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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6567656865696570
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:02

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Ті європейці, що заробляють на цьому

Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-19
Цензор.нет сообщил о штрафах для военных за ответный огонь. В Минобороны отреагировали[/url]
За защиту страны - штраф, за бездействие - премия.
Приказ преступный по своей сути.

Знову брешете ви з Бутусовим, в наказі ясно вказано, що дозволяється вогонь у випадку військової необхідності.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:18

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Ті європейці, що заробляють на цьому

Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.

якоїсь однієї сцили на таке не маю :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:40

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Ті європейці, що заробляють на цьому

Ссилкою не поділишся?
Цікаво дізнатись хто і скільки заробляє.

якоїсь однієї сцили на таке не маю :D

Навіщо поширюєте слухи?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 6567656865696570
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