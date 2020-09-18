ещё один отель в Римини (Италия)
из первых рускоязычных отзывов: 5 российских, 2 белорусских и 1 украинский...
может вы просто не замечаете белоруссов за пределами Украины?...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:39
ещё один отель в Римини (Италия)
из первых рускоязычных отзывов: 5 российских, 2 белорусских и 1 украинский...
может вы просто не замечаете белоруссов за пределами Украины?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:43
случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:48
Re: Політичні дискусії
А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:53
перейдите по ссылке Букинга в посте выше и поссмотрите отзывы об отеле - опубликовать отзыв может только человек который там реально проживал, а рядом с отзывом Букинг указывает из какой страны турист...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 19 вер, 2020 00:42
От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США
Посольский приказ. Как Запад пытается спасти от увольнения Рябошапку и Сытника
Старая песня - это вы сами виноваты.
А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?
Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?
Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?
Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.
Дешевое вранье.
В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.
При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
А был еще 2-й этап?
Это когда населения в Украине уже бы не осталось?
Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.
По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.
Что такое люди Портнова?
А проблема в том, что Зеленский обманул избирателей и без приказа от посольства США никого никогда не посадит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:29
Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.
Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.
Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.
С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?
А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.
Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.
Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.
Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 19 вер, 2020 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35
Re: Політичні дискусії
Я б цього гівнюка посадив на пару з Петром.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:00
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:45
Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.
Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.
1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?
2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?
Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?
1) И почему производство перенесли не в Украину,опять вам тени из прошлого мешают?
Может,красть нужно меньше и обирать инвесторов создав им нормальные условия?
Или все-таки китайцы с их 4000 летней историей для этого дела лучше приспособлены?
Кстати, песня ваша уже неактуальна т.к. Трамп последние 4 года возвращает производство и капиталы в США из Китая положив конец краже технологий и, если победит на выборах 3 ноября, этот процесс только ускорится.
Европа после пандемии начнет делать тоже самое - с глобализацией временно ( или постоянно) покончено.
2) Название предприятия, продукцию, страны и объемы которые вы экспортируете не назовете?
Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.
Донецкие хотя бы достроили стадионы и аэропорты в Киеве и Львове которые просрали оранжевые вместе с Ющенко.
Что там сошло не знаю, т.к. в Киеве все дороги и мосты стоят.
Про масштабные стройки Гройсмана не просветите меня, строителя?
Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.
Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?
И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Когда нечего ответить не рекомендую хамить
А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?
В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
Опять хамите,парниша
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|