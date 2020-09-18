Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майне https://www.booking.com/hotel/de/bold-a ... ts.ru.html из 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3...
Ага, а украинцев с рашиками 1:1 ну да, ну да. Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное. Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут)))
случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
pirat-d написав: Ага, а украинцев с рашиками 1:1 ну да, ну да. Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное. Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут)))
случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...
А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.
freeze написав:А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.
перейдите по ссылке Букинга в посте выше и поссмотрите отзывы об отеле - опубликовать отзыв может только человек который там реально проживал, а рядом с отзывом Букинг указывает из какой страны турист...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
shapo написав:Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?
Schmit написав:Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.
Старая песня - это вы сами виноваты. А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ? Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия? Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?
Schmit написав:Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?
Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.
Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.
Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.
А был еще 2-й этап? Это когда населения в Украине уже бы не осталось?
Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.
Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит. По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.
Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк.
Что такое люди Портнова? А проблема в том, что Зеленский обманул избирателей и без приказа от посольства США никого никогда не посадит