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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6563656465656566 Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:25 Книгарня Є или Книгарня Ё. Почему книжные магазины решили продавать больше русскоязычной литературы



До сих пор, начиная с 2007 года, “Книгарня Є” считалась сугубо "проукраинской": до 90% ассортимента составляли книги украинских авторов или их переводы мировой литературы. В свое время эта сеть книжных магазинов была первой в Украине, где литературу на русском языке поставили в отдел иностранной.



Более того, эта сеть выступала категорически против продажи российских книг в Украине.



Ирония в том, что “Книгарня Є” публично критиковала конкурентов, к примеру, магазин Yakaboo, за то, что они торгуют российскими книгами. А теперь же “Книгарня Є” и сама начинает продавать больше русскоязычной продукции.



Причина проста: деньги.



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Сейчас же “Книгарня Є” фактически признала, что курс на поддержку украиноязычной книги оказался финансово невыгодным. Во-первых, из-за отсутствия поддержки от государства, а во-вторых - из-за недостаточного спроса со стороны покупателей и невыгодных условий для ритейла.



Более того, в книжной сети предположили, что сегмент украиноязычной книги в Украине постепенно будет сокращаться.



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В защиту “Книгарні Є” выступил также журналист Вахтанг Кипиани. Он написал, что понимает решение магазинов продавать русскоязычные книги — для них это вопрос выживания.



“Сотни моих френдов написали оскорбительные и отчаянные комментарии о книжном магазине, который решил продавать российские книги. Меня это решение тоже разочаровало. Но по другим причинам. 80% украинцев за год не купили ни одной книги, — пишет Кипиани на своей странице в фейсбуке. — В этой ситуации бизнес, который сам себя ограничил украиноязычной аудиторией априори проигрывает. Потому что есть такая наука арифметика. «Да мало нас». И этот момент непременно должен был наступить — либо закрыться, либо измениться. Это очень обидно. Но коллективное самоубийство с пожеланием сети умереть и обещаниями не покупать там ничего просто приблизят ее смерть.



Можно подумать, что кто-то завтра вытащит из кармана несколько миллионов долларов и создаст что-то другое, лучше и украиноязычное. Фиг вам. Дураков, которые хотят дотировать годами некоммерческий бизнес что-то не наблюдается. Если бы украинцы читали больше, поддерживая свое, не было бы этого скандала".



В следующем посте Вахтанг Кипиани отметил, что книгу "Справа Василя Стуса" купили примерно 0,04% украинцев. “Просто факт”, - прокомментировал он.

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При этом в территориальном разрезе, по статистике «Research & Branding Group», практически каждый день чаще всего читают жители Центра и Юга Украины (соответственно 18% и 20%), на Востоке таких – значительно меньше (7%). В то же время на Западной Украине – самый высокий удельный вес тех, кто читает книги "менее, чем раз в год" (9%).



Исследования Читомо также показало, что в 2018 году больше всего тех, кто никогда не читает книг, среди жителей Западного и Южного регионов (соответственно 39% и 40%), меньше всего – в Центральном регионе (22%).



То есть, жители Центра и Юга Украины, где живут преимущественно русскоговорящие украинцы, и составляют костяк читающей аудитории.



По словам Алены Лазуткиной, книжного продюсера, директора издательства Brand Book Publishing, в русскоязычных регионах юго-востока и больших городах читатели в основном покупают книги на русском, а в глубинках - на украинском.



“Русскоязычную литературу предпочитают в мегаполисах, где русскоязычного населения больше - Киев, Харьков, Одесса, Днепр. Исключение - Львов: там, конечно, лучше продаются книги на украинском”, - говорит она.



Директор издательства "IPIO" Ольга Иванова полагает, что здесь также играет роль возраст читателей и жанр литературы. Так, по ее словам, детские и подростковые книги лучше продаются на украинском языке, как и прикладная литература. А вот художественная и мотивационная литература “для взрослых” - на русском.



“В Украине читающая целевая аудитория, которая готова покупать и покупает книги, это возрастная категория 35/40+. Среди них многие говорят и думают на русском языке. Поэтому они, конечно же, предпочитают покупать и читать книги на русском, особенно если речь идет о книгах "для души", о художественной и развлекательной литературе”, - анализирует Иванова.

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Не способствует процветанию украинских издательств и книжных магазинов низкая покупательная способность. Для сравнения: среднестатистический украинец тратит на книги 2,5 доллара в год, тогда как немец — 100 долларов.



“В регионах люди готовы платить максимум 150 грн за книгу. А у меня, например, только отпускная цена - 250 грн. Если мы говорим о дорогостоящих книгах от 300 грн, то в большинстве своем они русскоязычные. А вот более дешевые книги по цене 150-200 грн в регионах покупают на украинском языке”, - отмечает Алена Лазуткина.



По оценке совладельца издательства «Наш формат» Антона Мартынова, на Киев сегодня приходится примерно 60% всего рынка.



“В регионах ситуация плохая. Там покупательная способность людей значительно ниже. Мы видим это на выставках. Если в Киеве люди покупают много книг, мало кто торгуется за скидки, то в регионах покупают одну книгу в чек”, - заявил Мартынов. И добавил, что цена от 230 гривен уже сильно снижает спрос на книгу.



“Условно комфортной для украинцев является цена от 100 до 200 грн. Сделать книгу по себестоимости 100 грн очень трудно”, - уточнил он.

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Рынок русскоязычного читателя в шесть раз больше

Оценить реальную картину по читательским предпочтениям в Украине на сегодняшний день невозможно - нет адекватной статистики.



Впрочем опрошенные “Страной” эксперты говорят, что с экономической точки зрения решение ”Книгарні Є” вполне обоснованно.



“Если «Книгарня Є» взяла курс на украинскую книгу, она должна была получить поддержку от государства. Наверное, они надеялись на это. Они бросали этот лозунг, и люди покупали у них книги по высоким ценам и гордились своей позицией. А потом в «Книгарня Є» начали считать, и экономическая составляющая вышла на первый план. А так как они работают на рыночных основаниях, им пришлось начать торговать и русскоязычной продукцией, чтобы выйти на рентабельность, - анализирует Олег Погребной.



По его словам, объема украинской книги не хватает для того, чтобы покрыть затраты книжного магазина и иметь хоть небольшую прибыль.



“Украинским книжным магазинам не хватает оборота. В Украине издается 20-25 тысяч наименований, а в России - 120 тысяч наименований. Вот и сравните цифры”, - отмечает Олег Погребной.



Другие специалисты также отмечают, что издавать и торговать книгами на русском выгоднее, так как рынок русскоязычного читателя - в шесть раз больше украиноязычного.



“Рынок русскоязычного читателя - 250 млн. Рынок украиноязычного читателя - 40 млн. Русскоязычный рынок в 6 раз больше нашего! Это значит, что при издательстве книги на русском языке ее купят в 6 раз больше, чем на украинском”, - анализирует на своей странице в ФБ Павел Вернивский, эксперт Института общественных исследований.



По его подсчетам, на каждом экземпляре книг русскоязычное издательство зарабатывает больше на 2,7 дол. Это 78 грн только на авторских правах.



"Допустим, что авторские права на издание книги стоят 10 тысяч долл. Это затраты издательства.



На русском языке можно выпустить 18 тысяч экземпляров книг. Если разбить затраты связанные с покупкой авторских прав на каждый экземпляр это 0,5 долларов. На украинском только 3 тысячи. На каждый экземпляр это 3,3 доллара.



Это значит, что на каждом экземпляре книг русскоязычное издательство зарабатывает больше на 3,3-0,5=2,7 дол. Это 78 грн. И это просто на самом масштабе связанном с авторскими правами.



Если же русское издательство хочет завоевать рынок, то оно может снизить цену на 78 грн больше, чем украинское.



А теперь представьте. Одна и та же книга. На разных языках. На украинском стоит 200 грн. На русском - 122 грн. Разница почти в два раза. Может вы и купите на украинском, но вы точно будете недовольны за то, что переплатили. Скажу больше. Если бы у нас все население свободно владело английским языком, то русскоязычные издательства проигрывали бы англоязычным по тем же причинам. На языке экономики это называется "эффект масштаба”, - пишет Вернивский.



https://strana.ua/articles/analysis/290062-kniharnja-je-budet-prodavat-bolshe-knih-na-russkom-vse-podrobnosti-skandala.html



Самопровозглашенным "патриотам" можно не читать. Как они не читают украинские книги Самопровозглашенным "патриотам" можно не читать. Как они не читают украинские книги Украина - богатая страна!

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Форумчанин року Повідомлень: 12607 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7146 раз. Подякували: 3330 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:27 Replay написав: Schmit Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?

А элементарно!

Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!

Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.

Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!

Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!

И скажите, шо это не так? А элементарно!Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!И скажите, шо это не так?

Це так, для країн, в яких немає проблем, в яких є демократія(хоча б якась), які вже сформовані, як держави.



Але в загальному це не так. Наприклад СРСР. Показники прекрасні. РЕЗУЛЬТАТ? - всі ми знаємо який.



Білорусь і Україна. Білорусь - 20 років росту ВВП і всього вище перерахованого. Україна - постійні кризи. А РЕЗУЛЬТАТ? - рівень життя приблизно рівний. Це так, для країн, в яких немає проблем, в яких є демократія(хоча б якась), які вже сформовані, як держави.Але в загальному це не так. Наприклад СРСР. Показники прекрасні. РЕЗУЛЬТАТ? - всі ми знаємо який.Білорусь і Україна. Білорусь - 20 років росту ВВП і всього вище перерахованого. Україна - постійні кризи. А РЕЗУЛЬТАТ? - рівень життя приблизно рівний. andrijk777

Повідомлень: 2486 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6563656465656566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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