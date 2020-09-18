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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6565656665676568 Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:39 pirat-d написав: Соотношение встреч украинцев и беларусов далеко от 1/3,5. Соотношение встреч украинцев и беларусов далеко от 1/3,5.

ещё один отель в Римини (Италия) https://www.booking.com/hotel/it/reside ... um.ru.html



из первых рускоязычных отзывов: 5 российских, 2 белорусских и 1 украинский...



может вы просто не замечаете белоруссов за пределами Украины?... ещё один отель в Римини (Италия)из первых рускоязычных отзывов: 5 российских, 2 белорусских и 1 украинский...может вы просто не замечаете белоруссов за пределами Украины?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4866 З нами з: 06.08.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:43 pirat-d написав: Тракторист написав: для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майне https://www.booking.com/hotel/de/bold-a ... ts.ru.html

из 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3... для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майнеиз 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3...



Ага, а украинцев с рашиками 1:1 ну да, ну да.

Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.

Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут))) Ага, а украинцев с рашиками 1:1ну да, ну да.Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут)))

случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг... случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4866 З нами з: 06.08.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:48 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: pirat-d написав:

Ага, а украинцев с рашиками 1:1 ну да, ну да.

Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.

Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут))) Ага, а украинцев с рашиками 1:1ну да, ну да.Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут)))

случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг... случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...



А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов. А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18411 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4426 раз. Подякували: 7145 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:53 freeze написав: А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов. А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.

перейдите по ссылке Букинга в посте выше и поссмотрите отзывы об отеле - опубликовать отзыв может только человек который там реально проживал, а рядом с отзывом Букинг указывает из какой страны турист... перейдите по ссылке Букинга в посте выше и поссмотрите отзывы об отеле - опубликовать отзыв может только человек который там реально проживал, а рядом с отзывом Букинг указывает из какой страны турист... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4866 З нами з: 06.08.08 Подякував: 256 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 00:42 Schmit написав: Посольства не решают, кого назначать прокурором, это чисто ваши фантазии. Но и вести дела со страной, где на ключевые должности расставляются подконтрольные олигархам фигуры, не хотят. Посольства не решают, кого назначать прокурором, это чисто ваши фантазии. Но и вести дела со страной, где на ключевые должности расставляются подконтрольные олигархам фигуры, не хотят.

https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html

От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США



https://uiamp.org.ua/posolskiy-prikaz-k ... -i-sytnika

Посольский приказ. Как Запад пытается спасти от увольнения Рябошапку и Сытника







shapo написав: Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше? Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?

Schmit написав: Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев. Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.



Старая песня - это вы сами виноваты.

А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?

Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?

Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?



Schmit написав: Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема? Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?



Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.





Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.

Дешевое вранье.

В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.

При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?

Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.



А был еще 2-й этап?

Это когда населения в Украине уже бы не осталось?



Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.



Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.

По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.



Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк.



Что такое люди Портнова?

А проблема в том, что Зеленский обманул избирателей и без приказа от посольства США никого никогда не посадит От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и СШАПосольский приказ. Как Запад пытается спасти от увольнения Рябошапку и СытникаСтарая песня - это вы сами виноваты.А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.Дешевое вранье.В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?А был еще 2-й этап?Это когда населения в Украине уже бы не осталось?Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.Что такое люди Портнова?А проблема в том, что Зеленский обманул избирателей и без приказа от посольства США никого никогда не посадит Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4062 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 11:29 shapo написав: https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html

От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.

shapo написав: Старая песня - это вы сами виноваты.

А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?

Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?

Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?



Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.

shapo написав: Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.

Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.

shapo написав: Дешевое вранье.

В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.

При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?



С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?

А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.



shapo написав: А был еще 2-й этап?

Это когда населения в Украине уже бы не осталось?

Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.

shapo написав: Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.

По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.

Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.

shapo написав: Что такое люди Портнова?



Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете. Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете. Востаннє редагувалось Schmit в Суб 19 вер, 2020 12:04, всього редагувалось 2 разів. Schmit

Повідомлень: 1628 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35 Re: Політичні дискусії

Я б цього гівнюка посадив на пару з Петром. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 810 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 12:00 unicdima написав:

Я б цього гівнюка посадив на пару з Петром. Я б цього гівнюка посадив на пару з Петром.

Когда зомбированные мамаши с детьми стояли почти-что впереди зеленых человечков, штурмующих воинские части в Крыму, открывать огонь - было безумием. Надо иметь трохи мозгов, чтобы это понимать.

Когда зомбированные мамаши с детьми стояли почти-что впереди зеленых человечков, штурмующих воинские части в Крыму, открывать огонь - было безумием. Надо иметь трохи мозгов, чтобы это понимать. Schmit

Повідомлень: 1628 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 вер, 2020 12:45 Schmit написав: shapo написав: https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html

От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда. Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.



Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.

Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.







shapo написав: Старая песня - это вы сами виноваты.

А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?

Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?

Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?





Schmit написав: Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках. Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.



1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?

2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?

Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?





shapo написав: Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.





Schmit написав: Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо. Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.





1) И почему производство перенесли не в Украину,опять вам тени из прошлого мешают?

Может,красть нужно меньше и обирать инвесторов создав им нормальные условия?

Или все-таки китайцы с их 4000 летней историей для этого дела лучше приспособлены?

Кстати, песня ваша уже неактуальна т.к. Трамп последние 4 года возвращает производство и капиталы в США из Китая положив конец краже технологий и, если победит на выборах 3 ноября, этот процесс только ускорится.

Европа после пандемии начнет делать тоже самое - с глобализацией временно ( или постоянно) покончено.

2) Название предприятия, продукцию, страны и объемы которые вы экспортируете не назовете?







shapo написав: Дешевое вранье.

В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.

При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?





С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?



Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.



А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.



Донецкие хотя бы достроили стадионы и аэропорты в Киеве и Львове которые просрали оранжевые вместе с Ющенко.

Что там сошло не знаю, т.к. в Киеве все дороги и мосты стоят.

Про масштабные стройки Гройсмана не просветите меня, строителя?









Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.

Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?

И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?



shapo написав: А был еще 2-й этап?

Это когда населения в Украине уже бы не осталось?



Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.



Когда нечего ответить не рекомендую хамить



shapo написав: Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.

По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.



Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.



А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?

В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.



shapo написав: Что такое люди Портнова?



Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете.



Опять хамите,парниша Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?1) И почему производство перенесли не в Украину,опять вам тени из прошлого мешают?Может,красть нужно меньше и обирать инвесторов создав им нормальные условия?Или все-таки китайцы с их 4000 летней историей для этого дела лучше приспособлены?Кстати, песня ваша уже неактуальна т.к. Трамп последние 4 года возвращает производство и капиталы в США из Китая положив конец краже технологий и, если победит на выборах 3 ноября, этот процесс только ускорится.Европа после пандемии начнет делать тоже самое - с глобализацией временно ( или постоянно) покончено.2) Название предприятия, продукцию, страны и объемы которые вы экспортируете не назовете?Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.Донецкие хотя бы достроили стадионы и аэропорты в Киеве и Львове которые просрали оранжевые вместе с Ющенко.Что там сошло не знаю, т.к. в Киеве все дороги и мосты стоят.Про масштабные стройки Гройсмана не просветите меня, строителя?Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?Когда нечего ответить не рекомендую хамитьА в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.Опять хамите,парниша Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4062 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6565656665676568 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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