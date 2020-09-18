Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник. Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.
Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?
shapo написав:1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без? 2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион? Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?
Schmit написав:Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат.
Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон. Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования. Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.
shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел. Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.? И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Все не так и все не то, когда совок в голове.
Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.
shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели? В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
Прибалты в НАТО, Сирия и Ливия где?
Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись