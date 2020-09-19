Додано: Суб 19 вер, 2020 20:11

shapo написав: Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?

shapo написав: Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.

Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.

Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.

shapo написав: Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.

Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?

И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?

Все не так и все не то, когда совок в голове.

shapo написав: Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.

shapo написав: А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?

В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.

shapo написав: Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись

По его словам есть уголовные дела, есть судовые решения, все можно посмотреть, подтвердить или опровергнуть при желании. Дерзайте.В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.Что я должен признать? Вам мало 200 предприятий за 4 года в нестабильной воюющей стране? Не нравится, что это не металургия/машиностроение? Надо последовательно двигаться по европейскому пути, а не многовекторно вилять сракой туды-сюды, и все будет.Ну что вы несете, Сирия и Ливия там же, где и Украина - нигде, потому и влезли.