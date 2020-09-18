Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6563656465656566 Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:25 Книгарня Є или Книгарня Ё. Почему книжные магазины решили продавать больше русскоязычной литературы



До сих пор, начиная с 2007 года, “Книгарня Є” считалась сугубо "проукраинской": до 90% ассортимента составляли книги украинских авторов или их переводы мировой литературы. В свое время эта сеть книжных магазинов была первой в Украине, где литературу на русском языке поставили в отдел иностранной.



Более того, эта сеть выступала категорически против продажи российских книг в Украине.



Ирония в том, что “Книгарня Є” публично критиковала конкурентов, к примеру, магазин Yakaboo, за то, что они торгуют российскими книгами. А теперь же “Книгарня Є” и сама начинает продавать больше русскоязычной продукции.



Причина проста: деньги.



...........



Сейчас же “Книгарня Є” фактически признала, что курс на поддержку украиноязычной книги оказался финансово невыгодным. Во-первых, из-за отсутствия поддержки от государства, а во-вторых - из-за недостаточного спроса со стороны покупателей и невыгодных условий для ритейла.



Более того, в книжной сети предположили, что сегмент украиноязычной книги в Украине постепенно будет сокращаться.



................



В защиту “Книгарні Є” выступил также журналист Вахтанг Кипиани. Он написал, что понимает решение магазинов продавать русскоязычные книги — для них это вопрос выживания.



“Сотни моих френдов написали оскорбительные и отчаянные комментарии о книжном магазине, который решил продавать российские книги. Меня это решение тоже разочаровало. Но по другим причинам. 80% украинцев за год не купили ни одной книги, — пишет Кипиани на своей странице в фейсбуке. — В этой ситуации бизнес, который сам себя ограничил украиноязычной аудиторией априори проигрывает. Потому что есть такая наука арифметика. «Да мало нас». И этот момент непременно должен был наступить — либо закрыться, либо измениться. Это очень обидно. Но коллективное самоубийство с пожеланием сети умереть и обещаниями не покупать там ничего просто приблизят ее смерть.



Можно подумать, что кто-то завтра вытащит из кармана несколько миллионов долларов и создаст что-то другое, лучше и украиноязычное. Фиг вам. Дураков, которые хотят дотировать годами некоммерческий бизнес что-то не наблюдается. Если бы украинцы читали больше, поддерживая свое, не было бы этого скандала".



В следующем посте Вахтанг Кипиани отметил, что книгу "Справа Василя Стуса" купили примерно 0,04% украинцев. “Просто факт”, - прокомментировал он.

......................



При этом в территориальном разрезе, по статистике «Research & Branding Group», практически каждый день чаще всего читают жители Центра и Юга Украины (соответственно 18% и 20%), на Востоке таких – значительно меньше (7%). В то же время на Западной Украине – самый высокий удельный вес тех, кто читает книги "менее, чем раз в год" (9%).



Исследования Читомо также показало, что в 2018 году больше всего тех, кто никогда не читает книг, среди жителей Западного и Южного регионов (соответственно 39% и 40%), меньше всего – в Центральном регионе (22%).



То есть, жители Центра и Юга Украины, где живут преимущественно русскоговорящие украинцы, и составляют костяк читающей аудитории.



По словам Алены Лазуткиной, книжного продюсера, директора издательства Brand Book Publishing, в русскоязычных регионах юго-востока и больших городах читатели в основном покупают книги на русском, а в глубинках - на украинском.



“Русскоязычную литературу предпочитают в мегаполисах, где русскоязычного населения больше - Киев, Харьков, Одесса, Днепр. Исключение - Львов: там, конечно, лучше продаются книги на украинском”, - говорит она.



Директор издательства "IPIO" Ольга Иванова полагает, что здесь также играет роль возраст читателей и жанр литературы. Так, по ее словам, детские и подростковые книги лучше продаются на украинском языке, как и прикладная литература. А вот художественная и мотивационная литература “для взрослых” - на русском.



“В Украине читающая целевая аудитория, которая готова покупать и покупает книги, это возрастная категория 35/40+. Среди них многие говорят и думают на русском языке. Поэтому они, конечно же, предпочитают покупать и читать книги на русском, особенно если речь идет о книгах "для души", о художественной и развлекательной литературе”, - анализирует Иванова.

...................



Не способствует процветанию украинских издательств и книжных магазинов низкая покупательная способность. Для сравнения: среднестатистический украинец тратит на книги 2,5 доллара в год, тогда как немец — 100 долларов.



“В регионах люди готовы платить максимум 150 грн за книгу. А у меня, например, только отпускная цена - 250 грн. Если мы говорим о дорогостоящих книгах от 300 грн, то в большинстве своем они русскоязычные. А вот более дешевые книги по цене 150-200 грн в регионах покупают на украинском языке”, - отмечает Алена Лазуткина.



По оценке совладельца издательства «Наш формат» Антона Мартынова, на Киев сегодня приходится примерно 60% всего рынка.



“В регионах ситуация плохая. Там покупательная способность людей значительно ниже. Мы видим это на выставках. Если в Киеве люди покупают много книг, мало кто торгуется за скидки, то в регионах покупают одну книгу в чек”, - заявил Мартынов. И добавил, что цена от 230 гривен уже сильно снижает спрос на книгу.



“Условно комфортной для украинцев является цена от 100 до 200 грн. Сделать книгу по себестоимости 100 грн очень трудно”, - уточнил он.

...........................



Рынок русскоязычного читателя в шесть раз больше

Оценить реальную картину по читательским предпочтениям в Украине на сегодняшний день невозможно - нет адекватной статистики.



Впрочем опрошенные “Страной” эксперты говорят, что с экономической точки зрения решение ”Книгарні Є” вполне обоснованно.



“Если «Книгарня Є» взяла курс на украинскую книгу, она должна была получить поддержку от государства. Наверное, они надеялись на это. Они бросали этот лозунг, и люди покупали у них книги по высоким ценам и гордились своей позицией. А потом в «Книгарня Є» начали считать, и экономическая составляющая вышла на первый план. А так как они работают на рыночных основаниях, им пришлось начать торговать и русскоязычной продукцией, чтобы выйти на рентабельность, - анализирует Олег Погребной.



По его словам, объема украинской книги не хватает для того, чтобы покрыть затраты книжного магазина и иметь хоть небольшую прибыль.



“Украинским книжным магазинам не хватает оборота. В Украине издается 20-25 тысяч наименований, а в России - 120 тысяч наименований. Вот и сравните цифры”, - отмечает Олег Погребной.



Другие специалисты также отмечают, что издавать и торговать книгами на русском выгоднее, так как рынок русскоязычного читателя - в шесть раз больше украиноязычного.



“Рынок русскоязычного читателя - 250 млн. Рынок украиноязычного читателя - 40 млн. Русскоязычный рынок в 6 раз больше нашего! Это значит, что при издательстве книги на русском языке ее купят в 6 раз больше, чем на украинском”, - анализирует на своей странице в ФБ Павел Вернивский, эксперт Института общественных исследований.



По его подсчетам, на каждом экземпляре книг русскоязычное издательство зарабатывает больше на 2,7 дол. Это 78 грн только на авторских правах.



"Допустим, что авторские права на издание книги стоят 10 тысяч долл. Это затраты издательства.



На русском языке можно выпустить 18 тысяч экземпляров книг. Если разбить затраты связанные с покупкой авторских прав на каждый экземпляр это 0,5 долларов. На украинском только 3 тысячи. На каждый экземпляр это 3,3 доллара.



Это значит, что на каждом экземпляре книг русскоязычное издательство зарабатывает больше на 3,3-0,5=2,7 дол. Это 78 грн. И это просто на самом масштабе связанном с авторскими правами.



Если же русское издательство хочет завоевать рынок, то оно может снизить цену на 78 грн больше, чем украинское.



А теперь представьте. Одна и та же книга. На разных языках. На украинском стоит 200 грн. На русском - 122 грн. Разница почти в два раза. Может вы и купите на украинском, но вы точно будете недовольны за то, что переплатили. Скажу больше. Если бы у нас все население свободно владело английским языком, то русскоязычные издательства проигрывали бы англоязычным по тем же причинам. На языке экономики это называется "эффект масштаба”, - пишет Вернивский.



https://strana.ua/articles/analysis/290062-kniharnja-je-budet-prodavat-bolshe-knih-na-russkom-vse-podrobnosti-skandala.html



Самопровозглашенным "патриотам" можно не читать. Как они не читают украинские книги Самопровозглашенным "патриотам" можно не читать. Как они не читают украинские книги Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12609 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7146 раз. Подякували: 3330 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:27 Replay написав: Schmit Не понятно, какие у вас критерии проукраинской политсилы?

А элементарно!

Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!

Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.

Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!

Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!

И скажите, шо это не так? А элементарно!Берёте экономические показатели и сравниваете, различных стран!Производительность труда, ВВП, ВНП, экспорт/импорт и всё такое, там на душу населения, место в мировой экономике и пр.Ясно ослику, что если рост производительности труда, ВВП на душу населения, рождаемость падают при Власти в руках той или иной "политсилы", то это Антиукраинская политсила!Если же наблюдаем рост "конкурентоспособности Украины", рост уровня жизни граждан, медобслуживания, образования, науки - то Власть у проукранской политсилы!И скажите, шо это не так?

Це так, для країн, в яких немає проблем, в яких є демократія(хоча б якась), які вже сформовані, як держави.



Але в загальному це не так. Наприклад СРСР. Показники прекрасні. РЕЗУЛЬТАТ? - всі ми знаємо який.



Білорусь і Україна. Білорусь - 20 років росту ВВП і всього вище перерахованого. Україна - постійні кризи. А РЕЗУЛЬТАТ? - рівень життя приблизно рівний. Це так, для країн, в яких немає проблем, в яких є демократія(хоча б якась), які вже сформовані, як держави.Але в загальному це не так. Наприклад СРСР. Показники прекрасні. РЕЗУЛЬТАТ? - всі ми знаємо який.Білорусь і Україна. Білорусь - 20 років росту ВВП і всього вище перерахованого. Україна - постійні кризи. А РЕЗУЛЬТАТ? - рівень життя приблизно рівний. andrijk777

Повідомлень: 2488 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:36 andrijk777 В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик.

Только вот с немцем разговаривал, этнический, никаких "примесей"(дед воевал против СССР) и пр.

Меркель, мягко говоря, "нелюбят" в Германии, судя по его словам.

Это, если говорить "мягко", притом - по словам немца - большинство не любит Ангелу и считают её "американской марионеткой"!

Кстати, к америкосам - "гансы" тоже не очень дружелюбны при "откровенном общении под пиво".



Вообще, у меня сложилось впечатление, что Германия - Великая страна и если бы Гитлер не втянул Германию в войну против СССР, у Германии было бы прекрасное будущее.

Гитлер - подставил немцев, развязав войну на несколько фронтов, устроив геноцид евреев и славян, загнал их в долги и... в итоге, в Евросоюз, в котором Германия служит не просто Локомотивом, скорее "ломовой лошадью", которой приходится вытягивать из грязи слабаков- членов ЕС, которых привязали к Германии! Только вот с немцем разговаривал, этнический, никаких "примесей"(дед воевал против СССР) и пр.Меркель, мягко говоря, "нелюбят" в Германии, судя по его словам.Это, если говорить "мягко", притом - по словам немца - большинство не любит Ангелу и считают её "американской марионеткой"!Кстати, к америкосам - "гансы" тоже не очень дружелюбны при "откровенном общении под пиво".Вообще, у меня сложилось впечатление, что Германия - Великая страна и если бы Гитлер не втянул Германию в войну против СССР, у Германии было бы прекрасное будущее.Гитлер - подставил немцев, развязав войну на несколько фронтов, устроив геноцид евреев и славян, загнал их в долги и... в итоге, в Евросоюз, в котором Германия служит не просто Локомотивом, скорее "ломовой лошадью", которой приходится вытягивать из грязи слабаков- членов ЕС, которых привязали к Германии! Replay

Повідомлень: 2176 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:46 Replay написав: andrijk777 В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик.

Только вот с немцем разговаривал, этнический, никаких "примесей"(дед воевал против СССР) и пр.

Меркель, мягко говоря, "нелюбят" в Германии, судя по его словам.

Это, если говорить "мягко", притом - по словам немца - большинство не любит Ангелу и считают её "американской марионеткой"!

Кстати, к америкосам - "гансы" тоже не очень дружелюбны при "откровенном общении под пиво".



Вообще, у меня сложилось впечатление, что Германия - Великая страна и если бы Гитлер не втянул Германию в войну против СССР, у Германии было бы прекрасное будущее.

Гитлер - подставил немцев, развязав войну на несколько фронтов, устроив геноцид евреев и славян, загнал их в долги и... в итоге, в Евросоюз, в котором Германия служит не просто Локомотивом, скорее "ломовой лошадью", которой приходится вытягивать из грязи слабаков- членов ЕС, которых привязали к Германии! Только вот с немцем разговаривал, этнический, никаких "примесей"(дед воевал против СССР) и пр.Меркель, мягко говоря, "нелюбят" в Германии, судя по его словам.Это, если говорить "мягко", притом - по словам немца - большинство не любит Ангелу и считают её "американской марионеткой"!Кстати, к америкосам - "гансы" тоже не очень дружелюбны при "откровенном общении под пиво".Вообще, у меня сложилось впечатление, что Германия - Великая страна и если бы Гитлер не втянул Германию в войну против СССР, у Германии было бы прекрасное будущее.Гитлер - подставил немцев, развязав войну на несколько фронтов, устроив геноцид евреев и славян, загнал их в долги и... в итоге, в Евросоюз, в котором Германия служит не просто Локомотивом, скорее "ломовой лошадью", которой приходится вытягивать из грязи слабаков- членов ЕС, которых привязали к Германии!

Все вірно. Тільки одна поправочка - Гітлер зробив те, чого хотів народ(або по крайній мірі був не проти).

І Великим країнам "суждено" бути Локомотивами. Наприклад СРСР тягнув весь соцтабір.

США тягнули весь світ в 2 СВ. Все вірно. Тільки одна поправочка - Гітлер зробив те, чого хотів народ(або по крайній мірі був не проти).І Великим країнам "суждено" бути Локомотивами. Наприклад СРСР тягнув весь соцтабір.США тягнули весь світ в 2 СВ. Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 вер, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2488 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:49 andrijk777 Але в загальному це не так. Наприклад СРСР. Показники прекрасні. РЕЗУЛЬТАТ? - всі ми знаємо який.

Кто и что знает?

СССР - разваливали коммуняки, которые просто были карьеристами.

Если же сравнивать уровень жизни простого шахтёра, рабочего или даже врача, то Вы будете в шоке... но сейчас, уровень жизни будет меньше, чем в 80-х при СССР!

При этом, Китай доказал, что проблемы не в Системе а именно в том, КТО у власти, так сказать - "человеческий фактор".

Білорусь і Україна. Білорусь - 20 років росту ВВП і всього вище перерахованого. Україна - постійні кризи. А РЕЗУЛЬТАТ? - рівень життя приблизно рівний.

Да ну?

Если оценивать Реально, уровень жизни в Беларуси - раза в три выше, чем в Украине!

ВВП на душу населения

Беларусь 6290 баксов(2018)

Украина 3095 баксов(2018)



Аналогично во всём, производительность труда, технологичность производства, рождаемость...

И главное, на фоне более высоких зарплат, в Беларуси бесплатная медицина, образование и более дешевая коммуналка, что позволяет из "получаемых на руки" 400 баксов, тратить на себя 300, тогда как в Украине, из 300 баксов - Вы отдадите 200 за коммуналку, "удаление аппендицита", "благодарность" преподавателю и пр. пр.



В результате, "беларус" купит на "нахомяченные" для себя БМВ 330 2017-года а украинец, Ланос 2007-го!



Ну какой же тут "одинаковый уровень жизни", если один на бэхе, второй на лайносе?

И смотрите, Бауька - плохой!

Почему?

Им с "твиттеров" впарили, что скинув Бацьку -они с бэх пересядут на Бентли!

ну-ну Кто и что знает?СССР - разваливали коммуняки, которые просто были карьеристами.Если же сравнивать уровень жизни простого шахтёра, рабочего или даже врача, то Вы будете в шоке... но сейчас, уровень жизни будет меньше, чем в 80-х при СССР!При этом, Китай доказал, что проблемы не в Системе а именно в том, КТО у власти, так сказать - "человеческий фактор".Да ну?Если оценивать Реально, уровень жизни в Беларуси - раза в три выше, чем в Украине!ВВП на душу населенияБеларусь 6290 баксов(2018)Украина 3095 баксов(2018)Аналогично во всём, производительность труда, технологичность производства, рождаемость...И главное, на фоне более высоких зарплат, в Беларуси бесплатная медицина, образование и более дешевая коммуналка, что позволяет из "получаемых на руки" 400 баксов, тратить на себя 300, тогда как в Украине, из 300 баксов - Вы отдадите 200 за коммуналку, "удаление аппендицита", "благодарность" преподавателю и пр. пр.В результате, "беларус" купит на "нахомяченные" для себя БМВ 330 2017-года а украинец, Ланос 2007-го!Ну какой же тут "одинаковый уровень жизни", если один на бэхе, второй на лайносе?И смотрите, Бауька - плохой!Почему?Им с "твиттеров" впарили, что скинув Бацьку -они с бэх пересядут на Бентли!ну-ну Replay

Повідомлень: 2176 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:59 andrijk777 Тільки одна поправочка - Гітлер зробив те, чого хотів народ.

Чей народ?

Кто Вам такое сказал? Сам Адольф?



Немцы - хотели жить достойно, как они и заслуживают!

Гитлер - нагрёб кредитов у Капиталистов, что позволило вывести Германию из Кризиса!

НО!

Гитлера заставили воевать с СССР, насколько я знаю, именно Кредиторы!

Ему и Кредиты то давали для того, чтобы он Военку наращивал и потом войнушку устроил.

Чем всё закончилось для Германии, хорошо известно.

Это как урок, к чему приводит "Кредитование экономики".

рано или поздно, набранные нами кредиты - будут Кровью отдавать наши дети и внуки!



Насколько мы тут "раскидали на картах", именно такой сценарий нам и готовят!

Стать Жертвой... и умереть за чьи-то интересы, в оплату набранных "кем-то" миллиардных долгов. Чей народ?Кто Вам такое сказал? Сам Адольф?Немцы - хотели жить достойно, как они и заслуживают!Гитлер - нагрёб кредитов у Капиталистов, что позволило вывести Германию из Кризиса!НО!Гитлера заставили воевать с СССР, насколько я знаю, именно Кредиторы!Ему и Кредиты то давали для того, чтобы он Военку наращивал и потом войнушку устроил.Чем всё закончилось для Германии, хорошо известно.Это как урок, к чему приводит "Кредитование экономики".рано или поздно, набранные нами кредиты - будут Кровью отдавать наши дети и внуки!Насколько мы тут "раскидали на картах", именно такой сценарий нам и готовят!Стать Жертвой... и умереть за чьи-то интересы, в оплату набранных "кем-то" миллиардных долгов. Replay

Повідомлень: 2176 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:08 Re: Політичні дискусії Replay написав: В результате, "беларус" купит на "нахомяченные" для себя БМВ 330 2017-года а украинец, Ланос 2007-го! В результате, "беларус" купит на "нахомяченные" для себя БМВ 330 2017-года а украинец, Ланос 2007-го! Якось слабо підтверджується статистикою

Місце__Країна__К-сть авто на 1000 населення

1 ___ Сан-Марино ________ 1263

2 ___ Монако ________ 899

3 ___ США ________ 797

4 ___ Лихтенштейн ________ 773

5 ___ Исландия ________ 717

6 ___ Австралия ________ 717

7 ___ Новая Зеландия ________ 712

8 ___ Гуам ________ 677

9 ___ Люксембург ________ 662

10 ___ Италия ________ 625

16 ___ Польша ________ 571

17 ___ Германия ________ 555

20 ___ Эстония ________ 534

28 ___ Чехия ________ 502

36 ___ Литва ________ 456

37 ___ Болгария ________ 443

47 ___ Латвия ________ 341

48 ___ Венгрия ________ 338

51 ___ Белоруссия ________ 324

54 ___ Россия ________ 309

59 ___ Румыния ________ 261

60 ___ Сербия ________ 252

63 ___ Украина ________ 232

67 ___ Казахстан ________ 214

68 ___ Киргизия ________ 211

89 ___ Грузия ________ 155

91 ___ Молдавия ________ 149

95 ___ Турция ________ 142

99 ___ Азербайджан ________ 117

105 ___ Туркмения ________ 106

121 ___ Узбекистан ________ 65

185 ___ Того ________ 2 Якось слабо підтверджується статистикоюМісце__Країна__К-сть авто на 1000 населення1 ___ Сан-Марино ________ 12632 ___ Монако ________ 8993 ___ США ________ 7974 ___ Лихтенштейн ________ 7735 ___ Исландия ________ 7176 ___ Австралия ________ 7177 ___ Новая Зеландия ________ 7128 ___ Гуам ________ 6779 ___ Люксембург ________ 66210 ___ Италия ________ 62517 ___ Германия ________ 55528 ___ Чехия ________ 50237 ___ Болгария ________ 44348 ___ Венгрия ________ 33859 ___ Румыния ________ 26160 ___ Сербия ________ 25267 ___ Казахстан ________ 21468 ___ Киргизия ________ 21189 ___ Грузия ________ 15591 ___ Молдавия ________ 14995 ___ Турция ________ 14299 ___ Азербайджан ________ 117105 ___ Туркмения ________ 106121 ___ Узбекистан ________ 65185 ___ Того ________ 2 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23385 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2395 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:15 Replay написав: andrijk777 Але в загальному це не так. Наприклад СРСР. Показники прекрасні. РЕЗУЛЬТАТ? - всі ми знаємо який.

Кто и что знает?

СССР - разваливали коммуняки, которые просто были карьеристами.

Если же сравнивать уровень жизни простого шахтёра, рабочего или даже врача, то Вы будете в шоке... но сейчас, уровень жизни будет меньше, чем в 80-х при СССР!

Кто и что знает?СССР - разваливали коммуняки, которые просто были карьеристами.Если же сравнивать уровень жизни простого шахтёра, рабочего или даже врача, то Вы будете в шоке... но сейчас, уровень жизни будет меньше, чем в 80-х при СССР!

Маніпуляція.

1. Всі "любителі" СРСР беруть найкраще з СРСР і вибирають його найкращий період існування. Але СРСР існував 70 років!!!

2. В СРСР була "уравняловка". Тому "простий робочий" в СРСР можливо жив не гірше ніж "простий робочий США". Але простий робочий США = неудачник.

3. Структура зайнятості з того часу сильно змінилась. Наприклад, таке поняття, як офісний планктон просто не існував в СРСР. Але зараз в принципі живе не гірше ніж "простий шахтер чи врачь".

Replay написав: Білорусь і Україна. Білорусь - 20 років росту ВВП і всього вище перерахованого. Україна - постійні кризи. А РЕЗУЛЬТАТ? - рівень життя приблизно рівний.

Да ну?

Если оценивать Реально, уровень жизни в Беларуси - раза в три выше, чем в Украине!

ВВП на душу населения

Беларусь 6290 баксов(2018)

Украина 3095 баксов(2018)



Аналогично во всём, производительность труда, технологичность производства, рождаемость...

И главное, на фоне более высоких зарплат, в Беларуси бесплатная медицина, образование и более дешевая коммуналка, что позволяет из "получаемых на руки" 400 баксов, тратить на себя 300, тогда как в Украине, из 300 баксов - Вы отдадите 200 за коммуналку, "удаление аппендицита", "благодарность" преподавателю и пр. пр.



В результате, "беларус" купит на "нахомяченные" для себя БМВ 330 2017-года а украинец, Ланос 2007-го!



Ну какой же тут "одинаковый уровень жизни", если один на бэхе, второй на лайносе?

И смотрите, Бауька - плохой!

Почему?

Им с "твиттеров" впарили, что скинув Бацьку -они с бэх пересядут на Бентли!

ну-ну Да ну?Если оценивать Реально, уровень жизни в Беларуси - раза в три выше, чем в Украине!ВВП на душу населенияБеларусь 6290 баксов(2018)Украина 3095 баксов(2018)Аналогично во всём, производительность труда, технологичность производства, рождаемость...И главное, на фоне более высоких зарплат, в Беларуси бесплатная медицина, образование и более дешевая коммуналка, что позволяет из "получаемых на руки" 400 баксов, тратить на себя 300, тогда как в Украине, из 300 баксов - Вы отдадите 200 за коммуналку, "удаление аппендицита", "благодарность" преподавателю и пр. пр.В результате, "беларус" купит на "нахомяченные" для себя БМВ 330 2017-года а украинец, Ланос 2007-го!Ну какой же тут "одинаковый уровень жизни", если один на бэхе, второй на лайносе?И смотрите, Бауька - плохой!Почему?Им с "твиттеров" впарили, что скинув Бацьку -они с бэх пересядут на Бентли!ну-ну

Це бред.

6290 в 3 рази більше ніж 3095?

ВВП не є показником добробуту населення.

І я щось не побачив що всі білоруси їздять на Бехах 2017, а всі українці на Ланусах 2007. Маніпуляція.1. Всі "любителі" СРСР беруть найкраще з СРСР і вибирають його найкращий період існування. Але СРСР існував 70 років!!!2. В СРСР була "уравняловка". Тому "простий робочий" в СРСР можливо жив не гірше ніж "простий робочий США". Але простий робочий США = неудачник.3. Структура зайнятості з того часу сильно змінилась. Наприклад, таке поняття, як офісний планктон просто не існував в СРСР. Але зараз в принципі живе не гірше ніж "простий шахтер чи врачь".Це бред.6290 в 3 рази більше ніж 3095?ВВП не є показником добробуту населення.І я щось не побачив що всі білоруси їздять на Бехах 2017, а всі українці на Ланусах 2007. andrijk777

Повідомлень: 2488 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:45 Шана това уметука! жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4856 З нами з: 06.08.08 Подякував: 255 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:47 andrijk777 написав: Тракторист написав: andrijk777 написав: 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато. 31(26 + 5) рік незмінної влади однієї людини - це реально багато.

а почему в других странах это нормально, а в Белоруссии нет?... а почему в других странах это нормально, а в Белоруссии нет?...

В яких конкретно країнах це нормально?

В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик. В яких конкретно країнах цеВ Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик.

например в Черногории... например в Черногории... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4856 З нами з: 06.08.08 Подякував: 255 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6563656465656566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: pirat-d і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор