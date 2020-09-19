Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Я-то читать умею и привел вам самый порохоботский источник. Вот только что такое "прозрачность" при назначении алкаша Ю.Луценко без юридического образования и с нарушением всех процедур Парубием при голосовании в ВР (куда-то исчез вместе с своей супругой) на должность генпрокурора или сына Байдена на хлебную должность в набсовет Бурисмы я таких заявлений не слышал ,как и во многих других случаях включая непотоаляемого Ситника.
Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?
shapo написав:1) А кто вас туда вообще когда-либо собирался принимать с коммуняками или без? 2) И кто в украинской власти не из бывших коммуняк/комсомольцев,гебистов или бандюков,Ющенко,Порошенко,насильник Чорновол, бывший член КПСС Фарион? Имя не назовете этого святого после которого Украину возьмут за ручку и наконец отведут к светлому будущему?
Schmit написав:Почему вы совки думаете, что кто-то куда-то вас должен вести за ручку. Только в совковый тайожный союз можно вступить, не прилагая усилий. Путь в НАТО и ЕС требует серьезной работы. Польша и страны Балтии его прошли и можете посмотреть результат.
Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон. Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования. Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.
shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел. Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.? И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Все не так и все не то, когда совок в голове.
Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.
shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели? В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
Прибалты в НАТО, Сирия и Ливия где?
Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись
shapo написав:Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?
Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.
Спочатку ви збрехали про якийсь рекордний ріст в 2002-2004, хоч насправді ріст 2004-2008 був набагато крутіший. Тепер оправдовуєте свою брехню.
shapo написав:Дешевое вранье. В 2002-2004г в Украине был двузначный рост равно как и перед так называемой революции гидности ситуация была вовсе не удручающая как рассказывают пришедшие к власти майданщики. При донецких хотя бы станции метро и мосты в Киеве строились, а что при ваших майданщиках построено?
С 2004 по 2008 Украина вообще рекордно росла и шо?
Нет, это был не рост, а накачка горячими спекулятивными деньгами всех стран СНГ и не только Украины которые закончились при наступлении мирового кризиса в 2008г когда этот пузарь лопнул, в т.ч. и в Украине.
Спочатку ви збрехали про якийсь рекордний ріст в 2002-2004, хоч насправді ріст 2004-2008 був набагато крутіший. Тепер оправдовуєте свою брехню.
Евросоюз советует Украине как можно скорее изменить законодательство, касающееся антикоррупционных органов, в частности НАБУ. Кроме того, предостерегли от влияния на независимость Бюро. Об этом заявил спикер ЕС по внешней политике Петер Стано в комментарии DW
Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он "монарх Украины", "хозяин Украины"
Бубочка - идиот. Европейские чиновники уже открыто говорят во возможной потере безвиза, но Бубочке не нравится что эта информация распространяется. А должны бы не нравится причины таких заявлений еврочиновников Но Бубочке, что Ермак в уши надул, то он и транслирует
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине растет заболеваемость COVID-19 из-за политических игр и подготовку к выборам руководителей местной власти
Бубочка реально идиот. Ему в уши надули про политические игры, он и транслирует это, даже не задумываясь Кто бы ему объяснил, если объявлять карантин, а ты сам лично его нарушаешь, то карантин перестаёт работать от слова "никак"
Мова про інтерв’ю Гончарука виданню "Граніт науки", де він заявив, що Землі 15 тисяч років, піраміди – це "творіння рук Божих", а життя на Землі зародилося за сім днів ... В академії кажуть, що заяви Гончарука – набір виключно його персональних уявлень
Как не вырванный контекст, так личное мнение Идиоты при власти назначают ещё бОльших идиотов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Это какое-то патологическое явление, когда вместо цифр подсовывают эмоции и километровые простыни текста
shapo, сейчас светлый праздник Рош ха-Шана Но ты не празднуешь, а плюешься желчью на форуме в праздник
Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет. Празднуют в связи с карантином сейчас все дома - от Израиля до Австралии, а я ещё месяца 4 проведу в одиночестве только с такими как ты
shapo написав:Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?
По его словам есть уголовные дела, есть судовые решения, все можно посмотреть, подтвердить или опровергнуть при желании. Дерзайте.
shapo написав:Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон. Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования. Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.
В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.
shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел. Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.? И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Все не так и все не то, когда совок в голове.
shapo написав:Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.
Что я должен признать? Вам мало 200 предприятий за 4 года в нестабильной воюющей стране? Не нравится, что это не металургия/машиностроение? Надо последовательно двигаться по европейскому пути, а не многовекторно вилять сракой туды-сюды, и все будет.
shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели? В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
shapo написав:Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись
Ну что вы несете, Сирия и Ливия там же, где и Украина - нигде, потому и влезли.
unicdima написав:Не збираються європейці відміняти безвіз, впевнений на 100% що то Петро попросив ту курицю написати в твітері своє занепокоєння, але її швидко поставлять на місце.
Ще й як відмінять і макрофінансову допомогу скасують, ніхто з Україною панькатися не буде.
shapo написав:Клоунада продолжается и Порошенко никто не посадит хотя он честно свой срок заслужил и Зеленского большинство выбрало именно из-за обещания его посадить весной
Не посадят, потому что все предвыборные обвинения оказались ложью, на которой зеленые и въехали во власть. Рябошапка не просто так назвал этот ДБРовский цирк юридическим трэшэм. Короче говоря, вас вместе с большинством украинцев в очередной раз просто развели, как лохов. Могут конечно посадить "по беспределу" (о чем вы сильно мечтаете), но это грозит серьезными проблемами с «западом», а терять финансовую поддержку, безвизы и прочие ништяки зекоманда пока не готова.
тоді будуть самі собі дупи мити і полуниці збирати
Вкладчик1234 написав:Книгарня Є или Книгарня Ё. Почему книжные магазины решили продавать больше русскоязычной литературы
До сих пор, начиная с 2007 года, “Книгарня Є” считалась сугубо "проукраинской": до 90% ассортимента составляли книги украинских авторов или их переводы мировой литературы. В свое время эта сеть книжных магазинов была первой в Украине, где литературу на русском языке поставили в отдел иностранной.
Более того, эта сеть выступала категорически против продажи российских книг в Украине.
Ирония в том, что “Книгарня Є” публично критиковала конкурентов, к примеру, магазин Yakaboo, за то, что они торгуют российскими книгами. А теперь же “Книгарня Є” и сама начинает продавать больше русскоязычной продукции.
Причина проста: деньги.
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Сейчас же “Книгарня Є” фактически признала, что курс на поддержку украиноязычной книги оказался финансово невыгодным. Во-первых, из-за отсутствия поддержки от государства, а во-вторых - из-за недостаточного спроса со стороны покупателей и невыгодных условий для ритейла.
Более того, в книжной сети предположили, что сегмент украиноязычной книги в Украине постепенно будет сокращаться.
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В защиту “Книгарні Є” выступил также журналист Вахтанг Кипиани. Он написал, что понимает решение магазинов продавать русскоязычные книги — для них это вопрос выживания.
“Сотни моих френдов написали оскорбительные и отчаянные комментарии о книжном магазине, который решил продавать российские книги. Меня это решение тоже разочаровало. Но по другим причинам. 80% украинцев за год не купили ни одной книги, — пишет Кипиани на своей странице в фейсбуке. — В этой ситуации бизнес, который сам себя ограничил украиноязычной аудиторией априори проигрывает. Потому что есть такая наука арифметика. «Да мало нас». И этот момент непременно должен был наступить — либо закрыться, либо измениться. Это очень обидно. Но коллективное самоубийство с пожеланием сети умереть и обещаниями не покупать там ничего просто приблизят ее смерть.
Можно подумать, что кто-то завтра вытащит из кармана несколько миллионов долларов и создаст что-то другое, лучше и украиноязычное. Фиг вам. Дураков, которые хотят дотировать годами некоммерческий бизнес что-то не наблюдается. Если бы украинцы читали больше, поддерживая свое, не было бы этого скандала".
В следующем посте Вахтанг Кипиани отметил, что книгу "Справа Василя Стуса" купили примерно 0,04% украинцев. “Просто факт”, - прокомментировал он. ......................
При этом в территориальном разрезе, по статистике «Research & Branding Group», практически каждый день чаще всего читают жители Центра и Юга Украины (соответственно 18% и 20%), на Востоке таких – значительно меньше (7%). В то же время на Западной Украине – самый высокий удельный вес тех, кто читает книги "менее, чем раз в год" (9%).
Исследования Читомо также показало, что в 2018 году больше всего тех, кто никогда не читает книг, среди жителей Западного и Южного регионов (соответственно 39% и 40%), меньше всего – в Центральном регионе (22%).
То есть, жители Центра и Юга Украины, где живут преимущественно русскоговорящие украинцы, и составляют костяк читающей аудитории.
По словам Алены Лазуткиной, книжного продюсера, директора издательства Brand Book Publishing, в русскоязычных регионах юго-востока и больших городах читатели в основном покупают книги на русском, а в глубинках - на украинском.
“Русскоязычную литературу предпочитают в мегаполисах, где русскоязычного населения больше - Киев, Харьков, Одесса, Днепр. Исключение - Львов: там, конечно, лучше продаются книги на украинском”, - говорит она.
Директор издательства "IPIO" Ольга Иванова полагает, что здесь также играет роль возраст читателей и жанр литературы. Так, по ее словам, детские и подростковые книги лучше продаются на украинском языке, как и прикладная литература. А вот художественная и мотивационная литература “для взрослых” - на русском.
“В Украине читающая целевая аудитория, которая готова покупать и покупает книги, это возрастная категория 35/40+. Среди них многие говорят и думают на русском языке. Поэтому они, конечно же, предпочитают покупать и читать книги на русском, особенно если речь идет о книгах "для души", о художественной и развлекательной литературе”, - анализирует Иванова. ...................
Не способствует процветанию украинских издательств и книжных магазинов низкая покупательная способность. Для сравнения: среднестатистический украинец тратит на книги 2,5 доллара в год, тогда как немец — 100 долларов.
“В регионах люди готовы платить максимум 150 грн за книгу. А у меня, например, только отпускная цена - 250 грн. Если мы говорим о дорогостоящих книгах от 300 грн, то в большинстве своем они русскоязычные. А вот более дешевые книги по цене 150-200 грн в регионах покупают на украинском языке”, - отмечает Алена Лазуткина.
По оценке совладельца издательства «Наш формат» Антона Мартынова, на Киев сегодня приходится примерно 60% всего рынка.
“В регионах ситуация плохая. Там покупательная способность людей значительно ниже. Мы видим это на выставках. Если в Киеве люди покупают много книг, мало кто торгуется за скидки, то в регионах покупают одну книгу в чек”, - заявил Мартынов. И добавил, что цена от 230 гривен уже сильно снижает спрос на книгу.
“Условно комфортной для украинцев является цена от 100 до 200 грн. Сделать книгу по себестоимости 100 грн очень трудно”, - уточнил он. ...........................
Рынок русскоязычного читателя в шесть раз больше Оценить реальную картину по читательским предпочтениям в Украине на сегодняшний день невозможно - нет адекватной статистики.
Впрочем опрошенные “Страной” эксперты говорят, что с экономической точки зрения решение ”Книгарні Є” вполне обоснованно.
“Если «Книгарня Є» взяла курс на украинскую книгу, она должна была получить поддержку от государства. Наверное, они надеялись на это. Они бросали этот лозунг, и люди покупали у них книги по высоким ценам и гордились своей позицией. А потом в «Книгарня Є» начали считать, и экономическая составляющая вышла на первый план. А так как они работают на рыночных основаниях, им пришлось начать торговать и русскоязычной продукцией, чтобы выйти на рентабельность, - анализирует Олег Погребной.
По его словам, объема украинской книги не хватает для того, чтобы покрыть затраты книжного магазина и иметь хоть небольшую прибыль.
“Украинским книжным магазинам не хватает оборота. В Украине издается 20-25 тысяч наименований, а в России - 120 тысяч наименований. Вот и сравните цифры”, - отмечает Олег Погребной.
Другие специалисты также отмечают, что издавать и торговать книгами на русском выгоднее, так как рынок русскоязычного читателя - в шесть раз больше украиноязычного.
“Рынок русскоязычного читателя - 250 млн. Рынок украиноязычного читателя - 40 млн. Русскоязычный рынок в 6 раз больше нашего! Это значит, что при издательстве книги на русском языке ее купят в 6 раз больше, чем на украинском”, - анализирует на своей странице в ФБ Павел Вернивский, эксперт Института общественных исследований.
По его подсчетам, на каждом экземпляре книг русскоязычное издательство зарабатывает больше на 2,7 дол. Это 78 грн только на авторских правах.
"Допустим, что авторские права на издание книги стоят 10 тысяч долл. Это затраты издательства.
На русском языке можно выпустить 18 тысяч экземпляров книг. Если разбить затраты связанные с покупкой авторских прав на каждый экземпляр это 0,5 долларов. На украинском только 3 тысячи. На каждый экземпляр это 3,3 доллара.
Это значит, что на каждом экземпляре книг русскоязычное издательство зарабатывает больше на 3,3-0,5=2,7 дол. Это 78 грн. И это просто на самом масштабе связанном с авторскими правами.
Если же русское издательство хочет завоевать рынок, то оно может снизить цену на 78 грн больше, чем украинское.
А теперь представьте. Одна и та же книга. На разных языках. На украинском стоит 200 грн. На русском - 122 грн. Разница почти в два раза. Может вы и купите на украинском, но вы точно будете недовольны за то, что переплатили. Скажу больше. Если бы у нас все население свободно владело английским языком, то русскоязычные издательства проигрывали бы англоязычным по тем же причинам. На языке экономики это называется "эффект масштаба”, - пишет Вернивский.