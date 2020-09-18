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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6564656565666567 Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:00 Replay



Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят pirat-d Повідомлень: 233 З нами з: 06.07.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:12



Торговцы бананами из села Онацковцы. Кому Рябошапка доверил отбирать прокуроров за деньги США



Позже, со слов Кулика, когда Рябошапка понял, что с юридической точки зрения такие действия, как привлечение неспециализированной фирмы, торгующей бананами в палатках ООО "Сайметрикс-Украина", к проведению столь масштабного тестирования прокуроров и выплата солидных гонораров неким молодым людям студенческого возраста, называвших себя экспертами, могут быть чреваты, перед самой отставкой он благословил уничтожение 449 кг материалов по аттестации следователей и прокуроров Генпрокуратуры.



Нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова, по словам Кулика, также полностью подконтрольна указаниям из посольства США. О чем говорит недавно обнародованное в сети письмо представительницы дипкорпуса США Стефани Холмс, которая в приказном порядке требует продолжать аттестацию прокуроров на тех же условиях, что и ранее.



То есть с использованием услуг фирмы-торговца в палатках "Сайметрикс-Украина".



Чтобы хоть как-то прикрыть такое положение вещей, в Офисе генпрокурора просто купили за дополнительную плату тест на общие способности "Фемида", который использовался при отборе судей ВАКС, и запустили его для прокуроров.



Кулик добавил, что Кристина Квин все так же следит за реформой прокуратуры и практически управляет ею в ручном режиме, отдавая письменные указания Венедиктовой.

https://strana.ua/news/290041-plenki-derkacha-kompanija-po-otboru-prokurorov-v-ukraine-zanimaetsja-torhovlej-na-rynkakh.html Каких реформ Вам бл*ть не хватает? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12611 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7146 раз. Подякували: 3331 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:20 andrijk777

6290 в 3 рази більше ніж 3095?

ВВП не є показником добробуту населення.

І я щось не побачив що всі білоруси їздять на Бехах 2017, а всі українці на Ланусах 2007. Це бред.6290 в 3 рази більше ніж 3095?ВВП не є показником добробуту населення.І я щось не побачив що всі білоруси їздять на Бехах 2017, а всі українці на Ланусах 2007.

ВВП на рыло, действительно не является показателем "добробуту"!

Более того, всё намного запутаннее, т.к. надо учитывать массу факторов, которые различны для различных категорий населения!

Поясню.

Для селюка, показателем Добробуту, может быть "площадь дома и число свиней" на одного жителя.

Для интеллектуала, показателем Добробуту - будет возможность получать информацию, образование, общаться, развиваться, ставить опыты и пр.

Согласитесь, громадная разница, "свиньи" и "гигабайты информации" на человека!



Что касается Беларуси, для Вас - повторяю, что кроме ВВП, кроме ВНП и зарплаты, есть ещё реальная стоимость Жизни, образования и пр.

В три раза, а то и более, Беларусь превосходит Украину по реальному уровню жизни!

Потому, что можно получать и больше, чем беларусы, но тратить основную часть полученного на свое медобслуживание, образование, на взятки и самую дорогую электроэнергию в Европе!



Ещё для Вас сравниение, лично для Вас!

При зарплате в 130 рублей в СССР, дед взял "кооперативную квартиру" в кредит и платил за неё 15 рублей в месяц(15 рублей в месяц, Карл!) вместе с коммуналкой!

Его дед(прадед), подарил ему Жигул ВАЗ 21011, на котором дед каждый год ездил на море со всей семьёй. Когда у его дочки удаляли аппендицит, расходы составили "бутылка коньяка и коробка конфет" и ничего больше.

Никаких тебе "благодарностей учителям" или же взяток ГАИ-шникам!



Ещё раз, в СССР была масса недостатков, в первую очерель, связанная с коммуняками, которые пользуясь положением - раворовывали всё что можно и не можно, но с точки зрения "простого инженера, врача, шахтёра", это было государство с социальной справедливостью, позволяющее работать 8 часов, нормально питаться, читать, путешествовать, заниматься любимым делом и не думать о том, что после выхода на пенсию, нужно будет искать средства на лечение...



Всё определяется Приоритетом той или иной Категории людей!





Кстати, нынешние депутаты, при СССР - были бы комсорнгами и парторгами, вместо Бандеры - прославляли бы Ленина и Брежнева, проводили раскулачивание, проповедывали русский язык вместо украинского и пр.

Приспособленцы, короче, самая страшная часть общества, которая ради Карьеры - готова устроить геноцид своего же населения! ВВП на рыло, действительно не является показателем "добробуту"!Более того, всё намного запутаннее, т.к. надо учитывать массу факторов, которые различны для различных категорий населения!Поясню.Для селюка, показателем Добробуту, может быть "площадь дома и число свиней" на одного жителя.Для интеллектуала, показателем Добробуту - будет возможность получать информацию, образование, общаться, развиваться, ставить опыты и пр.Согласитесь, громадная разница, "свиньи" и "гигабайты информации" на человека!Что касается Беларуси, для Вас - повторяю, что кроме ВВП, кроме ВНП и зарплаты, есть ещё реальная стоимость Жизни, образования и пр.В три раза, а то и более, Беларусь превосходит Украину по реальному уровню жизни!Потому, что можно получать и больше, чем беларусы, но тратить основную часть полученного на свое медобслуживание, образование, на взятки и самую дорогую электроэнергию в Европе!Ещё для Вас сравниение, лично для Вас!При зарплате в 130 рублей в СССР, дед взял "кооперативную квартиру" в кредит и платил за неё 15 рублей в месяц(15 рублей в месяц, Карл!) вместе с коммуналкой!Его дед(прадед), подарил ему Жигул ВАЗ 21011, на котором дед каждый год ездил на море со всей семьёй. Когда у его дочки удаляли аппендицит, расходы составили "бутылка коньяка и коробка конфет" и ничего больше.Никаких тебе "благодарностей учителям" или же взяток ГАИ-шникам!Ещё раз, в СССР была масса недостатков, в первую очерель, связанная с коммуняками, которые пользуясь положением - раворовывали всё что можно и не можно, но с точки зрения "простого инженера, врача, шахтёра", это было государство с социальной справедливостью, позволяющее работать 8 часов, нормально питаться, читать, путешествовать, заниматься любимым делом и не думать о том, что после выхода на пенсию, нужно будет искать средства на лечение...Всё определяется Приоритетом той или иной Категории людей!Кстати, нынешние депутаты, при СССР - были бы комсорнгами и парторгами, вместо Бандеры - прославляли бы Ленина и Брежнева, проводили раскулачивание, проповедывали русский язык вместо украинского и пр.Приспособленцы, короче, самая страшная часть общества, которая ради Карьеры - готова устроить геноцид своего же населения! Replay

Заблокований Повідомлень: 2178 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:26 pirat-d написав: Replay



Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят

стоит учитывать что население Белоруссии меньше 10 миллионов, так что шанс встретить в той или иной стране белорусса в 3,5 раза меньше чем украинца и в 14 раз меньше чем россиянина. что касается Турции и Египта, то мне судить тяжело, т.к. не был там уже больше 10 лет, но за последние 3-4 года встречал белоруссов в Испании, Италии, Германии, Чехии, Греции... стоит учитывать что население Белоруссии меньше 10 миллионов, так что шанс встретить в той или иной стране белорусса в 3,5 раза меньше чем украинца и в 14 раз меньше чем россиянина. что касается Турции и Египта, то мне судить тяжело, т.к. не был там уже больше 10 лет, но за последние 3-4 года встречал белоруссов в Испании, Италии, Германии, Чехии, Греции... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4862 З нами з: 06.08.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:27 pirat-d Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет)

Кому-то нада эта самая бэха, кому-то и фоольца хватит.

Что касается заробитчанства, всё упирается в желания и приоритеты.

Какой смысл ездить на зароботки за 800 евро "от семьи", теряя социалку, если можно просто работать и быть рядом с семьёй?



Понимаете ли... многие украинцы, едут на зароботки не ради того, чтобы "бэху" купить а просто потому, что у себя дома, не могут найти достойную работу!

Если брать провинцию, реально - 300 баксов на руки, это Прекрасная зарплата!

При этом, учитывая коммуналку и пр. расходы, этих денег - в притык!

У кого-то родители, с пенсией в 3000 грн, которым на лекарства не хватает.



Украинцы уезжают потому, что на Родине -они просто не могут свести концы с концами.

Дай им по 400 баксов и коммуналку, как в Беларуси, бесплатную медицину и достаточные для выживания пенсии, половина бы предпочла быть возле своих детей, родителей а не "собирать клубнику в Польше". Кому-то нада эта самая бэха, кому-то и фоольца хватит.Что касается заробитчанства, всё упирается в желания и приоритеты.Какой смысл ездить на зароботки за 800 евро "от семьи", теряя социалку, если можно просто работать и быть рядом с семьёй?Понимаете ли... многие украинцы, едут на зароботки не ради того, чтобы "бэху" купить а просто потому, что у себя дома, не могут найти достойную работу!Если брать провинцию, реально - 300 баксов на руки, это Прекрасная зарплата!При этом, учитывая коммуналку и пр. расходы, этих денег - в притык!У кого-то родители, с пенсией в 3000 грн, которым на лекарства не хватает.Украинцы уезжают потому, что на Родине -они просто не могут свести концы с концами.Дай им по 400 баксов и коммуналку, как в Беларуси, бесплатную медицину и достаточные для выживания пенсии, половина бы предпочла быть возле своих детей, родителей а не "собирать клубнику в Польше". Replay

Заблокований Повідомлень: 2178 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:43 Тракторист написав: pirat-d написав: Replay



Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят

стоит учитывать что население Белоруссии меньше 10 миллионов, так что шанс встретить в той или иной стране белорусса в 3,5 раза меньше чем украинца и в 14 раз меньше чем россиянина. что касается Турции и Египта, то мне судить тяжело, т.к. не был там уже больше 10 лет, но за последние 3-4 года встречал белоруссов в Испании, Италии, Германии, Чехии, Греции... стоит учитывать что население Белоруссии меньше 10 миллионов, так что шанс встретить в той или иной стране белорусса в 3,5 раза меньше чем украинца и в 14 раз меньше чем россиянина. что касается Турции и Египта, то мне судить тяжело, т.к. не был там уже больше 10 лет, но за последние 3-4 года встречал белоруссов в Испании, Италии, Германии, Чехии, Греции...



Соотношение встреч украинцев и беларусов далеко от 1/3,5. В перечисленных Вами странах также. В той же Испании на побережье в курортных городках, встретить беларуса - это удивительная удача, редкость. Украинцы отелями живут). Типичная ситуация,отраслевая выставка в каком-нибудь Дюссельдорфе или Франкфурте - с украинцами пересекаешься по павильонам, на стендах ежедневно и много раз. Беларус - экзотика. Не могу вспомнить, когда последний раз встречал бизнесмена оттуда. И т.д. Так что не надо. Мы такие бедные, что не проехать без пробок и в ашан не припарковаться) Соотношение встреч украинцев и беларусов далеко от 1/3,5. В перечисленных Вами странах также. В той же Испании на побережье в курортных городках, встретить беларуса - это удивительная удача, редкость. Украинцы отелями живут). Типичная ситуация,отраслевая выставка в каком-нибудь Дюссельдорфе или Франкфурте - с украинцами пересекаешься по павильонам, на стендах ежедневно и много раз. Беларус - экзотика. Не могу вспомнить, когда последний раз встречал бизнесмена оттуда. И т.д. Так что не надо. Мы такие бедные, что не проехать без пробок и в ашан не припарковаться) pirat-d Повідомлень: 233 З нами з: 06.07.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:05 Replay написав: pirat-d Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет)

Кому-то нада эта самая бэха, кому-то и фоольца хватит.

Что касается заробитчанства, всё упирается в желания и приоритеты.

Какой смысл ездить на зароботки за 800 евро "от семьи", теряя социалку, если можно просто работать и быть рядом с семьёй?



Понимаете ли... многие украинцы, едут на зароботки не ради того, чтобы "бэху" купить а просто потому, что у себя дома, не могут найти достойную работу!

Если брать провинцию, реально - 300 баксов на руки, это Прекрасная зарплата!

При этом, учитывая коммуналку и пр. расходы, этих денег - в притык!

У кого-то родители, с пенсией в 3000 грн, которым на лекарства не хватает.



Украинцы уезжают потому, что на Родине -они просто не могут свести концы с концами.

Дай им по 400 баксов и коммуналку, как в Беларуси, бесплатную медицину и достаточные для выживания пенсии, половина бы предпочла быть возле своих детей, родителей а не "собирать клубнику в Польше". Кому-то нада эта самая бэха, кому-то и фоольца хватит.Что касается заробитчанства, всё упирается в желания и приоритеты.Какой смысл ездить на зароботки за 800 евро "от семьи", теряя социалку, если можно просто работать и быть рядом с семьёй?Понимаете ли... многие украинцы, едут на зароботки не ради того, чтобы "бэху" купить а просто потому, что у себя дома, не могут найти достойную работу!Если брать провинцию, реально - 300 баксов на руки, это Прекрасная зарплата!При этом, учитывая коммуналку и пр. расходы, этих денег - в притык!У кого-то родители, с пенсией в 3000 грн, которым на лекарства не хватает.Украинцы уезжают потому, что на Родине -они просто не могут свести концы с концами.Дай им по 400 баксов и коммуналку, как в Беларуси, бесплатную медицину и достаточные для выживания пенсии, половина бы предпочла быть возле своих детей, родителей а не "собирать клубнику в Польше".



Вы мастер манипуляции - трудно это не заметить. Вы не касап случайно?

Я говорил о заробитчанстве? Это Вы так поняли.

Я говорю, что украинцев много зарубежом в самых отдалённых и экзотических местах, путешественников, бизнесменов, врачей на конференциях и т.д... стереотип украинца только как "заробитчанина" - это для программы "время" за поребриком.



Уже рассказывал историю беларуса, приезжавшего к нам в Украину по обмену опытом, который ходил с квадратными глазами и удивлялся ассортименту нашим второсортным магазинам типа "чёрного АТБ", заправкам с хот-догами типа WOG, а когда мы его повезли в Эпицентр и при нём без разрешения КГБ купили нужной мощности кабель (да в Беларусии это не возможно без разрешения органов) - думал он сознание потеряет))) с восторгом вспоминал покупку кабеля все дни пока был у нас на предприятии)))

Беларусы хорошие ребята, но прожили последние 26 лет в комуняцко-феодальной реальности, не пуганные крестьяне, не решающие свою судьбу - всё как барин скажет, он умнее)) Они не готовы к реальностям 21 века, живут по шаблону начала 20-го (по той сложившейся каше,что у Луки в голове - всё что этой каше противоречит - не правильно и должно быть уничтожено барином). У нас можно заработать, построить бизнес, если есть мозги, жилка, стремление и желание этим заниматься. В Беларусии ты можешь быть только гос.служащим или рабочим гос.завода с каким-то минимальным набором благ, но не выше - не спорю, кого-то такой ход его жизни без претензий устраивает, но это для людей уровня голосовавших за велосипедиста-пианиста) Но если Вы хотите благ себе, семье, детям, можете долгосрочно планировать и способны брать ответственность за свою жизнь на себя - то в Беларуси у вас нет шансов. Вы мастер манипуляции - трудно это не заметить. Вы не касап случайно?Я говорил о заробитчанстве? Это Вы так поняли.Я говорю, что украинцев много зарубежом в самых отдалённых и экзотических местах, путешественников, бизнесменов, врачей на конференциях и т.д... стереотип украинца только как "заробитчанина" - это для программы "время" за поребриком.Уже рассказывал историю беларуса, приезжавшего к нам в Украину по обмену опытом, который ходил с квадратными глазами и удивлялся ассортименту нашим второсортным магазинам типа "чёрного АТБ", заправкам с хот-догами типа WOG, а когда мы его повезли в Эпицентр и при нём без разрешения КГБ купили нужной мощности кабель (да в Беларусии это не возможно без разрешения органов) - думал он сознание потеряет))) с восторгом вспоминал покупку кабеля все дни пока был у нас на предприятии)))Беларусы хорошие ребята, но прожили последние 26 лет в комуняцко-феодальной реальности, не пуганные крестьяне, не решающие свою судьбу - всё как барин скажет, он умнее)) Они не готовы к реальностям 21 века, живут по шаблону начала 20-го (по той сложившейся каше,что у Луки в голове - всё что этой каше противоречит - не правильно и должно быть уничтожено барином). У нас можно заработать, построить бизнес, если есть мозги, жилка, стремление и желание этим заниматься. В Беларусии ты можешь быть только гос.служащим или рабочим гос.завода с каким-то минимальным набором благ, но не выше - не спорю, кого-то такой ход его жизни без претензий устраивает, но это для людей уровня голосовавших за велосипедиста-пианиста) Но если Вы хотите благ себе, семье, детям, можете долгосрочно планировать и способны брать ответственность за свою жизнь на себя - то в Беларуси у вас нет шансов. pirat-d Повідомлень: 233 З нами з: 06.07.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:24 pirat-d написав: Тракторист написав: pirat-d написав: Replay



Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят Путешествуя по Миру, бывая на курортах (та же Турция-Ебипет-Черногория), по работе Китай-Европа-США - нашего козацкого брата, куда не плюнь, полным полно. Касапов, к сожалению, ещё больше. А вот беларуса встретить - сюрприз сюрпризный. Очень редко. Такие богатые на фоне украинцев и нигде нет) Видимо они только на Бэхи 2017 г.в. тратят

стоит учитывать что население Белоруссии меньше 10 миллионов, так что шанс встретить в той или иной стране белорусса в 3,5 раза меньше чем украинца и в 14 раз меньше чем россиянина. что касается Турции и Египта, то мне судить тяжело, т.к. не был там уже больше 10 лет, но за последние 3-4 года встречал белоруссов в Испании, Италии, Германии, Чехии, Греции... стоит учитывать что население Белоруссии меньше 10 миллионов, так что шанс встретить в той или иной стране белорусса в 3,5 раза меньше чем украинца и в 14 раз меньше чем россиянина. что касается Турции и Египта, то мне судить тяжело, т.к. не был там уже больше 10 лет, но за последние 3-4 года встречал белоруссов в Испании, Италии, Германии, Чехии, Греции...



Соотношение встреч украинцев и беларусов далеко от 1/3,5. В перечисленных Вами странах также. В той же Испании на побережье в курортных городках, встретить беларуса - это удивительная удача, редкость. Украинцы отелями живут). Типичная ситуация,отраслевая выставка в каком-нибудь Дюссельдорфе или Франкфурте - с украинцами пересекаешься по павильонам, на стендах ежедневно и много раз. Беларус - экзотика. Не могу вспомнить, когда последний раз встречал бизнесмена оттуда. И т.д. Так что не надо. Мы такие бедные, что не проехать без пробок и в ашан не припарковаться) . В перечисленных Вами странах также. В той же Испании на побережье в курортных городках, встретить беларуса - это удивительная удача, редкость. Украинцы отелями живут). Типичная ситуация,отраслевая выставка в каком-нибудь Дюссельдорфе или Франкфурте - с украинцами пересекаешься по павильонам, на стендах ежедневно и много раз. Беларус - экзотика. Не могу вспомнить, когда последний раз встречал бизнесмена оттуда. И т.д. Так что не надо. Мы такие бедные, что не проехать без пробок и в ашан не припарковаться)

для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майне https://www.booking.com/hotel/de/bold-a ... ts.ru.html

из 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3... для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майнеиз 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4862 З нами з: 06.08.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:27 Schmit написав: [/url] [/url]

Це Жмурук з Путіним закляті вороги?

Цікаво, чи є ще дурні які вірять в цю туфту? Це Жмурук з Путіним закляті вороги?Цікаво, чи є ще дурні які вірять в цю туфту? Увага, на форумі порохата цензура.

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