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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:00
pesikot написав:
Это какое-то патологическое явление, когда вместо цифр подсовывают эмоции и километровые простыни текстаshapo
, сейчас светлый праздник Рош ха-Шана
Но ты не празднуешь, а плюешься желчью на форуме в праздник
Патология это постить ахинею в виде твоих политинформаций непонятно для кого, а я привёл статью из украинского экономического журнала, а не униан или цензор. нет.
Празднуют в связи с карантином сейчас все дома - от Израиля до Австралии, а я ещё месяца 4 проведу в одиночестве только с такими как ты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 19 вер, 2020 20:11
shapo написав:Кто и когда подтвердил эти 125 млрд.грн заявленных Юриком алкашем?
По его словам есть уголовные дела, есть судовые решения, все можно посмотреть, подтвердить или опровергнуть при желании. Дерзайте.
shapo написав:Поскольку на увещевания прекратить оскорбления вы не угомонились перехожу на ваш тон.
Вы, тупорылые нацики, не понимаете элементарных вещей - прибалтов и поляков США и ЕС хотели оторвать от Ост-блока, поэтому и вливали туда многомиллиардные пожертвования.
Украине такое не светит в принципе поэтому сказки о какой-то там "работе по вступлению" забудьте лет на 30-50 - ЕС не может переварить младоевропейцев оторванных из Ост-блока и его общая судьба после выхода Британии и коронавируса вообще под большим вопросом.
В 2004-2008 был реальный шанс вступить в НАТО, а вы, совки проголосовали за этиот МММ, и Украина пролетела мимо. Дальше мы получили развал армии и войну.
shapo написав:Вместо дешевой рекламы элеваторов которые строли Гуты в Тернопольской области еще в 2010г и заводов ЖБИ типа Калушского или цементного в Каменец-Подольском еще раньше ничего кроме кресел для легковушек и пр. ширпотреба не увидел.
Это и есть ваше нынешнее машиностроение которое было ведущей областью в Украине при клятом совке когда Украина выпускала не эти безделушки , а самолеты,корабли, локомотивы, станки с ЧПУ и пр.?
И,самое главное, сколько и куда продано продукции с этих заводов,особенно фармацевтических и вентоборудования о чем ваш ролик скромно умалчивает?
Все не так и все не то, когда совок в голове.
shapo написав:Нормальные люди когда нечего ответить или молчат, или признают что нечего сказать, но к нацикам от шоколадного это не относится.
Что я должен признать? Вам мало 200 предприятий за 4 года в нестабильной воюющей стране? Не нравится, что это не металургия/машиностроение? Надо последовательно двигаться по европейскому пути, а не многовекторно вилять сракой туды-сюды, и все будет.
shapo написав:А в к прибалтам что,побоялись залезть или не захотели?
В Сирию не побоялись как и в Ливию, а там посерьезнее вояки будут с теми же США.
shapo написав:Там же где члены НАТО США, Франция и Италия которых Россия так напугалась аж поджилки затряслись
Ну что вы несете, Сирия и Ливия там же, где и Украина - нигде, потому и влезли.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 20:36
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Суб 19 вер, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 19 вер, 2020 20:37
Replay написав:andrijk777
В Німеччині це нормально, тому що німці напевно задоволені своїм канцлером. Дійсно видатний політик.
Только вот с немцем разговаривал, этнический, никаких "примесей"(дед воевал против СССР) и пр.
Меркель, мягко говоря, "нелюбят" в Германии, судя по его словам.
Это, если говорить "мягко", притом - по словам немца - большинство не любит Ангелу и считают её "американской марионеткой"!
Кстати, к америкосам - "гансы" тоже не очень дружелюбны при "откровенном общении под пиво".
Вообще, у меня сложилось впечатление, что Германия - Великая страна и если бы Гитлер не втянул Германию в войну против СССР, у Германии было бы прекрасное будущее.
Гитлер - подставил немцев, развязав войну на несколько фронтов, устроив геноцид евреев и славян, загнал их в долги и... в итоге, в Евросоюз, в котором Германия служит не просто Локомотивом, скорее "ломовой лошадью", которой приходится вытягивать из грязи слабаков- членов ЕС, которых привязали к Германии!
можливо, він просто дав німцям втілити їх мрію про реванш?
політики, якщо не слідкують за настроями мас ідуть лісом: ПАП, Ющ, ВФЯ ..
Зе слідкує за рейтингами, і явно має шанс бути обраний вдруге.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 20:40
Спільне навчання британських та українських десантників найбільше для Британії за Остані десять років
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 19 вер, 2020 20:58
В Хабаровском крае 800 дойных коров может погибнуть голодной смертью.
Сельхозпредприятием завладела китайская фирма, которая вместо корма начала выращивать на полях сою, а истощенные животные заживо гниют в стойлах..
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 19 вер, 2020 21:51
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Додано: Суб 19 вер, 2020 22:46
pesikot написав:
Бубочка - идиот.
Европейские чиновники уже открыто говорят во возможной потере безвиза, но Бубочке не нравится что эта информация распространяется.
А должны бы не нравится причины таких заявлений еврочиновников
Но Бубочке, что Ермак в уши надул, то он и транслирует
Вякают только те гейропейцы которым позвонил Петро, но ничего у вас не выйдет, только за попытку отменить безвиз им натянут опу на уши.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 22:52
unicdima написав: pesikot написав:
Бубочка - идиот.
Европейские чиновники уже открыто говорят во возможной потере безвиза, но Бубочке не нравится что эта информация распространяется.
А должны бы не нравится причины таких заявлений еврочиновников
Но Бубочке, что Ермак в уши надул, то он и транслирует
Вякают только те гейропейцы которым позвонил Петро, но ничего у вас не выйдет, только за попытку отменить безвиз им натянут опу на уши.
Хто саме натягне?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 19 вер, 2020 22:56
Ukrainian написав: unicdima написав: pesikot написав:
Бубочка - идиот.
Европейские чиновники уже открыто говорят во возможной потере безвиза, но Бубочке не нравится что эта информация распространяется.
А должны бы не нравится причины таких заявлений еврочиновников
Но Бубочке, что Ермак в уши надул, то он и транслирует
Вякают только те гейропейцы которым позвонил Петро, но ничего у вас не выйдет, только за попытку отменить безвиз им натянут опу на уши.
Хто саме натягне?
Ті європейці, що заробляють на цьому і це лоббі незрівнянно потужніше Петрових дружбанів.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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