это, как с Бацькой, который будучи Диктатором, заинтересован в сильной и независимой Беларуси, со своим производством, т.к. он собирался "Править" страной и дальше!
Ответственность!
Она была при Монархии, она есть при Капитализме, в случае, если Капитал отстаивает "национальные интересы"! :D
Replay
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