Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник. Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.
Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?
shapo написав:1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без? 2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион? Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?
Schmit написав:Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат.
Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон. Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования. Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.
shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел. Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.? И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Все не так и все не то, когда совок в голове.
Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.
shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели? В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
Прибалты в НАТО, Сирия и Ливия где?
Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись
shapo написав:Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?
Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.
Спочатку ви збрехали про якийсь рекордний ріст в 2002-2004, хоч насправді ріст 2004-2008 був набагато крутіший. Тепер оправдовуєте свою брехню.
shapo написав:Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?
Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.
Спочатку ви збрехали про якийсь рекордний ріст в 2002-2004, хоч насправді ріст 2004-2008 був набагато крутіший. Тепер оправдовуєте свою брехню.
Евросоюз советует Украине как можно скорее изменить законодательство, касающееся антикоррупционных органов, в частности НАБУ. Кроме того, предостерегли от влияния на независимость Бюро. Об этом заявил спикер ЕС по внешней политике Петер Стано в комментарии DW
Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он "монарх Украины", "хозяин Украины"
Бубочка - идиот. Европейские чиновники уже открыто говорят во возможной потере безвиза, но Бубочке не нравится что эта информация распространяется. А должны бы не нравится причины таких заявлений еврочиновников Но Бубочке, что Ермак в уши надул, то он и транслирует
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине растет заболеваемость COVID-19 из-за политических игр и подготовку к выборам руководителей местной власти
Бубочка реально идиот. Ему в уши надули про политические игры, он и транслирует это, даже не задумываясь Кто бы ему объяснил, если объявлять карантин, а ты сам лично его нарушаешь, то карантин перестаёт работать от слова "никак"
Мова про інтерв’ю Гончарука виданню "Граніт науки", де він заявив, що Землі 15 тисяч років, піраміди – це "творіння рук Божих", а життя на Землі зародилося за сім днів ... В академії кажуть, що заяви Гончарука – набір виключно його персональних уявлень
Как не вырванный контекст, так личное мнение Идиоты при власти назначают ещё бОльших идиотов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой