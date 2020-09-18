Додано: Суб 19 вер, 2020 12:45

Schmit написав: shapo написав: https://www.5.ua/ru/polytyka/ot-prozrac ... 24313.html

От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

От прозрачности избрания главы САП зависит дальнейшая поддержка Украины – посольства ЕС и США

Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда. Читать то вы умеете?, написано же "От прозрачности избрания". Требуют всего лишь прозрачности избрания ни от кого независимых кандидатов. Вторая ссылка с фразами "по материалам "Страны" - просто вражеская пропаганда.

shapo написав: Старая песня - это вы сами виноваты.

А кто выдвинул Кравчука,не РУХ в котором половина была скрытых сексотов от КГБ?

Или если бы пришла к власти партия Свобода с антисемитскими и антирусскими лозунгами, то безвозмездные займы посыпались с запада как из рога изобилия?

Так уже и Ющенко, и Порошенко были с этими лозунгами, а деньги где?

Schmit написав: Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках. Для того, чтобы займы посыпались, нужно было вступать в НАТО и ЕС, что было невозможно с постоянным присутствием в Раде внушительных отрядов камуняк, пспу, нетак, сдпу-0, рыгов и прочиго промосковского шобла. Так что вина таки на вас - совках.

shapo написав: Проблема в том, что кроме сырья и сельхозпродукции Украина поставлять не может и с Мерседесом , и с Бошем конкурировать тоже.

Schmit написав: Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо. Это в вашей совковой голове все так. На самом деле ни с Мерседесом, ни с Бошем конкурировать не надо. Многие бренды из ЕС сейчас просто заказывают готовый товар на фабриках в Китае и лепят свой шильдик (понятно, что они требуют соответствующего качества). Все это можно делать и в Украине, успехи уже есть (знаю по своему предприятию) но вам это не ведомо.

shapo написав: Дешевое вранье.

В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики.

При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?

С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?

А то, что строили ваши госпидары перед Евро 2012 потом вылилось в ярескину реструктуризацию. При чем дороги, построеные перед Евро 2012 - сошли вместе со снегом ближайшей зимы, в отличии от дорог Гройсмана, которые и сейчас в отличном состоянии. Масштаб строек Гройсмана (и это во время войны) был такой, что Зе и сейчас с помпой достраивает остановленое самокатчиками.

shapo написав: А был еще 2-й этап?

Это когда населения в Украине уже бы не осталось?

Не дали довести дело до конца, вот и не вякайте.

shapo написав: Все ждете что какое-то НАТО вас защитит, а ЕС накормит.

По-моему, и с защитой, и с прокормом любому вменяемому уже давно все понятно - эта организации никого ни от чего не защищала.

Эта организация защищает от войны. Пример - страны Балтии. Армии у них микроскопические, но скрепцы не суются. А в Грузию - полезли. И к нам полезли, когда януковичи развалили армию до критического состояния.

shapo написав: Что такое люди Портнова?



Не прикидывайтесь дурачком, все вы понимаете.

Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?1) И почему производство перенесли не в Украину,опять вам тени из прошлого мешают?Может,красть нужно меньше и обирать инвесторов создав им нормальные условия?Или все-таки китайцы с их 4000 летней историей для этого дела лучше приспособлены?Кстати, песня ваша уже неактуальна т.к. Трамп последние 4 года возвращает производство и капиталы в США из Китая положив конец краже технологий и, если победит на выборах 3 ноября, этот процесс только ускорится.Европа после пандемии начнет делать тоже самое - с глобализацией временно ( или постоянно) покончено.2) Название предприятия, продукцию, страны и объемы которые вы экспортируете не назовете?Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.Донецкие хотя бы достроили стадионы и аэропорты в Киеве и Львове которые просрали оранжевые вместе с Ющенко.Что там сошло не знаю, т.к. в Киеве все дороги и мосты стоят.Про масштабные стройки Гройсмана не просветите меня, строителя?Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?Когда нечего ответить не рекомендую хамитьА в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.Опять хамите,парниша