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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6565656665676568
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:39

  pirat-d написав:Соотношение встреч украинцев и беларусов далеко от 1/3,5.

ещё один отель в Римини (Италия) https://www.booking.com/hotel/it/reside ... um.ru.html

из первых рускоязычных отзывов: 5 российских, 2 белорусских и 1 украинский...

может вы просто не замечаете белоруссов за пределами Украины?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:43

  pirat-d написав:
  Тракторист написав:для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майне https://www.booking.com/hotel/de/bold-a ... ts.ru.html
из 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3... ;)


Ага, а украинцев с рашиками 1:1 :D ну да, ну да.
Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.
Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут))) :mrgreen:

случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:48

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  pirat-d написав:
Ага, а украинцев с рашиками 1:1 :D ну да, ну да.
Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.
Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут))) :mrgreen:

случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...


А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:53

  freeze написав:А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.

перейдите по ссылке Букинга в посте выше и поссмотрите отзывы об отеле - опубликовать отзыв может только человек который там реально проживал, а рядом с отзывом Букинг указывает из какой страны турист...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 00:42

  Schmit написав:Посольства не решают, кого назначать прокурором, это чисто ваши фантазии. Но и вести дела со страной, где на ключевые должности расставляются подконтрольные олигархам фигуры, не хотят.

https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html
От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

https://uiamp.org.ua/posolskiy-prikaz-k ... -i-sytnika
Посольский приказ. Как Запад пытается спасти от увольнения Рябошапку и Сытника



  shapo написав:Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?

  Schmit написав:Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.


Старая песня - это вы сами виноваты.
А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?
Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?
Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?

  Schmit написав:Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?


Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.


Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.

Дешевое вранье.
В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.
При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.


А был еще 2-й этап?
Это когда населения в Украине уже бы не осталось?

Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.


Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.
По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.

Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк.


Что такое люди Портнова?
А проблема в том, что Зеленский обманул избирателей и без приказа от посольства США никого никогда не посадит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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