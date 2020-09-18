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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6566656765686569 Додано: Суб 19 вер, 2020 14:43 shapo написав: Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.

Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника. Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.





Schmit написав: К персоне генпрокурора ЕС требований прозрачности не выдвигает, это 100% креатура президента. Требования прозрачности есть только к назначениям в антикоррупционные органы. И тем не менее алкаш Луценко:

За последние три года Генпрокуратура добилась в судах 2876 обвинительных приговоров по коррупционным делам и вернула в госбюджет 125 миллиардов гривен. К персоне генпрокурора ЕС требований прозрачности не выдвигает, это 100% креатура президента. Требования прозрачности есть только к назначениям в антикоррупционные органы. И тем не менее алкаш Луценко:



Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?



shapo написав: 1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?

2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?

Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?



Schmit написав: Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат. Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат.



Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.

Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.

Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.





shapo написав: Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.

Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?

И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?



Все не так и все не то, когда совок в голове.



Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.





shapo написав: А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?

В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.



Прибалты в НАТО, Сирия и Ливия где?



Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4063 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6566656765686569 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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