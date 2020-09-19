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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6567656865696570
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:37

  Replay написав:andrijk777
В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик.

Только вот с немцем разговаривал, этнический, никаких "примесей"(дед воевал против СССР) и пр.
Меркель, мягко говоря, "нелюбят" в Германии, судя по его словам. :D
Это, если говорить "мягко", притом - по словам немца - большинство не любит Ангелу и считают её "американской марионеткой"!
Кстати, к америкосам - "гансы" тоже не очень дружелюбны при "откровенном общении под пиво".

Вообще, у меня сложилось впечатление, что Германия - Великая страна и если бы Гитлер не втянул Германию в войну против СССР, у Германии было бы прекрасное будущее.
Гитлер - подставил немцев, развязав войну на несколько фронтов, устроив геноцид евреев и славян, загнал их в долги и... в итоге, в Евросоюз, в котором Германия служит не просто Локомотивом, скорее "ломовой лошадью", которой приходится вытягивать из грязи слабаков- членов ЕС, которых привязали к Германии!

можливо, він просто дав німцям втілити їх мрію про реванш?
політики, якщо не слідкують за настроями мас ідуть лісом: ПАП, Ющ, ВФЯ ..
Зе слідкує за рейтингами, і явно має шанс бути обраний вдруге.
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