Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:для примера поссмотрел отель рядом с выставкой во Франкфурте-на-майне https://www.booking.com/hotel/de/bold-a ... ts.ru.html из 9 отзывов на руском языке: 3 российских, 3 украинских и по 1 белорусскому, латвийскому и азербайджанскому - так что вполне получается 1/3...
Ага, а украинцев с рашиками 1:1 ну да, ну да. Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное. Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут)))
случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
pirat-d написав: Ага, а украинцев с рашиками 1:1 ну да, ну да. Всё с Вами понятно, что угодно несу, манипулирую, лишь бы отрицать очевидное. Беларусы так богаты на фоне украинцев, что сидят дома не показываются, а украинцы носятся по выставкам, курортам, бизнесам и найти их не могут)))
случайности бывают - я же не проверял все отзывы, а только посмотрел первую десятку, которую выдал Букинг...
А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.
freeze написав:А как белорусов визуально отличить от россиян ? Те же славянские морды, то же природное владение русским языком, редко можно уловить акцент у небольшого количества из определенных сельских районов.
перейдите по ссылке Букинга в посте выше и поссмотрите отзывы об отеле - опубликовать отзыв может только человек который там реально проживал, а рядом с отзывом Букинг указывает из какой страны турист...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
shapo написав:Что сделал этот мифический запад за 30 лет для Украины, списал долги и дал безвозвратные ссуды как Польше?
Schmit написав:Миллиардные кредиты под почти нулевые % и миллиарды безвозмездной помощи... Хотите больше, хотите, как Польше? так не надо было голосовать за кравчуков, януковощей, рыгоаналов, не-так, камуняк ОПЗЖ, Зе и прочих шариев.
Старая песня - это вы сами виноваты. А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ? Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия? Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?
Schmit написав:Рынки открыты, смотрите уровень экспорта в ЕС. Да, на пищепром и сырье есть квоты, но продукцию машиностроения можете поставлять до посинения, только обеспечьте ее декларациями соответствия техрегламентам и все. Делайте качественную продукцию, в чем проблема?
Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.
Обвиняйте вашего лучшего премьера - госпидара азирова, что довел страну до необходимости такой реструктуризации долгов.
Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
Супрун ушли, не дали даже первый этап реформы завершить, так что забудьте про Супрун, наслаждайтесь реформами зелебобиков. И не надо фантазировать, что зеленые продолжают реформы Супрун.
А был еще 2-й этап? Это когда населения в Украине уже бы не осталось?
Повоевали бы, если бы в 2005-2008 году мы вступили в НАТО. Да вообще никокой войны бы не было. Послушали разводил Не-Так - кравчуков/медведчуков. Внеблоковые - воюйте сами.
Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит. По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.
Так в чем проблема, в ДБР все люди портнова/зеленского, судьи вовки готовы действовать, больше года расследуют и на выходе фарс и цирк.
Что такое люди Портнова? А проблема в том, что Зеленский обманул избирателей и без приказа от посольства США никого никогда не посадит
Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.
shapo написав:Старая песня - это вы сами виноваты. А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ? Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия? Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?
Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.
shapo написав:Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.
Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.
shapo написав:Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо? А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.
shapo написав:А был еще 2-й этап? Это когда населения в Украине уже бы не осталось?
Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.
shapo написав:Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит. По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.
Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.
shapo написав:Что такое люди Портнова?
Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 19 вер, 2020 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.
Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник. Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.
shapo написав:Старая песня - это вы сами виноваты. А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ? Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия? Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?
Schmit написав:Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.
1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без? 2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион? Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?
shapo написав:Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.
Schmit написав:Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.
1) И почему производство перенесли не в Украину,опять вам тени из прошлого мешают? Может,красть нужно меньше и обирать инвесторов создав им нормальные условия? Или все-таки китайцы с их 4000 летней историей для этого дела лучше приспособлены? Кстати, песня ваша уже неактуальна т.к. Трамп последние 4 года возвращает производство и капиталы в США из Китая положив конец краже технологий и, если победит на выборах 3 ноября, этот процесс только ускорится. Европа после пандемии начнет делать тоже самое - с глобализацией временно ( или постоянно) покончено. 2) Название предприятия, продукцию, страны и объемы которые вы экспортируете не назовете?
shapo написав:Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?
Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.
А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.
Донецкие хотя бы достроили стадионы и аэропорты в Киеве и Львове которые просрали оранжевые вместе с Ющенко. Что там сошло не знаю, т.к. в Киеве все дороги и мосты стоят. Про масштабные стройки Гройсмана не просветите меня, строителя?
Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел. Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.? И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
shapo написав:А был еще 2-й этап? Это когда населения в Украине уже бы не осталось?
Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.
Когда нечего ответить не рекомендую хамить
shapo написав:Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит. По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.
Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.
А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели? В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
shapo написав:Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник. Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.
shapo написав:1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без? 2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион? Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?
Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат.
shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел. Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.? И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Все не так и все не то, когда совок в голове.
shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели? В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.