RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6565656665676568
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:39

  pirat-d написав:Соотношение встреч украинцев и беларусов далеко от 1/3,5.

ещё один отель в Римини (Италия) https://www.booking.com/hotel/it/reside ... um.ru.html

из первых рускоязычных отзывов: 5 российских, 2 белорусских и 1 украинский...

может вы просто не замечаете белоруссов за пределами Украины?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 06.08.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:43

  pirat-d написав:
  Тракторист написав:для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майне https://www.booking.com/hotel/de/bold-a ... ts.ru.html
из 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3... ;)


Ага, а украинцев с рашиками 1:1 :D ну да, ну да.
Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.
Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут))) :mrgreen:

случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 06.08.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:48

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  pirat-d написав:
Ага, а украинцев с рашиками 1:1 :D ну да, ну да.
Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное.
Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут))) :mrgreen:

случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...


А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18411
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4426 раз.
Подякували: 7145 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:53

  freeze написав:А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.

перейдите по ссылке Букинга в посте выше и поссмотрите отзывы об отеле - опубликовать отзыв может только человек который там реально проживал, а рядом с отзывом Букинг указывает из какой страны турист...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 06.08.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 00:42

  Schmit написав:Посольства не решают, кого назначать прокурором, это чисто ваши фантазии. Но и вести дела со страной, где на ключевые должности расставляются подконтрольные олигархам фигуры, не хотят.

https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html
От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

https://uiamp.org.ua/posolskiy-prikaz-k ... -i-sytnika
Посольский приказ. Как Запад пытается спасти от увольнения Рябошапку и Сытника



  shapo написав:Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?

  Schmit написав:Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.


Старая песня - это вы сами виноваты.
А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?
Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?
Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?

  Schmit написав:Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?


Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.


Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.

Дешевое вранье.
В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.
При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.


А был еще 2-й этап?
Это когда населения в Украине уже бы не осталось?

Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.


Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.
По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.

Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк.


Что такое люди Портнова?
А проблема в том, что Зеленский обманул избирателей и без приказа от посольства США никого никогда не посадит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:29

shapo написав:https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html
От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.
shapo написав:Старая песня - это вы сами виноваты.
А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?
Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?
Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?

Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.
shapo написав:Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.

Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.
shapo написав:Дешевое вранье.
В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.
При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?

С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?
А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.

shapo написав:А был еще 2-й этап?
Это когда населения в Украине уже бы не осталось?

Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.
shapo написав:Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.
По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.

Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.
shapo написав:Что такое люди Портнова?

Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 19 вер, 2020 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:35

Re: Політичні дискусії


Я б цього гівнюка посадив на пару з Петром.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:00

  unicdima написав:
Я б цього гівнюка посадив на пару з Петром.

Когда зомбированные мамаши с детьми стояли почти-что впереди зеленых человечков, штурмующих воинские части в Крыму, открывать огонь - было безумием. Надо иметь трохи мозгов, чтобы это понимать.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:45

  Schmit написав:
shapo написав:https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html
От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.


Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.
Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.



shapo написав:Старая песня - это вы сами виноваты.
А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?
Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?
Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?



  Schmit написав:Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.


1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?
2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?
Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?


shapo написав:Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.



  Schmit написав:Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.



1) И почему производство перенесли не в Украину,опять вам тени из прошлого мешают?
Может,красть нужно меньше и обирать инвесторов создав им нормальные условия?
Или все-таки китайцы с их 4000 летней историей для этого дела лучше приспособлены?
Кстати, песня ваша уже неактуальна т.к. Трамп последние 4 года возвращает производство и капиталы в США из Китая положив конец краже технологий и, если победит на выборах 3 ноября, этот процесс только ускорится.
Европа после пандемии начнет делать тоже самое - с глобализацией временно ( или постоянно) покончено.
2) Название предприятия, продукцию, страны и объемы которые вы экспортируете не назовете?



shapo написав:Дешевое вранье.
В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.
При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?



С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?


Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.

А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.


Донецкие хотя бы достроили стадионы и аэропорты в Киеве и Львове которые просрали оранжевые вместе с Ющенко.
Что там сошло не знаю, т.к. в Киеве все дороги и мосты стоят.
Про масштабные стройки Гройсмана не просветите меня, строителя?




Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.
Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?
И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?

shapo написав:А был еще 2-й этап?
Это когда населения в Украине уже бы не осталось?


Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.


Когда нечего ответить не рекомендую хамить

shapo написав:Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.
По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.


Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.


А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?
В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.

shapo написав:
Что такое люди Портнова?


Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете.


Опять хамите,парниша
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6565656665676568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.