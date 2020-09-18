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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6563656465656566> Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:32 shapo И чем сейчас владеют Морганы, Дюпоны,Рокфеллеры и вообще старые деньги в США?

Чтобы чем-то владеть, не нужно "это" покупать, достаточно владеть деньгами тех, кто "владеет". Чтобы чем-то владеть, не нужно "это" покупать, достаточно владеть деньгами тех, кто "владеет". Replay

Повідомлень: 2173 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:39 Schmit Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?

А элементарно!

Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!

Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.

Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!

Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!

И скажите, шо это не так? А элементарно!Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!И скажите, шо это не так? Replay

Повідомлень: 2173 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:50 freeze написав: shapo написав: antey1969 написав: Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.

Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.

На секунду показалось, что попал на канал Киселева Только что посмотрел репортаж Евроньюз о том как злобные украинские пограничники не пропускают несчастных хасидов к себе.Репортаж изобиловал словами "старики и дети", "томятся", "без предупреждения", "несчастные паломники", "живут в нечеловеческих условиях" и так далее.На секунду показалось, что попал на канал Киселева



Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом Действительно,отдали бы могилу цадика Нахмана Израилю и давно забыли о грязных некультурных хасидах с коронавирусом



Можно обменять на щедроты материальные.

Разбазарить все легко. Можно обменять на щедроты материальные.Разбазарить все легко.



А еще евреев упрекают в корыстности.

Украинцы мечтающие получить гешефт за чужие кости им 100 очков дадут А еще евреев упрекают в корыстности.Украинцы мечтающие получить гешефт за чужие кости им 100 очков дадут Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4057 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:52 Replay написав: shapo И чем сейчас владеют Морганы, Дюпоны,Рокфеллеры и вообще старые деньги в США?

Чтобы чем-то владеть, не нужно "это" покупать, достаточно владеть деньгами тех, кто "владеет". Чтобы чем-то владеть, не нужно "это" покупать, достаточно владеть деньгами тех, кто "владеет".



Не понял вашу глубокую мысль.

Вы Морганов с Рокфеллерами в управляющие произвели или они управляют айтишниками и пр. новыми деньгами? Не понял вашу глубокую мысль.Вы Морганов с Рокфеллерами в управляющие произвели или они управляют айтишниками и пр. новыми деньгами? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4057 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:53 Replay написав: Schmit Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?

А элементарно!

Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!

Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.

Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!

Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!

И скажите, шо это не так? А элементарно!Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!И скажите, шо это не так?



Нет мовы и веры Нет мовы и веры Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4057 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:01 Schmit безвиз не дает права работать и предназначен для удобных краткосрочных путешествий без очередей и бумажной волокиты.

не даёт, официально

Макрофинансовая помощь это долгосрочные кредиты на 15 лет почти под 0 %.

Куда бабло идёт, если экономика не развивается, ВНП падает?



Смотри, вот есть алкаш Мыкола, которому ты дашь в долг 1000 грн под ноль процентов! Что он с баблом сделает? Пробухает!

Через неделю, он попросит снова 1000 грн на бухло, под ноль процентов!

И так будет до тех пор, пока Мыколу не выкинут с его хаты, за долги!

Стоимость "хаты" и "кредитов", как правило - несопоставима.

дадут "тыщу грн." а заберут активов на 100 тыщ.



Всё безумно Просто!

На Западе - капитализм и среди Богатых, лохов нет, их там истребили, как мамонтов!

так шо, сказки про то, что можно "вечно бузать на халявные бабки" - можете лохторату парить. не даёт, официальноКуда бабло идёт, если экономика не развивается, ВНП падает?Смотри, вот есть алкаш Мыкола, которому ты дашь в долг 1000 грн под ноль процентов! Что он с баблом сделает? Пробухает!Через неделю, он попросит снова 1000 грн на бухло, под ноль процентов!И так будет до тех пор, пока Мыколу не выкинут с его хаты, за долги!Стоимость "хаты" и "кредитов", как правило - несопоставима.дадут "тыщу грн." а заберут активов на 100 тыщ.Всё безумно Просто!На Западе - капитализм и среди Богатых, лохов нет, их там истребили, как мамонтов!так шо, сказки про то, что можно "вечно бузать на халявные бабки" - можете лохторату парить. Replay

Повідомлень: 2173 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:03 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной

Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью, на которой зеленые и въехали во власть. Рябошапка не просто так назвал этот ДБРовский цирк юридическим трэшэм. Короче говоря, вас вместе с большинством украинцев в очередной раз просто развели, как лохов.

Могут конечно посадить "по беспределу" (о чем вы сильно мечтаете), но это грозит серьезными проблемами с «западом», а терять финансовую поддержку, безвизы и прочие ништяки зекоманда пока не готова. Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью, на которой зеленые и въехали во власть. Рябошапка не просто так назвал этот ДБРовский цирк юридическим трэшэм. Короче говоря, вас вместе с большинством украинцев в очередной раз просто развели, как лохов.Могут конечно посадить "по беспределу" (о чем вы сильно мечтаете), но это грозит серьезными проблемами с «западом», а терять финансовую поддержку, безвизы и прочие ништяки зекоманда пока не готова.

Что такое "запад"?

Посольства в Киеве решающие кто будет прокурором и премьером или сыночки Байденов получающих за счёт нищих украинцев совсем нехилые зарплаты?

Что такое "запад"?Посольства в Киеве решающие кто будет прокурором и премьером или сыночки Байденов получающих за счёт нищих украинцев совсем нехилые зарплаты?

Посольства не решают, кого назначать прокурором, это чисто ваши фантазии. Но и вести дела со страной, где на ключевые должности расставляются подконтрольные олигархам фигуры, не хотят.

shapo написав: Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше? Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?

Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.



shapo написав: Открыл свои рынки для того немного что производила Украина или подарил технологии?

Или посадил в наблюдательные советы соросят на фантастические по украинским меркам зарплаты?

Открыл свои рынки для того немного что производила Украина или подарил технологии?Или посадил в наблюдательные советы соросят на фантастические по украинским меркам зарплаты?

Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?

shapo написав: Или с помощью яресек реструктуризировал долги так что Украина вылезет из них лишившись всех активов? Или с помощью яресек реструктуризировал долги так что Украина вылезет из них лишившись всех активов?

Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.



shapo написав: Или улучшил здравоохранение с помощью Супрун? Или улучшил здравоохранение с помощью Супрун?

Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.



shapo написав: Или, может, повоевал с Россией на Донбассе и не заставил сдать Крым проявив озабоченность? Или, может, повоевал с Россией на Донбассе и не заставил сдать Крым проявив озабоченность?

Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.



shapo написав: А ваш любимый сивый гетьман сел бы при мало-мальски профессиональном расследовании его деятельности не только за последние 6 лет, но и за предыдущие 20,но кто же его посадит если большой западный брат не велит А ваш любимый сивый гетьман сел бы при мало-мальски профессиональном расследовании его деятельности не только за последние 6 лет, но и за предыдущие 20,но кто же его посадит если большой западный брат не велит

Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк. Посольства не решают, кого назначать прокурором, это чисто ваши фантазии. Но и вести дела со страной, где на ключевые должности расставляются подконтрольные олигархам фигуры, не хотят.Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк. Schmit

Повідомлень: 1626 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:11 Replay написав: Schmit

Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?



А элементарно!

Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!

Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр. SchmitНе понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?А элементарно!Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.



Вы про это?





Replay написав: Schmit Макрофинансовая помощь это долгосрочные кредиты на 15 лет почти под 0 %.

Куда бабло идёт, если экономика не развивается, ВНП падает?



Смотри, вот есть алкаш Мыкола, которому ты дашь в долг 1000 грн под ноль процентов! Что он с баблом сделает? Пробухает!

Через неделю, он попросит снова 1000 грн на бухло, под ноль процентов!

И так будет до тех пор, пока Мыколу не выкинут с его хаты, за долги!

Стоимость "хаты" и "кредитов", как правило - несопоставима.

дадут "тыщу грн." а заберут активов на 100 тыщ.



Всё безумно Просто!

На Западе - капитализм и среди Богатых, лохов нет, их там истребили, как мамонтов!

так шо, сказки про то, что можно "вечно бузать на халявные бабки" - можете лохторату парить. Куда бабло идёт, если экономика не развивается, ВНП падает?Смотри, вот есть алкаш Мыкола, которому ты дашь в долг 1000 грн под ноль процентов! Что он с баблом сделает? Пробухает!Через неделю, он попросит снова 1000 грн на бухло, под ноль процентов!И так будет до тех пор, пока Мыколу не выкинут с его хаты, за долги!Стоимость "хаты" и "кредитов", как правило - несопоставима.дадут "тыщу грн." а заберут активов на 100 тыщ.Всё безумно Просто!На Западе - капитализм и среди Богатых, лохов нет, их там истребили, как мамонтов!так шо, сказки про то, что можно "вечно бузать на халявные бабки" - можете лохторату парить.

Ясно. Продавать евробонды под 10% лучше. "Логично". А потом Яресько виновата в невыгодной реструктуризации долгов. Вы про это?Ясно. Продавать евробонды под 10% лучше. "Логично". А потом Яресько виновата в невыгодной реструктуризации долгов. Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 вер, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1626 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:14 Тракторист написав: andrijk777 написав: 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

а почему в других странах это нормально, а в Белоруссии нет?... а почему в других странах это нормально, а в Белоруссии нет?...

В яких конкретно країнах це нормально?

В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик. В яких конкретно країнах цеВ Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик. andrijk777

Повідомлень: 2486 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:25 shapo Не понял вашу глубокую мысль.

Вы Морганов с Рокфеллерами в управляющие произвели или они управляют айтишниками и пр. новыми деньгами?

ОК, попробую "на пальцах".

Один из крупных активов JP Morgan Chase- SPY( ETF на основе S&P500).

На начало 2020-го, там было почти 24 ярда зелени...

Далее, мы все помним падение индекса и уверенный рост с обновлением хаёв!

Но интересно - другое.

"Кто-то" с большими деньгами, устроивший Обвал рынка на "короновирусе", смог взять тикеты "на дне" и даже сложно представить, сколько он смог поднять!

Основные бабки - сейчас крутятся там, а отнюдь не вокруг реального сектора.



"Морганы" - просто приведены в пример того, что в их руках Активы(Власть), в течении десятилетий и никто им не кричит "Уходи"!

"Морганы" - несут ответственность за то бабло, которое к ним приходит, за Будущее компании!

Аналогично, любой "Руководитель" - несёт ответственность за будущее своей Компании!

У нас, ни президент ни Рада не отвечают за то, что будет со страной через 5-ть и более лет!

Поэтому, "мы" нагребаем долгов, которые тупо проедаем и погашаем предыдущие долги, ведь "наши" долги - будут отдавать наши потомки, на которых "нам" нас..ть!



Разницу видите?

"Морганам" не плевать на своих "потомков", которые будут руководить и работать в Компании!



Это, как с Бацькой, который будучи Диктатором, заинтересован в сильной и независимой Беларуси, со своим производством, т.к. он собирался "Править" страной и дальше!

Ответственность!

Она была при Монархии, она есть при Капитализме, в случае, если Капитал отстаивает "национальные интересы"! ОК, попробую "на пальцах".Один из крупных активов JP Morgan Chase- SPY( ETF на основе S&P500).На начало 2020-го, там было почти 24 ярда зелени...Далее, мы все помним падение индекса и уверенный рост с обновлением хаёв!Но интересно - другое."Кто-то" с большими деньгами, устроивший Обвал рынка на "короновирусе", смог взять тикеты "на дне" и даже сложно представить, сколько он смог поднять!Основные бабки - сейчас крутятся там, а отнюдь не вокруг реального сектора."Морганы" - просто приведены в пример того, что в их руках Активы(Власть), в течении десятилетий и никто им не кричит "Уходи"!"Морганы" - несут ответственность за то бабло, которое к ним приходит, за Будущее компании!Аналогично, любой "Руководитель" - несёт ответственность за будущее своей Компании!У нас, ни президент ни Рада не отвечают за то, что будет со страной через 5-ть и более лет!Поэтому, "мы" нагребаем долгов, которые тупо проедаем и погашаем предыдущие долги, ведь "наши" долги - будут отдавать наши потомки, на которых "нам" нас..ть!Разницу видите?"Морганам" не плевать на своих "потомков", которые будут руководить и работать в Компании!Это, как с Бацькой, который будучи Диктатором, заинтересован в сильной и независимой Беларуси, со своим производством, т.к. он собирался "Править" страной и дальше!Ответственность!Она была при Монархии, она есть при Капитализме, в случае, если Капитал отстаивает "национальные интересы"! Replay

Повідомлень: 2173 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6563656465656566> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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