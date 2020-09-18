Додано: Суб 19 вер, 2020 14:43

shapo написав: Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.

Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника. Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник.Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.

Schmit написав: К персоне генпрокурора ЕС требований прозрачности не выдвигает, это 100% креатура президента. Требования прозрачности есть только к назначениям в антикоррупционные органы. И тем не менее алкаш Луценко:

За последние три года Генпрокуратура добилась в судах 2876 обвинительных приговоров по коррупционным делам и вернула в госбюджет 125 миллиардов гривен. К персоне генпрокурора ЕС требований прозрачности не выдвигает, это 100% креатура президента. Требования прозрачности есть только к назначениям в антикоррупционные органы. И тем не менее алкаш Луценко:

shapo написав: 1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без?

2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион?

Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?

Schmit написав: Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат. Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат.

shapo написав: Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.

Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?

И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?

Все не так и все не то, когда совок в голове.

shapo написав: А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?

В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.

Прибалты в НАТО, Сирия и Ливия где?

Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись