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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6566656765686569
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:43

  shapo написав:Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.
Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.



  Schmit написав:К персоне генпрокурора ЕС требований прозрачности не выдвигает, это 100% креатура президента. Требования прозрачности есть только к назначениям в антикоррупционные органы. И тем не менее алкаш Луценко:
За последние три года Генпрокуратура добилась в судах 2876 обвинительных приговоров по коррупционным делам и вернула в госбюджет 125 миллиардов гривен.


Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?

shapo написав:1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?
2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?
Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?


  Schmit написав:Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат.


Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.
Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.
Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.


shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.
Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?
И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?


Все не так и все не то, когда совок в голове.


Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.


shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?
В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.


Прибалты в НАТО, Сирия и Ливия где?


Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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